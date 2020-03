Souveräne Symbiose aus Text und Musik: AnnenMayKantereit in Leipzig

Leipzig

Vom Erstsemester zur Büromutti, von der aufgedrehten Mädelsgruppe zum kuschelnden Pärchen: AnnenMayKantereit sprechen die Masse an. Das zeichnet sich am Dienstagabend an der vollen Arena ab, deren Größe zur Musik um Frontsänger Henning May nicht so recht passen will, nimmt doch die Weitläufigkeit sehr viel Intimität aus den Texten.

Lied. Applaus. Kreisch. Black – Lied. Applaus. Kreisch. Black.

Ohne Vorband müssen die Kölner Jungs ihr Publikum wachrütteln, denn Alli Neumann und Band, der Support, müssen aufgrund von Krankheit absagen. Kein Problem für AnnenMayKantereit, denn ab der ersten Zeile „Die Vögel scheißen vom Himmel“ vom aktuellen Album „Schlagschatten“ haben sie die Fans. Lied. Applaus. Kreisch. Black – Lied. Applaus. Kreisch. Black. Artig hört die Arena zu, tanzt ein bisschen auf der Stelle, singt ein bisschen mit, aber verliert sich nicht in Ekstase. Und das bedient die Band.

Da ist keiner wegen einer aufwendigen Bühnenshow gekommen oder wegen langatmiger Anmoderationen. Es geht um die Musik und die liefert AnnenMayKantereit, intelligent unterstützt von Bühnengestaltung und Licht. Eine gestaffelte Wand von überdimensionierten, Post-It-ähnlichen Stoffvierecken dient als Projektionsfläche für Videoeinspielungen oder Spielfläche für farbige Scheinwerfer.

Melancholisch bis ironisch

Der Sound ist anfangs noch nicht ausgeglichen. Bei Mays Reibeisen-Stimme weiß man nicht, wo der Stimmcharakter aufhört und die Heiserkeit anfängt, aber er wird weicher im Laufe der gut anderthalb Stunden. In seiner Interpretation entfernt er sich nie weit von Klang und Phrasierung vom aktuellen Album und auch vom Erstling „Alles nix Konkretes“.

Henning May von AnnenMayKantereit beim Konzert in der Arena in Leipzig. Quelle: Kempner

Steht bei der CD-Aufnahme vor allem sein raues Sehnen und der melancholisch bis ironische Text im Vordergrund, so bekommen seine Bandmitstreiter mehr Raum und Präsenz auf der Bühne. Christopher Annen an der Gitarre und Malte Huck am Bass spazieren oder schrammeln sich hingebungsvoll über die Saiten, Schlagzeuger Severin Kantereit überzeugt vor allem mit seinem Perkussionstalent dann, wenn es tanzbar werden soll. Den größten zusätzlichen musikalischen Raum nimmt Ferdinand Schwarz an seiner samtigen Trompete ein.

Wunderbar geradeheraus

Aber das Aushängeschild kann niemand aushebeln: Henning May singt wunderbar geradeheraus, versenkt sein Lächeln in seiner Stimme und verlässt sich ganz auf die Symbiose von Text und Musik. Erwartbar, wenn man die Alben kennt. Aber es funktioniert.

Neben studentischen Lebenszweifeltexten zwischen WG und Kneipenleben wie in „Ich geh heut nicht mehr tanzen“ machen AnnenMayKantereit an diesem Abend einen kurzen Ausflug ins Politische, auf der kleineren, intimeren Bühne im Zuschauerraum: „Für Pia“ besingt in torkelnden Gedanken all jene, die in der Seenotrettung viel aufs Spiel setzen, um andere vor dem Ertrinken zu retten: „Da sein, wo Schiffe sinken.“ Unterstützender Applaus. Kreisch. Black. Nächstes Lied.

Von Katharina Stork