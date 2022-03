Leipzig

Kathrin Göring geht, es kommt das Theater. Nicht, dass die Mezzosopranistin es zuvor an Bühnenpräsenz hätte fehlen lassen. Obschon sie als Ortrud in Richard Wagners Romantischer Oper „Lohengrin“ im ersten Akt wenig zu tun hat, zieht sie schon hier die Blicke auf sich. Aber nun, in der ersten Szene des zweiten Aktes, lässt sie ihren Gatten Telramund lamentieren – und geht ab, um sich ein Getränk zu holen. Das funktioniert nur, weil der Regisseur Patrick Bialdyga ihn als Blinden zeichnet. Und obschon diese Setzung viele Fragen unbeantwortet lässt, ist diese Szene es wert, in der Ortrud alle Geringschätzung zeigt für den, der ihr nur Werkzeug war. Wenig später geht sie dem Heerrufer an die Wäsche, dem nächsten Vollstrecker ihres Willens, derweil Telramund tönt: „Betrügst du jetzt mich noch, dann weh dir! Weh!“ Und dann umschmeichelt sie Elsa mit vergiftetem Samt. Göring ist eine charismatische Sängerdarstellerin, und diese ihre beiden Szenen nähren die Hoffnung, dieser „Lohengrin“, die letzte der 13 Opern für „Wagner 22“, könnte noch großes Musiktheater werden.

Frontaltheater in rechen Winkeln

Er wird es nicht. Weil Bialdyga im ersten Akt seine Protagonisten (außer Elsa) in rechten Winkeln auf weiten Wegen bedächtig an die Rampe schreiten lässt, um dort das Publikum anzusingen. Weil im zweiten bald die Pferde mit ihm durchgehen, er den Heerrufer mit der Pistole fuchteln und auf Elsa zielen lässt. Weil im dritten zuschlechterletzt auch sie rechtwinklig schlurft und das Frontaltheater wieder die Oberhand gewinnt.

Großartig: Kathrin Göring als Ortrud. Quelle: Kirsten Nijhof

Bialdygas Voraussetzungen waren nicht gut. Wegen der kurzfristigen Absage der kapriziösen Katharina Wagner hatte er kaum eine Woche Zeit, seinen Not-„Lohengrin“ von 2020 auf Gültigkeit zu wuchten. Aber dass er sich zum Chor, der 2020 fehlte, nun gar nichts einfallen ließ, bleibt dieser Choroper doch allzu viel schuldig: Aus doppelstöckigen Käfigen singen die Damen und Herren mal im Halbdunkel, meist bleiben sie unsichtbar.

Symmetrisches Bilder-Theater

Dennoch: Katharina Wagners „Lohengrin“ wäre ambitionierter geraten. Ob er besser geworden wäre, sei dahingestellt. Und wenn man den Umgang mit dem Chor mal in den Skat drückt, bleibt im düsteren Bühnenbild Norman Heinrichs und in den unauffälligen (der Strickpulli des Titelhelden betont allerdings dessen Covid-Trainings-Defizite sehr) Kostümen Roy Bösers und Jennifer Knothes ein symmetrisches Bilder-Theater, das viele Wagnerianer nicht weiter stören wird.

Sie werden eher wegen der Musik im Allgemeinen kommen und wegen Klaus Florian Vogt im Speziellen. Seinen sehr hellen, sehr klaren, sehr knabenhaften Tenor muss man nicht mögen. Es sei denn, er ist Lohengrin. Hier kann er sein lyrisches Potenzial aussingen, kann er zwischen Dünkel und Zärtlichkeit, Resignation und Prahlerei einen Menschen in Töne kleiden. Und das Crescendo seiner Gralserzählung wird lange nachhallen zwischen den Ohren des Publikums.

Makellos poliertes Metall

Gabriele Scherer singt mit farbsattem Sopran eine warme, sinnliche, verletzliche Elsa. Mathias Hausmann (ab August wieder fest am Haus) gibt mit makellos poliertem Metall das Sprachrohr der Macht. Obwohl die auch gut für sich selbst singen kann: Günther Groissböcks herrlicher König Heinrich. Schönheit ist nicht das Ziel von Simon Neal als Telramund. Aber während sein ganz auf den Hass dieses Gebrochenen abzielende Darstellung im Kurz-„Lohengrin“ von 2020 allzu oft ins Grobe abglitt, bleibt nun sein Zischen und Geifern, sein Raunen und Toben in den Grenzen des Gesangs. Ohne die Worte zu vernachlässigen, die alle hegen und pflegen. Eigentlich bedürfte es ganz grundsätzlich der Übertitelung nicht. Was bei Wagner so oft nicht vorkommt.

