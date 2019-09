Sound der Erinnerung: Josef Haslinger neues Buch „Child in Time“

Leipzig

„Frater Dominic setzte die Nadel auf die dritte Nummer der A-Seite: Child in Time. Und ich tauchte hinein in einen Nebel, der mich von da an gut zwei Jahre umhüllte.“ 15 ist Josef Haslinger, als er den aufwühlenden Song von Deep Purple zum ersten Mal hört, im Zisterzienserkloster Stift Zwettl in Niederösterreich. Es ist ein Einschlag. Dem Kloster, in dem er bis zum Stimmbruch Sängerknabe war, ist er „nur halb entkommen“, denn das Internat, in dem er nun lebt, wird von einem Zisterzienser geleitet. Und weil im Stift ein „Schwung Männerstimmen für die Allerheiligenliturgie“ gebraucht wird, kehrt er kurz zurück, auch weil er Frater Dominic kennenlernen will, der als Revolutionär gilt, Gedichte schreibt, Gitanes raucht und gute Platten hat.

Mit dem über zehn Minuten langen Purple-Klassiker, in dem Kindheit auf Krieg, John Lords Orgel auf Ritchie Blackmores Gitarre treffen – mit Ian Gillans Klagegesang und „todesfeeartigem Schreien“, ändert sich alles. „Von gregorianischem Choral zur Rockmusik, das war immerhin ein Sprung von tausend Jahren. Am nächsten Morgen absolvierte ich meinen letzten Auftritt als Chorsänger von Kirchenmusik.“ Ein halbes Jahr später fliegt er vom Internat. Das Lied bleibt, nicht immer hilft es: Als der Titel auf seinen Wunsch in der Disco aufgelegt wird, nimmt das Mädchen, „das ich schon fast gewonnen hatte“, Reißaus.

Rockmusik ist auch Rettung

Über die befreiende Wirkung der Rockmusik, insbesondere zwischen Kindheit und Erwachsenwerden, ist schon viel geschrieben worden. Für den 1955 geborenen Josef Haslinger muss sie auch Rettung gewesen sein. „Child in Time“ heißt sein episodisches autobiografisches Erinnerungsbuch. Am Freitag stellt es der in Leipzig und Wien lebende Autor und Professor am hiesigen Deutschen Literaturinstitut im Haus des Buches vor – mit Band. Die sieben Stücke sind verschränkt mit Bildern des Leipziger Künstlers Maix Mayer, die seinem audiovisuellen Zyklus „barosphere“ entnommen sind. Mayer spricht von „aufgesprengten Zeitkapseln, die die Geschichte anhalten, brechen, verschieben und weitererzählen“. So treffen zwei Arten des Erzählens aufeinander: Haslingers ruhige, manchmal lakonische Erzählprosa und Mayers Magie und Struktur verwebende Bildsprache. „Ein literarisches Bilderbuch“ nennt der wiederbelebte Leipziger Verlag Faber & Faber das Buch.

Verwirrung und Verstörung

Die Titelgeschichte folgt kaum zufällig auf den Text „Im Spielsaal“, einen Bericht über Missbrauch im Kloster, in dem Haslingers Kunst der Andeutung und seine eigene Betroffenheit eine schwer zu ertragende Anspannung erzeugen. Elf Seiten ist der Text nur lang. Fast ohne den Kern dieses Unheils auszuleuchten, zeigt er doch die ganze Verwirrung und Verstörung eines Kindes und nebenher Tragik und Komplexität eines Themas, das Haslinger bereits mehrfach bearbeitet hat. Im Januar soll dazu bei Fischer das Buch „Mein Fall“ erscheinen.

Der „Spielsaal“ steht wohl vordergründig für den Raum, in dem Pater Gottfried mit den Schülern Tischtennis spielt und sich von dort mit einigen von ihnen zurückzieht für andere „Spiele“. Einer der Betroffenen erzählt davon später seinen Eltern, verlässt das Kloster. „Ein paar Monate später hieß es, er sei gestorben. Vom Berg gestürzt.“ Der Pater wurde versetzt, „für neue Aufgaben im Stift Heiligenkreuz gebraucht“.

Ein System des Betens

Durch „Child in Time“ fliegen dunkle Geister der Vergangenheit, aber auch helle. Wie Haslingers mährische Großmutter oder seine Mutter, die im Gottesdienst beim Knien zwar „keine Überstunden“ macht, irgendwann aber merkt, das ihre – durchweg selbstlosen – Gebete erhört werden, so dass sie für das halbe Dorf „Extraschichten“ einlegen muss, bald ein komplexes System der Fürbitte entwickelt.

„Child in Time“ handelt von Fluchten und Kämpfen, von Suche nach Autonomie und Freiheit. Ein Rückblick voller Wärme, Schmerz und Sehnsucht. Still erzählt, mit lauter schönen letzten Sätzen.

An diesem Freitag (4.10.) stellt Josef Haslinger mit dem Lilo Kraus Trio im Literaturhaus Leipzig (Gerichtsweg 28) sein Buch „Child in Time“ vor. Beginn 19.30 Uhr, Eintritt 5/3 Euro

Von Jürgen Kleindienst