Kennen Sie noch Britney Spears? Anfang der 2000er tanzte sie in ihrem Hit „Oops! … I did it again“ im hautengen Latexoutfit. Im Internet kursiert seit Jahren eine manipulierte Variante des dazugehörigen Videos – ohne Musik, dafür aber mit dem deutlich hörbaren Quietschen ihres Gummioutfits, das nachträglich eingefügt wurde. Was das mit Mozart im Gewandhaus zu tun hat? Sowohl das Britney-Spears-Video als auch das Konzert zum Saisonabschluss am Samstag im Mendessohnsaal öffnten eine Tür in eine musikalische Werkstatt, wenn man so will. Der intime Rahmen mit 87 zugelassenen Besuchern lässt die Musik nicht nur zu einer emotionalen Erfahrung werden, sondern auch zu einer ungewohnt mechanischen.

Es sind Feinheiten am Ende des Sommerfestivals, das am 7. Juni begonnen hat: Andris Nelsons‘ klackernder Ring beim Festhalten am Geländer seines Podestes. Das Geräusch von über Haut rutschendem Stoff, als er den Arm hochreißt und ihn in einem Sturzflug hinunterfahren lässt. Die Tasten der Klarinetten, die mit einem dumpfen Aufschlag deren Klappen öffnet. Ein Arbeitsaspekt hinter den Melodien von Richard Strauss und Mozart ist mit einem kleineren Publikum deutlicher zu erkennen – vor allem, da sich durch den spärlich besetzten Saal auch die Akustik verändert. Es macht den Saisonabschluss zu einer anderen Konzerterfahrung, keineswegs aber zu einer schlechteren.

Ausladend und verspielt

Die Bläser des Gewandhausorchesters spielen gelöst die verzehrenden Töne der Musik von Mozarts „Gran Partita“, während Nelsons mal mit ausladender Wucht, mal verspiel dirigiert. Oft haben die Musiker ein breites Lächeln auf dem Gesicht und freuen sich sichtlich, wieder auf der Bühne des Mendelssohnsaals sitzen zu dürfen. Man möchte gar nicht die Augen verschließen - so sehr ziehen Nelsons und das Orchester ihr Publikum in ihren Bann. Während Mozarts „Romance. Adagio – Allegretto“ der „Gran Partita“ passiert es dann doch.

Erfreut: Immer wieder sah man ein breites Lächeln auf den Gesichtern der Musiker. Quelle: Christian Modla

Die anfänglichen Klänge des Stückes schweben durch den Saal, lassen Erinnerungen aufsteigen, ohne sich zu einem Bild zusammenzusetzen. Dem Zuhörer bleibt nur ein Gefühl von Nostalgie, wie nach dem Erwachen aus einem schönen Traum. Diese unbestimmte Sehnsucht zieht sich durch das Konzert.

Doch die Musik spielt mittlerweile auf einer ganz anderen Bühne, in einer ganz anderen Welt – einer Welt, die sich in kürzester Zeit so radikal verändert hat, dass ihr wohl nur mit Nostalgie begegnet werden kann.

Von Nicole Grziwa