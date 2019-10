Leipzig

Sieben Jahre sind seit dem Vorgänger vergangen, das neue Album Bam Bam ist erst einige Tage alt. Am Samstag haben die Berliner Seeed in der Leipziger Arena ihre neuen Songs performt - und 12.500 Menschen waren dabei.

Wie war Seeed drauf?

„This is Seeed ya“ schallt es durch die Reihen, wenn die Ikonen des Deutschen Dancehall auf die Bühne steppen und gleich deutlich machen: Sie sind hier, um sich nicht nur wieder in Erinnerung ihrer Fans zu rufen, sondern, um ja niemals vergessen zu werden. „Punktlandung in Sachsen“ nennen sie diesen Abend in Leipzig.

Wie war die Stimmung?

„Bam Bam“ heißt ihr neues Album, „Bam Bam“ ihre Tour und „Bam Bam“ knallten sie den Leipzigern das Beste vom Besten um die Ohren. Die Bässe pulsierten, die Hüften schwangen und der Schweiß tropfte. Die Berliner Cabelleros ritten ein auf einem bombigen Beat und brachten dabei die Leipziger Arena zum Beben. Ob bei „Ding“, „Schwinger“ oder auch Peter Fox‘ Soloerfolgen wie „Schüttel dein Speck“ oder „Schwarz zu Blau“, die Texte kann Leipzig auch ohne Dellé und Peter am Mikro.

Zur Galerie Mit ihrem fünften Studioalbum Bam Bam haben die Berliner Seeed am Samstag in der Leipziger Arena halt gemacht.

Was waren die Höhepunkte?

Definitiv begeistern konnten die 12 Musiker mit ihren Choreos. Ob es der wackelnde Kopf eines Gockelhahns oder das lässige Reiten eines imaginären Rosses war, nie sah Ausdruckstanz cooler aus. Damit eroberten sie sich nicht nur Pfiffe und Gekreische, sondern vor allem die Zuneigung ihrer Fans auf einer ganz neuen Ebene. Denn für sie machen sie sich gerne zum (Stadt)affen.

Wie waren Sound und Bühne?

Sie stecken ihren eigenen Sound in die Reggae-Schublade, weshalb der karibische Flair natürlich nicht fehlen darf. In diesem Fall vibrierten dennoch die Bässe vom Bauchnabel bis in die Haarspitzen. Während draußen trotz Klimawandel der Oktober immer kälter wird, sind es rote und gelbe Lichter in dem dunklen Saal, welche die Bühne wie ein warmes Kaminfeuer lodern lassen. Hitzeheiß wie an der Südsee kommt einem der Abend wie ein lang ersehnter Kurzurlaub vor. Trotz Partystimmung, schwinden beim lässigen Wippen die Gedanken statt an den Ballermann weit weg zu den Bahamas.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

„Du warst Samstag feiern auf uns‘rer geilen Show, am Sonntag warst du leider taub und low. Am Montag um sieben kriechst du ins Büro, Montagmittag boxt du deinen Boss k.O.“ wurde an diesem Abend im 12.500 Personen starken Chor gesungen. Und überraschen würde es nicht, wenn sich ein paar Chefs in der kommenden Woche vor einigen der Partymeute verstecken müssten. Denn wer dort war, lebt ab sofort nach ihrem Motto „Seeed-Sound macht kleine Typen groß“. Für alle, die diesen Selbstbewusstseinspush noch brauchen, kommen die Jungs am 21. November zurück in die Stadt.

Lotta-Clara Löwener