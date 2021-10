Leipzig

„Die Juxheirat“? Nie gehört. Was für ein bekloppter Titel dieser Operette, die am Samstagabend in der Musikalischen Komödie ihre Leipziger Erstaufführung erlebte. Das Studium der Handlung bestätigt den ersten Eindruck: Männerfeindlicher Frauen-Verein hat – überdies in Amerika – am Ende kein Rezept gegen die Verführungskünste des stärkeren Geschlechts, weil eine vorgebliche Schwester doch der Galan, also ihr Bruder ist.

Die eingehendere Sichtung des Librettos von Julius Bauer macht allerdings misstrauisch: Da stehen verdammt viele verdammt kluge und verdammt witzige Sätze. Und die Chuzpe, mit der Bauer Schopenhauer und Nietzsche für ihr Frauenbild durch den Kakao zieht oder Haeckels sehr spezielle Abstammungslehre, sie macht dann doch neugierig.

Letzte Operette vor dem Durchbruch

Der Klavierauszug führt dann wieder in die Ernüchterung: wenig Schmelz, viel Tonsatz; wenig langsamer Walzer-Lehár, viel rasanter Galopp und rustikale Polka. Und das Abhören der CD-Produktion bei cpo bestätigt den Befund: Braucht kein Mensch, diese letzte Operette, die Franz Lehár vor dem Durchbruch mit der „Lustigen Witwe“ komponierte.

Und dann geht in der Musikalischen Komödie vom ersten Ton an die Sonne auf: Eine Ouvertüre gibt es nicht, ein Handvoll Take führt in die Newporter Küstenvilla des Automobil-Milliardärs Thomas Brockwiller, dessen verwitwete Tochter Selma (aus Gründen) die Männer hasst, aber unter die Haube soll. Und schon sind wir mitten drin in einer 1904 entstandenen Operette, die zwischen Kapitalismus-Kritik und Geschwindigkeits-Rausch, Technik-Gläubigkeit und archaischen Rollenbildern, Emanzipation und romantischer Liebe Themen auf den Tisch legt, die heute noch so aktuell sind, wie sie es vor 117 Jahren waren.

Die Unwucht der Welt

Um letzte Zweifel auszuräumen hat der Regisseur Thomas Schendel im dritten Akt noch ein Couplet des deutlich aufgewerteten Haushofmeisters eingeflochten, das den Blick weitet auf den Klimawandel, Kinder, die in aller Welt verhungern, und Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken. Nicht, um seinem Publikum den Abend zu verderben, sondern eher, um in der Nachfolge des großem, des bösen, des wahrhaftig giftigen Johann Nestroy die Unwucht der Welt mitzunehmen ins geistreiche Amüsement.

Mario Ramos macht das wunderbar. Er schreit seine Verzweiflung im Angesicht der Zeitläufte hinaus und fällt dann, kollegial getröstet und zurückgezerrt vom Kollegen Andreas Rainer als Chauffeur Philly Kaps, wieder in dei Contenance seiner Rolle zurück. Eine Entgleisung – aber sie schließt das Amüsiertheater der „Juxheirat“ sozusagen im Vorübergehen mit der Welt kurz, lädt die Geistreicheleien und Zitatenhubereien von Text und Musik mit Bedeutung auf – ohne sie zu überfrachten.

Liebe zur Sprache

Denn das ist wohl das entscheidende Verdienst dieser Inszenierung von Thomas Schendel auf der Bühne Stephan von Wedels und in den Kostümen Julia Burkhardts: Sie zieht doppelte Böden ein – und lässt unterm Strich den Schwank trotz allem Schank sein.

Der profitiert von Schendels tiefer Liebe zur Sprache, die er um jeden Preis zum Psublikum tragen lässt, ganz gleich , ob sie gesprochen wird oder gesungen. Und wenn sie Gefahr läuft, in Lehárs überraschend dichten und komplexen Ensembles unterzugehen, dann lässt er sie im Zweifelsfalle zusätzlich noch einmal aufsagen. So zeigt sich, dass das vergessene Textbuch dieser vergessenen Operette doch eigentlich ziemlich gut ist.

Wagner-Zitate

Was für diese ganze vergessene Operette gilt. Denn die nachgerade zärtliche Behandlung, die auch Tobias Engeli am Pult dem Text angedeihen lässt, adelt auch die Musik. Engeli hält den Klang des fabelhaft disponierten MuKo-Orchesters schlank und üppig zugleich, er trägt zu den Ohren, was der sehr selbstbewusste Lehár an ziemlich komplexen Strukturen zu den Ohren getragen wissen wollte, und die hinreißend grob in den Satz gekanteten Wagner-Zitate zwischen Tristan, Holländer und Meistersingern bilden ein wunderbares musikalisches Gegengewicht zu Bauers geistreichem Text-Geklaube.

Über diesem filigranen Orchester-Fundament, das – wie alles andere an dieser Produktion – enorm profitiert von der neuen Akustik im frisch sanierten Haus, tut sich auch die vokale Seite dieser Produktion leicht. Lilli Wünscher ist als männerhassende Milliardärstochter Selma genrestilistisch in jenen 50ern unterwegs, in denen Schendel die Handlung ansiedelt, und ist ansonsten sehr um den Text bemüht. Adam Sanchez, der sie als Rennfahrer Harold von Reckenburg zum guten Schluss als Gattin behalten darf, nutzat die Partie, um Kraft und Schmelz seines Tenors vorzuführen – bleibt aber trotzdem etwas farblos. Michael Raschle gibt einen herrlich hagestolzen Milliardär, Andreas Rainer einen witzigweisen Chauffeur, Mirjam Neururer eine betörend charmante Miss Phoebe, Julia Ebert eine kantig aufreizende Miss Edith, Jeffery Krueger einen stürmisch drängenden Captain Arthur, Theresa Maria Romes eine subtil intrigante Spielmacherin Juliane von Reckenburg, und Nora Lentner macht das Beste aus dem Zigarre rauchenden Emanzen-Abziehbild, das Schendel aus Miss Euphrasia gemacht hat.

Ein richtig schöner Abend

Sie alle paaren ihren Spielwitz mit musikalischer Entdeckungsfreude und bringen Herrlichkeiten ans Licht, die man diesem vergessenen Werk niemals zugetraut hätte. Das ist vor allem unter die Räder der Musikgeschichte gekommen, weil Lehárs Nachfolger, „Die Lustige Witwe“ eben nicht nur erfolgreicher, sondern musikalisch und dramaturgisch tatsächlich besser ist. Das ändert indes nichts daran, dass auch „Die Juxheirat“ in der Leipziger MuKo für einen richtig schönen Abend gut ist.

Entsprechend enthusiastisch fällt der Jubel aus für diese Premiere einer Produktion, die ursprünglich für April 2020 angesetzt war und seither pandemiebedingt immer wieder verschoben wurde. Hoffentlich markiert sie nun die allmähliche Rückkehr zu Normalität in der Musikalischen Komödie. Wäre schön, wenn dieses erheblich unterhaltsame Niveau auch künftig den Maßstab setzte im Haus Dreilinden.

Termine „Die Juxheirat“ in der der Musikalischen Komödie: Vorstellungen: 3., 9., 10., 22., 23., 24. Oktober, 20., 21. November, 21. Dezember, 29., 30. Januar. Karten (10 bis 49 Euro) unter Tel. 0341 1261261 oder auf www.oper-leipzig.de

Von Peter Korfmacher