Wie haben wir ihn beneidet, als er 1964 nackt mit Traudl Kulikowsky im See badete. Für die frische Blondine schwärmte damals eine Generation von Jungen. Wie haben wir ihn beneidet, als Gunter Schoß mit Angelika Waller zusammen kam. Sie war sicher das Erotischste, was die DDR in Film und Fernsehen hatte. Dass in der Beziehung die Fetzen heftig flogen, hat er mir mal – schön pointiert – auf eine Frage geantwortet.

Seine erste Rolle: Gunter Schoß mit Traudl Kulikowsky in „Egon und das achte Weltwunder“ (DDR-Fernsehen 1964). Quelle: Icestorm

Leicht durch die Blume – und mit jener markanten Stimme, die Sprache so pflegt wie sie gepflegt werden sollte. Auch wenn es gerade die Zeit der Nuschler ist. Da ist er gute, alte Theater-Schule: „Ich habe Werkzeugmacher gelernt, da muss man auf die Tausendstel genau arbeiten. So halte ich es auch mit dem Schauspielerberuf.“ Zu dem kam der Sohn eines Kaufmanns auf Umwegen.

Vom Flugzeugbau-Studium zur Schauspielerei

Nach der Lehre ging er zum Flugzeugbau-Studium nach Dresden. Als die Fakultät schloss, weil Walter Ulbrichts Ehrgeiz nur bis zum Absturz eines Prototyps reichte, ging er erst in eine Schreibfedernfabrik, dann zur Schauspielerei. Erst auf die „ Ernst Busch“, später ins TV-Nachwuchsstudio, dann mit „Egon und das achte Weltwunder“ in frühen Ruhm – als einer mit Knastmonaten, der mit der FDJ in die Große Wische geht, die Liebe und ein neues Leben findet.

Mit 24 ein Star

Mit 24 jedenfalls war Gunter Schoß ein Star, drehte jede Menge Fernsehfilme und wenige Defa-Produktionen („Die Toten bleiben jung“, „Nebelnacht“). Wer ihn besetze, wusste jedenfalls, was er damit bekam: sonore Stimme und ruhiges Spiel. Er war ein Verlässlicher. Einer, der immer da war: „Wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent – auch eine Rolle mit nur einem Satz.“ Im TV-Vierteiler „Die Bilder des Zeugen Schattmann“ über einen jüdischen Schriftsteller in der Nazizeit (nach dem Roman von Peter Edel) waren es allerdings schon ein bisschen mehr. Er war Graf Sulkowski („ Sachsens Glanz und Preußens Gloria“), Oberst von Boyen („Scharnhorst“), der Nazi Pahl („ Artur Becker“) ein West-Manager („Das zweite Leben des Dr. Gundlach“) und Birnbaum in „Rächer, Retter und Rapiere“. Historie und Gegenwart, Gunter Schoß war überall zu Hause.

Nach der Wende ging es bruchlos weiter

2005 bei Dreharbeiten zur ARD-Fernsehserie "Tierärztin Dr. Mertens" im Leipziger Zoo – mit Elisabeth Lanz und Ludwig Zimmeck. Quelle: André Kempner

Nach der Wende, die Gunter Schoß ohne Bruch überstand, kamen Anwälte und Ärzte in Mengen dazu, auch in 15 Folgen „In aller Freundschaft“. Oder als Ex-Zoochef in „Tierärztin Dr. Mertens“, als Vater des „Landarztes“ und Chef von „ Rosa Roth“. Daneben: Hörspiele, Synchronisation (von Donald Sutherland bis Sam Elliott) und – 16 Jahre – im MDR der Führer durch die „Geschichte Mitteldeutschlands“. Am Mittwoch wird Gunter Schoß, verheiratet mit der Kostümbildnerin Gabriele Jansen (zwei Töchter), 80 Jahre alt.

Von Norbert Wehrstedt