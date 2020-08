Sommerloch und Corona: So geht es Leipziger Kinos

Leipzig

Es ist die erste Spielwoche von „ Berlin Alexanderplatz“. Im „Wintergarten“-Saal der Leipziger Passage Kinos sind 5 der 137 Plätze besetzt. Während der Preview der Dokumentation „Schlingensief“ ist der gleiche Saal fast ausverkauft – an einem Sonntagmittag. Natürlich nur, zählt man die Plätze nicht mit, die wegen der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung frei bleiben müssen. Das ist zurzeit die Realität der Kinos. Mal ist der Saal gut gefüllt, meistens aber ziemlich leer.

Wie alle Kulturhäuser haben es die Lichtspieltheater derzeit nicht leicht. Zwar sind sie wieder geöffnet, können aber einerseits nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern in ihre Säle lassen – und die kommen andererseits aufgrund der Ferienzeit und des Sommerwetters gerade nicht in Scharen. Außerdem fehlen die ganz großen Filme, die Besucher überhaupt anlocken.

50 bis 100 Besucher

„Hier in Deutschland ist es eben nicht so wie sonst in Amerika. Die Menschen wollen bei den Temperaturen an den See und nicht ins Kino“, sagt Alexander Rusch, Geschäftsführer vom Cineplex im Allee-Center Leipzig. Dort kommen täglich zwischen 50 und 100 Besucher ins Kino, wo in jedem der acht Säle normalerweise jeweils zwischen 116 und 222 Personen hineinpassen. Im Moment dürfen 20 Prozent der Plätze belegt werden. Häufiger mussten sie einem Mitarbeiter von dreien absagen, da es sich nicht rentiert hätte. „Man ist schon froh, wenn man Licht, Lüftung und Mitarbeiter bezahlen kann“, sagt Rusch. Allerdings sei er zufrieden, wie die Wiedereröffnung in Leipzig angelaufen ist.

Dass die großen Filme fehlen, liegt an der Verschiebung der Starttermine einiger Blockbuster. Manche Filme laufen gar nicht erst in den Kinos an wie etwa die Realverfilmung von „ Mulan“, die Disney nun auf der eigenen Streamingplattform Disney+ zum Kauf anbietet. „Von solchen Filmen leben die großen Kinos“, erklärt Rainer Weber, Geschäftsführer des Cinestars im Petersbogen. Er könne sich vorstellen, dass Programmkinos deshalb besser dran sind. „Wir hoffen ganz stark auf den , Tenet’“, sagt er. In Deutschland kommt der Science-Fiction-Thriller von Meisterregisseur Christopher Nolan am 26. August auf die Leinwände. Es ist der erste große Kinofilm seit langem, dessen Starttermin in den USA noch auf Eis liegt, da dort die Kinos geschlossen sind. Ohne Publikumsmagnete wie „ Tenet“ sehe es düster aus. „Ich bin aber zuversichtlich. Ich glaube, dass wird die Besucher herlocken“, sagt der Cinestar-Betreiber.

Eine Studie der TU Berlin besagt nun, das Konzentration der für die Übertragung von Corona-Viren relevanten Aerosole in Kinosälen deutlich geringer sei als in einem Büroraum. Da weniger gesprochen werde, gelangten weniger Aerosole in die Luft. Und durch die Quellbelüftung würden sie nach oben gezogen. Dennoch sei eine Ansteckungsgefahr nicht komplett ausgeschlossen, da die Studie weder Temperatur noch Luftfeuchtigkeit mit einbezieht. Der Verband HDF Kino fordert, die Abstandsregelung von 1,50 Metern zu reduzieren. Zumindest müssen nicht mehr ganze Reihen abgesperrt werden.

Miriam Pfeiffer, Betreiberin der Kinobar Prager Frühling, ist noch immer ganz entspannt, wie sie erklärt. Ihr Sommerkino auf der Feinkost sowie das Freilichtkino an der Dölitzer Wassermühle unterstützen die Kinobar im Haus der Demokratie. Draußen zeigt sie Filme wie „ The Big Lebowski“ ( USA 1997) im Original mit Untertiteln oder „Alles außer gewöhnlich“ ( Frankreich 2019), aber auch die Deutschlandpremiere des Surffilms „Secrets of Desert Point“ ( USA 2017). Drinnen macht sie ähnliche Erfahrungen, wie die anderen Kinobetreiber in Leipzig. „Im Herbst werden aber sicher auch wieder Besucher in die Kinobar kommen“, sagt Pfeiffer zuversichtlich.

Verleiher bieten keine großen Filme an

Es ist ein Teufelskreis. Wegen der wenigen Plätze, die besetzt werden dürfen, möchten die Verleiher keine großen Filme anbieten, von denen Häuser wie auch die Passage Kinos in der Hainstraße leben. Im Juli 2019 kamen 12 000 Besucher in das Arthauskino. „Und das ist schon ein geringerer Wert, da auch letztes Jahr im Sommer nicht so viele Besucher kamen, wie in den anderen Monaten“, erklärt Betreiberin Petra Klemann. Zum Vergleich: In diesem Jahr war er die Hälfte – etwa 6000 Besucher zählte das Kino im Juli 2020.

„Die Corona-Krise hat uns in ein ewiges Sommerloch gebracht“, sagt die Betreiberin. Die Passage Kinos hätten in den zurückliegenden Jahren gut gewirtschaftet und schafften es noch länger durch diese Zeit. Sollte aber eine sogenannte zweite Welle kommen, sehe es anders aus. Klemann ist sich sicher. Erst wenn mehr Plätze in den Sälen belegt werden dürfen, kommen auch wieder größere Filme in die Kinos.

Mittelständische Kinos fürchten um Existenz

Darum haben mittelständische Kinos am Wochenende einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) geschickt. Sie fürchten um ihre Existenz. 68 Kinos, die deutschlandweit rund 1300 Leinwände bespielen, fordern wirtschaftliche Hilfen sowie einen Kinogipfel. „Je weniger Menschen in die Kinos gehen“, sagt Klemann, „desto mehr schwinden die Häuser aus dem Bewusstsein der Menschen.“

