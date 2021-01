Leipzig

In der Corona-Pandemie sehe man mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen „das lang ersehnte Licht am Ende des Tunnels heller werden“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache – und die Kerzen am Baum neben ihm schienen einen Moment lang heller zu strahlen. Für Konzertveranstalter bleiben die Aussichten finster und der Tunnel ist offenbar noch sehr lang.

„Die Leute kaufen keine Tickets. Auch nicht für Veranstaltungen, die 2022 stattfinden, etwa die Jubiläumstournee für Bonnie Tyler zu ihrem 70. Geburtstag“, sagt Matthias Winkler, Geschäftsführer des Leipziger Konzertveranstalters MAWI Concert. „Normalerweise haben wir im November/Dezember Millionen-Umsätze, weil Tickets ein begehrtes Weihnachtsgeschenk sind. Und jetzt? Nichts.“ Es gebe Ausnahmen, ganz junge Themen, Rapper zum Beispiel, für die die Fans trotzdem Karten kaufen. Das war es aber auch.

Anzeige

Matthias Winkler : „Ein Horrorszenario für unsere Branche“

Die Gründe, vermutet Winkler, sind mehrschichtig: „Einerseits haben die Leute Angst sich anzustecken, andererseits befürchten sie, dass Konzerte nochmal verschoben werden müssen. Beides zusammen ist ein Horrorszenario für unsere Branche.“

Matthias Winkler, Chef von MAWI Concert in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Als Beispiel nennt Winkler eine von MAWI Concert veranstaltete und für November/Dezember 2020 angesetzte und längst verschobene Deutschland-Tournee mit dem britischen Geiger Nigel Kennedy, ursprünglich geplant zum 250. Geburtstag Beethovens. Als Begleitorchester hatte Winkler die Philharmonie Leipzig eingekauft, für die komplette Tournee. Vorgesehen waren Konzerte in Stuttgart, Hamburg, Nürnberg, Düsseldorf, Dresden, Leipzig und Wien.

Anfang 2020 war die Tour in den Vorverkauf gegangen, bis Mitte März waren zum Beispiel für das Leipziger Gewandhaus bereits 1000 Karten über den Tisch gegangen. „Das ist sensationell gelaufen. Dann kam Corona. Und seitdem haben wir kein Ticket mehr verkauft.“

Tausende Konzerte im ökonomischen Niemandsland

Jetzt ist die Tour für November, Dezember 2021 geplant. „Aber es ist wie eingefroren. Diese 1000 Tickets reichen nicht. Und niemand weiß, wie lange die Unsicherheit anhält. Vielleicht wird es so kommen, dass wir die Tour machen, und in jeder Stadt kommen ein paar hundert Leute zu wenig.“ Was im Einzelfall vergleichsweise harmlos klingen mag, hat in der Summe massive Folgen. Matthias Winkler: „Ich habe immer gesagt: Jetzt geht noch keiner pleite, das kommt eventuell noch.“

Lesen Sie auch: Diese Konzerte in Leipzig haben neue Termine

Diese Unklarheit betreffe „tausende Konzerte, die jetzt im Niemandsland hängen“, wo der Punkt, ab dem sie sich wirtschaftlich rechnen, noch nicht erreicht ist. „Kein Mensch weiß, ob das bis zum Ersatztermin zu schaffen ist.“ Auch der Zusammenhalt in der Branche, fürchtet Winkler, werde sich irgendwann in Luft auflösen, „denn die Künstler und deren Vertreter werden sagen, ich kann jetzt nicht von der Gage runtergehen. Vertrag ist Vertrag. Solche Diskussionen hatte ich leider schon.“

Die Pandemie zieht ihren Schatten nach

So zieht die Corona-Pandemie hier ihren Schatten nach, möglicherweise bis in die kommenden Jahre. Büros auch von größeren Veranstaltern sind in diesen Tagen nur an einem Tag in der Woche für ein paar Stunden geöffnet oder von Mitte Dezember bis Mitte Januar gleich ganz zu.

„Der Markt ist im Eimer. Der Ticketverkauf tendiert gegen Null“, sagt Rodney Aust, Geschäftsführer des Dresdner Veranstalters Aust Konzerte. „Ein Weihnachtsgeschäft gab es nicht. Normalerweise ist zum Jahreswechsel klar, was im folgenden Jahr ein Rohrkrepierer wird und was nicht.“ 2020/21 ist nur eins klar: Nichts ist wie früher.

Rodney Aust : „Die Lage ist beklemmend“

Für eine größere Show wie zum Beispiel Silbermond im August am Elbufer verkaufe man zu dieser Zeit normalerweise 250 bis 400 Tickets in der Woche. „Jetzt sind es mal zwei, mal acht, mal vier – ebenfalls pro Woche.“ Auch bei ihm sei das Geschäft für 2022 im Grunde zum Erliegen gekommen. „Die Lage ist beklemmend.“ Eine Katastrophe ohne konkrete Aussicht auf ihr Ende: „Wir wissen nicht, wie das Kaufverhalten in der Zukunft sein wird.“

Der Dresdner Konzertveranstalter Rodney Aust. Quelle: privat

Offen ist, ob die um ein Jahr verschobenen Open Air Konzerte in der Red Bull Arena, auf der Peißnitzinsel oder der Jungen Garde in Dresden wie geplant stattfinden können. „Diese Formate funktionieren emotional und wirtschaftlich nur ohne Abstand. Das sehe ich noch nicht“, so Aust. „Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.“

Hilfsprogramme: „Da wird schon einiges vorgegaukelt“

Die sechs festangestellen Mitarbeiter des in den frühen 90ern gegründeten Unternehmens sind in Kurzarbeit. Zu tun habe man dennoch, sagt Aust – etwa damit, Hilfen zu beantragen, Konzepte zu erstellen, behördliche Auflagen zu erfüllen oder eben Konzerte zu verlegen. Die bisherigen Überbrückungshilfen hätten viele Fußangeln und Ausnahmen, deutet er an. „Da wird schon einiges vorgegaukelt.“

Immerhin: „Sollten die Novemberhilfen wie angekündigt kommen, dann hat man uns Kulturveranstaltern schon einen großen Stein in den Garten geworfen.“ Damit könnten sich viele bis zum Sommer retten, denkt Aust.

„2021 ist das neue 2020“, heißt es auf der Homepage des Leipziger Highfield-Festivals, das in diesem Jahr vom 13. bis 15. August am Störmthaler See stattfinden soll, unter anderem mit Deichkind und den Beatsteaks. Die Meldung datiert vom 27. Mai 2020. Hoffentlich bewahrheitet sich diese Überschrift nicht.

Von Jürgen Kleindienst