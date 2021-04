Söder versus Laschet – bis einer heult oder keiner Kandidat wird

Berlin

September 2022, irgendein CDU-Gremium, das die Stimmung in der Partei nicht abbildet, tagt. Armin Laschet wirkt frischer als sonst, aufgeräumt geradezu. Sogar das Wurstbrötchen mit abgelaufenen Gürkchenscheiben, das ihm seine Frau in die Brotdose gepackt hat, schmeckt. Und nicht mal der selbst gebastelte „Kanzler“-Aufkleber, den er einfach nicht von der Dose runterkriegt, stört ihn heute. Was hat er denn?, fragen die Gesichter der Sitznachbarn. Laschet hüstelt einen Petersilienrest weg und holt sein Handy hervor. „Schon gesehen?!“ Erstmals liegt er in einer Umfrage vor Söder. Zugegeben, es ist nur eine Erhebung des Fachjournals „Der Bestatter“, aber da steht es Schwarz auf Weiß: 53 Prozent würden eher bei Laschet als bei Söder einen Sarg kaufen.

Laschet gewann beim Tauchen, Söder beim Karaoke

Kanzler ist auch Markus Söder nicht geworden, nicht einmal Kandidat. Monatelang hatten die beiden miteinander gerungen. Was hatte man nicht alles versucht, um rauszubekommen, wer von diesen Superkandidaten der noch Geeignetere wäre. Während Laschet länger tauchen konnte, obsiegte Söder beim Karaoke. Es war sogar gemessen worden, ob Schweine bei Dauerbeschallung mit Söder- oder mit Laschet-Reden mehr Gewicht zulegen. Das Experiment musste aus tierethischen Gründen abgebrochen werden.

Candy Date – die Show ist abgesetzt

Am Ende hatte sich Friedrich Merz erbarmt, dem toten Rennen ein Ende zu bereiten. Bei der Wahl waren allerdings die Grünen stärkste Partei geworden, und Annalena Baerbock wurde Kanzlerin. Markus Söder und Armin Laschet hatten später immerhin eine Show bei RTL 2. „Candy Date – wer backt süßer?“ war allerdings nach wenigen Wochen eingestellt worden. Miese Quoten. Aber darauf kommt’s doch nicht an, hatte Söder noch gejammert ...

Von jkl