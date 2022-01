Würden die Chefinnen und Chefs sächsischer Kulturbetriebe glauben, was sie am Montag in einer Videoschaltung mit Ministerpräsident Michael Kretschmer zu hören bekamen, könnten sie Mitte Januar ihre Häuser aufschließen. Leipzigs Kulturhäuser bereiten sich darauf vor – allerdings im Konjunktiv.