Leipzig

Die deutsche „Queen of Soul“ Joy Denalane hat es geschafft: Ihr letztes Album „Let Youself Be Loved“ erschien 2020 über das US-amerikanische Musik-Label Motown. Die 48-Jährige ist damit die erste deutsche Künstlerin, die bei Motown eine Platte veröffentlicht hat – und sie legt bald nach: Ab dem 4. September steht die um fünf Songs erweiterte Deluxe Edition in den Läden. Vor ihrem Live-Auftritt am 30. September im Leipziger Täubchenthal sprach sie mit Christian Neffe über ihre Karriere, ihre Passion für den Soul und über die Black-Lives-Matter-Bewegung.

Im September erschien Ihr Album „Let Yourself Be Loved“ über das renommierte US-Label Motown. Wie würden Sie rückblickend die Zusammenarbeit im Vergleich zur Arbeit mit einem deutschen Label beschreiben?

Es ist schwer, da einen direkten Vergleich zu ziehen, weil ich ja nur beschränkt auf dem amerikanischen Markt arbeiten konnte. Ich durfte zwar Interviews geben, konnte aber dort nicht live auftreten. Gerade auf einem neuen Markt ist es wichtig, Präsenz zu zeigen, was wegen Corona nicht möglich war. Aber trotz dieser Situation haben wir sehr schöne Sachen zustande bekommen, wie ich finde.

Zur Person Joy Denalane wurde 1973 in Berlin geboren, wo sie noch heute mit ihren beiden Söhnen lebt. Ihren ersten Plattenvertrag erhielt sie 1996 und bewegte sich fortan vor allem im Umfeld der Stuttgarter Hiphop-Band Freundeskreis. Seit 2002 hat sie fünf Studio- und zwei Live-Alben veröffentlicht, darunter auch eines in Zusammenarbeit mit dem MDR-Sinfonieorchester.

Haben Sie denn das Gefühl, in den USA angekommen zu sein?

Ich weiß es nicht, denke aber auch gar nicht in diesen Sphären oder an den großen „Durchbruch“. Wenn ich da bin, bin ich da, und ich bin froh, dass ich so viele Jahre schon Musik machen darf, die auf ihre Art kompromisslos ist und eine Relevanz hat, die ich nicht selbstverständlich finde. Und dass ich jetzt noch auf dem US-Markt Fuß fassen kann, wo ja auch die Frage des Alters wahnsinnig zentral ist. Motown fanden einfach die Platte gut und wollten, dass ich zu ihnen komme. Alles Weitere, auch wie es mit der nächsten Platte weitergeht, werden wir sehen. Ich freue mich einfach darauf, wieder spielen zu können, auch vor amerikanischem Publikum.

„Ich nehme immer kleine Abzweigungen“

Das Album wird im September neu aufgelegt mit fünf weiteren Stücken, die damals nicht fertig wurden. Warum wollten Sie diese Songs noch unbedingt auf dem Album haben?

Die Songs sind Teil dieses Zyklus, sie gehören einfach zur Platte. Strategisch wäre wohl besser gewesen, sie als Hälfte eines neuen Albums zu nutzen, sie sind für mich aber fest mit dem Narrativ von „Let Yourself Be Loved“ verbunden.

Sie sind seit mehr als 20 Jahren im Geschäft. Was hält Ihre Passion für den Soul am Leben?

Soul ist zeitlos – und einfach mein Ding. Ich nehme trotzdem immer kleine Abzweigungen, mein vorletztes Album „Gleisdreieck“ war ja keine klassische Soul-Platte. Ich nehme mir also weiterhin den Freiraum, einfach das zu verwirklichen, was mir vorschwebt, was natürlich viel mit Soulmusik zu tun hat, aber auch mal abweichen kann.

Nach „Gleisdreieck“ haben Sie auf „Let Yourself Be Loved“ wieder auf Englisch getextet. Wie wirkt sich die Sprache, die Sie wählen, auf Ihre Arbeit aus?

Jede Sprache hat ja ihre eigene Melodie, Wörter werden unterschiedlich betont, und die Syntax spielt eine sehr große Rolle. Die Betonung der Sprache ist im Deutschen ganz anders als im Englischen, und somit erzeugt man auch eigene Endungen oder gar Melodien.