Simon Neal als Telramund. Quelle: Kirsten Nijhof

Bei Kathrin Göring braucht man sie ohnehin nicht. Ihre Ortrud ist nicht nur darstellerisch herausragend, sie ist es auch gesanglich. Sie kommt ohne die Klischees des Bösen aus, derer viele Kolleginnen sich wohlfeil in dieser abgründigen Partie bedienen. In den Dialogen bleibt sie vornehm hinter Telramund und Elsa zurück, setzt dabei aber jede Phrase so entschlossen, so glasklar, so erbarmungslos präzise, dass kein Zweifel besteht: Telramund wird recht behalten, wenn er ihr, derweil sie mit Elsa in deren Palast verschwindet, nachsingt: „So zieht das Unheil in dies Haus“. Schade, dass Bialdyga sie dabei am die Inszenierung beherrschenden Tisch sitzen lässt.

Orchesterzauber

Bei Edelknaben und Edlen bleiben musikalisch keine Wünsche unerfüllt, beim Chor auch nicht, den Thomas Eitler-de Lint auf Markanz, Transparenz, Klarheit hin einstudiert hat, ihm dabei aber Wärme und Schönheit des Klangs beließ. Akustischer Kontakt zwischen dem Orchester und dem Chor in seinen verhängten Käfigen scheint indes unmöglich. Und würde Christoph Gedschold am Pult beide Seiten nicht immer wieder souverän übereinanderbekommen, eine der beiden würde wohl dauerhaft fortschwimmen.

Dabei wuchern vor allem im Graben die Pfunde dieser Aufführung: Gedschold, derzeit Kapellmeister am Haus und ab kommender Spielzeit Musikdirektor, schleift alles Vordergründige, alles Kraftmeierische und Sentimentale vom Orchesterpart dieser Oper ab, setzt den Farbzauber der Holzbläser auf Augenhöhe dem Streicher-Glanz gegenüber und lässt das Blech nur in Momenten protokollarischen Auftrumpfens den Rest übertönen – wobei die Bühnenmusik bisweilen eigene Ideen verwirklicht. Ergebnis ist ein Orchesterklang, der von der inneren Glut seiner Register lebt, von den immer neuen Mischungen, die im Piano mehr als im Forte ihre Magie entfalten. Und so bleibt nach dem jenseitig entrückten Flirren des Vorspiels selbst das Dauerrezitativ des ersten Aktes lebendig.

Berauschend schön spielendes Gewandhausorchster

Gedschold begleitet nicht. Unter seiner Leitung erfüllt das beinahe durch die Bank berauschend schön spielende Gewandhausorchester die sinfonische Autarkie mit Leben, mit Schönheit, die Wagner in dieser Oper erstmals überzeugend verwirklichte. Dennoch trägt das Orchester den Gesang auf Händen, hakt ihn unter, umrankt, liebkost ihn auf Augenhöhe. Keinen Zweifel daran lassend, dass dies der Trumpf ist, wenn die Oper Leipzig bei „Wagner 22“ der Welt alle Bühnenwerke Wagners präsentiert.

Dem trägt auch der zehnminütige Applaus Rechnung. Natürlich greift Vogt den lautesten ab. Er ist der Gaststar, und seine Verpflichtung lassen andere Häuser sich an der Kasse doppelt und fünffach honorieren. Dann aber folgen Gedschold und das Gewandhausorchester und der Rest des singenden Personals. Beim Regie-Team schwächt er sich ab. Doch auch hier überwiegt der Zuspruch. Was angesichts der Umstände völlig in Ordnung geht. Das muss man nicht gesehen, aber man sollte es gehört haben.

Der Leipziger „Lohengrin“ ist wieder zu sehen am 3., 10., 24. April, 30. Juni (im Rahmen von „Wagner ’22“); Restkarten (28–91 Euro) gibt es unter Telefon 0341 1261261 oder auf www.oper-leipzig.de; „Wagner ’22“ – alle Opern Wagners in chronologischer Reihenfolge mit ausgedehntem Begleitprogramm: 20. Juni bis 15 Juli.

Von Peter Korfmacher