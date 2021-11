Leipzig

Es sind Zeiten, da ist man froh, wenn nur ein Stück ausfällt und nicht das ganze Festival. Das geplante Finale der euro-scene – „Soul Chain“ von tanzmainz – muss krankheitsbedingt abgesagt werden. „Dann nächstes Jahr“, sagt, natürlich noch mit einem Fragezeichen in der Stimme, Festival-Leiter Christian Watty und wirkt dabei ziemlich entspannt. Grund dafür hat er. Es lässt sich eine positive Bilanz ziehen zum Ende der sechs Festival-Tage. Die von der euro-scene mitproduzierten Uraufführungen „Amores de Leste“ und das noch überzeugendere „Deadline“ sind gelungen. Viele Kooperationen mit der Leipziger Szene wurden begonnen. Und das Publikum hat dem nahezu ausverkauften Festival die Treue gehalten und begeistert reagiert, etwa auf den Sasha-Waltz-Klassiker „Allee der Kosmonauten“, der am Freitagabend im Schauspiel Leipzig sein 25-jähriges Jubiläum feierte.

Dabei wirkt die Bühne zunächst viel zu weit, um eine Plattenbauwohnung im Nachwende-Berlin darzustellen. Kurz darauf, wenn sich sechs Tänzerinnen und Tänzer auf dem Sofa drängeln, gelingt die Illusion von drei Generationen unter einem Dach.

Die Tänzer rangeln um Platz, drängeln aneinander vorbei oder verschmelzen mit dem Regal. Dreht sich einer mit dem Regalbrett, tauchen andere slapstickartig mit dem Kopf darunter durch. So zaubert die Choreografie den Eindruck klaustrophobischer Enge. Gespielt mit perfektem Timing in dieser Präzisions-Inszenierung, die sich tänzerisch abgerundet eines clownesken Bewegungsvokabulars bedient. Alltagsabläufe dehnen die Tänzer ins Groteske. Eine Drehung auf dem Sofa gerinnt zur Akrobatik. Was sich noch steigert, wenn das Familienoberhaupt das Sofa mit steifer Körperachse und einer über die Wand fortgesetzten Schrittfolge verschiebt, als wäre die Schwerkraft ausgehebelt.

„Allee der Kosmonauten“ bekommt durch Corona eine neue Aktualität

Das wirkt hoch komisch, ohne die Aussage zu verwässern. Prekäre Wohnverhältnisse bleiben nicht folgenlos, immer wieder beschreiben Szenen häusliche Gewalt. Seit 25 Jahren wird „Allee der Kosmonauten“ gespielt. Mit der Lockdown-Erfahrung, für manche eine Art Gefängnis in den eigenen Wänden, bekommt es inhaltlich eine neue Aktualität. Ebenso unverstaubt wirkt die Tanzsprache.

Mit einer Rolle als Gastspiel-Schaufenster europäischer Bühnenkunst will sich die euro-scene nicht begnügen. Ein Festival, so lautet Wattys Credo, muss die regionalen Szene einbinden. Einige Impulse sind schon aufgegangen. Leipzig ist ab jetzt an das europäische Netzwerk „Studiotrade“ angekoppelt, in dem freie Tanzschaffende mehrerer Städte einander grenzübergreifend unterstützen, zu Residenzen einladen oder den Zugang zu neuen Märkten erleichtern. Zusammen mit der Leipziger Initiative „4fürTanz“ sind zwei Studiotrade-Aufführungen entstanden, vom Publikum ebenfalls gut angenommen.

Außerdem setzt die euro-scene die Zusammenarbeit mit der Leipziger Forward Dance Company fort. Die Leipziger Mixed-abled-Company gab einen Einblick in laufende Probenprozesse und wird voraussichtlich im kommenden Jahr eine Premiere präsentieren.

Mixed-abled-Tanz? „Da ist Deutschland ein Entwicklungsland.“

Für Gustavo Fijalkow, Projektleiter der Compagnie, ist die Festival-Einbindung enorm wichtig. So lasse sich die Außenwahrnehmung von Tanz mit nicht-normativen Körpern verändern. „Deutschland ist noch ein Entwicklungsland“, sagt Fijalkow mit Blick auf die Mixed-abled-Szene. Deshalb analysierte die Tagung „Unprofessionelle Welten?“ im Rahmen des Festivals Voraussetzungen für professionellen Mixed-abled-Tanz. Es braucht Ausbildungswege, angepasste Förderinstrumente – und, so Fijalkow, „Leitbilder für den Nachwuchs“. Die entstehen derzeit auch mit den Erfolgen seiner Company.

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke sagte bereits zur Festival-Eröffnung in Anspielung auf Bundesmittel, die jüngst zur Forward Dance Company und anderen Leipziger Tanzschaffenden geflossen sind: „Wir sind auf dem Weg, uns zu berappeln und wieder zur Tanzstadt zu werden.“ Die euro-scene trägt ihren Teil dazu bei.

Jenseits des Tanzes lag der Schwerpunkt auf dokumentarischem Theater. Zum Abschluss mit „Pleasant Island“. So nannte man Nauru, bis es von Kolonialherren und Bergbaukonzerne geplündert wurde. „Pleasant Island“ schaute am Samstag und Sonntag auf diese geschundene Insel in der Schaubühne.

„Pleasant Island“ lässt sich universell lesen – als Weg in die Wüste

Silke Huysmans und Hannes Dereere zeigen ihr Dokumentar-Theater „Pleasant Island“ über Nauru bei der euro-scene Leipzig. Quelle: Shun Sato Theater Commons Tokyo

Zwei Hochkant-Leinwände wie überdimensionierte Smartphones-Displays stehen auf der Bühne. Oder besser: Sie sind die Bühne. Silke Huysmans und Hannes Dereere setzen ihr dokumentarisches Stück als radikales Digitaltheater um und komponieren live am Smartphone eine Collage aus Interviews, Filmsequenzen, Chat-Verläufen und Musik.

Theater? So könnte auch ein Dok-Film aussehen, aber konsequent ist die Ästhetik durchaus. Auf Nauru sind offene Interviews unerwünscht. Kameras blieben im Koffer, das komplette Recherchematerial sammelt das unauffällige Smartphone ein.

Nauru lebt heute von einem fragwürdigen Deal. Australien schiebt Flüchtlinge gegen Zahlungen nach Nauru ab. Ein offenes Geheimnis, das der Theaterabend mit zu Herzen gehenden Chat-Verläufen unterfüttert. Die Folgen abstrakter politischer Entscheidungen werden unmittelbar sichtbar. Denn die Macher erlauben sich eine Nähe zu Betroffenen, die journalistische Dokus meist meiden.

Irgendwann leuchtet eine alte Zeitungsschlagzeile auf: „In zehn Jahren wird das Phosphat weg sein – und Wüste hinterlassen.“ Spätestens hier versteht man: Das Stück über einen winzigen Flecken im Pazifik kann man universell lesen. Die Ausbeutung der Bodenschätze haben ein Strohfeuer an Reichtum entfacht. Die ökologischen Folgen waren früh absehbar. Gestoppt hat sie niemand.

Von Dimo Rieß