Haben Sie einen Favoriten unter beiden Sprachen?

Nein, beide haben ihren kreativen Reiz. Mein musikalischen Zuhause ist sicher die englische Sprache, da begann meine musikalische Sozialisierung. Natürlich habe ich auch die Neue deutsche Welle miterlebt und geliebt, aber meine Prägung kommt vom Soul, dann kommen Hip-Hop und R’n’B.

Corona macht erfinderisch

Ihr großes Vorbild Aretha Franklin starb 2018, und Bill Withers, den Sie im Frühjahr mit einem Cover von „Use Me“ ehrten, ist 2020 von uns gegangen. Sehen Sie für sich eine gewisse Verantwortung, den Soul am Leben zu erhalten?

Nein, ich verstehe mich nicht als Stellvertreterin der alten Soul-Größen. Der Tod von Bill Withers fiel ja in die Corona-Zeit, in der man sich spontan neu erfinden musste, weil einem gewisse Zugänge versperrt waren. Auf Instagram habe ich dann öfter mal etwas gesungen, unter anderem auch Stücke von Withers. Daraufhin meldete sich Constantin Film, die fragten, ob ich „Use Me“ für einen kommenden Film covern könnte. So kam das zustande.

Corona ist das Stichwort, um das wir nicht herumkommen. Was hat die Pandemie für Sie verändert?

Man musste sehr erfinderisch werden. Der Wermutstropfen war natürlich, dass ich nicht live spielen konnte. Es war auch eine bewusste Entscheidung, eine Platte in die Pandemie hinein zu veröffentlichen – mit damals noch unklarem Ausgang. Ich durfte aber trotzdem wahnsinnig viel arbeiten und habe, ehrlich gesagt, vieles genauso gemacht wie immer, bis auf das Live-Spielen eben. 2020 war ein sehr arbeitsintensives Jahr für mich, was man vielleicht nicht denken würde.

Und wie lief es mit der Produktion der Platte?

Wir hatten die letzten Aufnahmen, als Corona gerade ausbrach. Ich weiß noch, dass wir im Februar in der Studioküche saßen und uns über dieses merkwürdige Virus unterhalten haben, von dem wir nicht wussten, was davon zu halten ist. Damals war das noch ganz abstrakt. Der Lockdown kam erst, als die Aufnahmen abgeschlossen waren.

Black Lives Matter: „Die Debatte ist da“

Wie viele andere Musikschaffende haben Sie auch einige Streaming-Konzerte gespielt. Glauben Sie, dass dieses Format weiterhin Bestand haben wird?

Ich glaube, das war eine Notlösung, die zu Beginn zwar eine gewisse Wohltat war für Menschen, die zuhause waren, oft alleine und dadurch die Möglichkeit hatten, ein wenig Kultur und Musik zu erleben. Ich habe auch einiges davon geschaut und fand vieles toll, aber ich glaube, es ist weder für das Publikum noch für uns Künstlerinnen und Künstler eine dauerhafte Alternative.

Ein weiteres Thema, das 2020 sehr präsent war, war die Black-Lives-Matter-Bewegung und die damit in den Fokus gerückte Diskussion um Rassismus, auch hierzulande. Wie haben Sie, als Person of Color, diese Debatte wahrgenommen?

Mir kam es wie ein Moment vor, in dem ein Paradigmenwechsel eingeläutet wird. So fühlte es sich zumindest an. Natürlich war mir bewusst, dass die Debatten nicht das Ruder rumreißen würden, aber dass dies genau die neuralgischen Momente, in denen Debatten etabliert werden und Stimmen zu Wort kommen, die zuvor keine Sichtbarkeit oder Teilhabe genossen haben. Das ist ein Prozess, den man nur begrüßen kann. Für viele, die sich mit ihren internalisierten Rassismen nie auseinandergesetzt hatten, weil sie sich keiner rechten Bewegung zugehörig fühlen, war es vielleicht ein Moment des Erwachens, der sie zum Nachdenken brachte. Natürlich ist es noch ein langer Weg, aber die Debatte ist da. Und das ist gut.

Joy Denalane tritt am 30. September im Leipziger Täubchenthal auf, Beginn ist um 20 Uhr. Karten ab ca. 44 Euro in der Ticketgalerie oder telefonisch unter 0800 2181 050.

Von Christian Neffe