Die Liebe ging dahin, zu einem anderen.Der treue, aber eben auch alte und kranke Hund fand den Tod. Und alles, was an einen Ort, ans Dasein dort bindet, existiert plötzlich nicht mehr. Was tun, wenn einen nichts mehr hält? Bengt Claasen steigt einfach ins Auto und fährt auf und davon. Und das in einem recht gewöhnungsbedürftigen Stil, der allerdings einen ähnlich triftigen Grund hat wie sein Aufbruch.

„Zandschower Klinken“ heißt der neue Roman von Thomas Kunst, der wie alle Romane des Leipziger Autors nur bedingt als Roman zu bezeichnen ist. In „Strandkörbe ohne Venedig“, jenem sich selbst „eine Romanresignation“ nennenden Literaturhybriden, hatte der auf seltsame Art traurig-komische Bengt Claasen 2009 schon einmal einen entsprechend seltsam traurig-komischen Auftritt.

Fliehkraft und Hundehalsband

Er bleibt sich treu. Zum Glück! Das beginnt damit, wie Claasen seinem alten Leben davon und seiner Zukunft entgegenfährt, sein Schicksal nämlich der Fliehkraft und dem Halsband seines toten Hundes anvertrauend. Das platziert Claasen auf dem abschüssigen Armaturenbrett. Wo es im Laufe der Fahrt zu Boden fällt – dort gilt es, ein neues Leben zu beginnen.

Allerdings versucht Claasen, das Schicksal zu manipulieren. Zum Leidwesen anderer Verkehrsteilnehmer. Mit arg gemächlichem Tempo zuckelt er bis Zandschow. Ein Örtchen irgendwo im Norden. Fliehkraft und Hundehalsband meinen es gut, einen besseren Platz hätte einer wie Claasen nicht finden können.

Thomas Kunst beschreibt dieses Zandschow als einen Utopie-Ort. Zeile für Zeile entpuppt sich das Kaff als Sozialbiotop des Skurrilen, als anarchischer Archipel selbstgenügsamer Leistungsverweigerer, die die Gepflogenheiten der Leistungsgesellschaft zum Gaudi ritualisierter Sinnfreiheit umstülpen.

Zum Brüllen komisch

Wie, das schildert der Autor in mitunter zum Brüllen komisch-absurden Passagen. Da drängeln sich Zandschower in einem ausrangierten Bauwagen, an dem von außen andere Zandschower beherzt rütteln, um spielerisch eine Rush-Hour-S-Bahn-Wirklichkeit zu simulieren, die man hier längst hinter sich gelassen hat. Oder man nutzt das entspannte Wippen aufblasbarer Schwäne auf dem Dorfteich als Vorlage für entspannende Tai-Chi-Übungen.

Das Gemeinschaftsleben bündelt sich bei Getränke-Wolf, der zugleich der heimliche Zandschower Leitwolf ist und für seine Kunden neben afrikanischen Bieren die Möglichkeit zum Dösen auf der Sonnenbank Sansibar bereithält.

Zandschow ist die kleine Welt, die der großen Welt den Finger zeigt und sich ansonsten nicht groß um sie schert. Aber bevor das zum Selbstzweck gerät, das Buch der Verlockung erliegt, sich erzählerisch mit einem Bier auf der sozialromantischen Sonnenbank auszustrecken und es gut sein zu lassen, öffnet sich die Perspektive. Geographisch bis zum echten Sansibar in Afrika oder nach Cartagena an der kolumbianischen Karibikküste.

Und erzählerisch zu einer Rotation expandierender Motive und Handlungsstränge, die in einer immer aberwitzigeren Spirale samt rhythmisierenden Wiederholungen um den Leser zirkulieren und sich dabei unbekümmert aller nur möglichen Freiheiten des Fabulierens und Phantasierens bedienen.

Ein Reh fährt Taxi

Ein deutsches Reh, das in Cartagena Taxi fährt, Piraten aus TV-Serien der 70er Jahre, der Brief eines sansibarischen Revolutionärs an Markus Wolf (für irritierende Momente sieht man Getränke-Wolf mit anderen Augen), eine schwierige Bruder-Schwester-Liebe oder die graue Tristesse in einem Altenheim: All das und noch viel mehr geht hier ganz selbstverständlich zusammen, denn so spielerisch, wie die Zandschower auf gesellschaftliche Zwänge pfeifen, pfeift dieser Roman auf die Zwänge literarischer Konventionen.

„Kommt mir bloß nicht blöde. Das passt schon alles!“ ist die klare Ansage, die Thomas Kunst immer wieder repetiert. Und tatsächlich passt hier alles. Weil, wenn auch oft in wilden Windungen und Sprüngen, ein Erzählmotiv ganz plausibel aus dem anderen wächst. Und weil Kunsts Fabulieren und Phantasieren auf einer Tiefenströmung treibt, die von Erfahrungen der Einsamkeit und des Verlustes kündet. Es umkreist jenes „brauchbare Vorgefühl auf den Tod“, von dem in einem dem Buch vorangestellten Zitat des amerikanischen Autors John Cheever eindringlich die Rede ist.

So hinreißend komisch der Roman oft ist, so traurig ist er doch auch. Der tragikomische Irrwitz menschlicher Existenz wird erweckt als ein tragikomisches, irrwitziges Stück Literatur. Und was nun deren substantiellen Kern ausmacht, sei hier, da ja nun schon Getränke-Wolf und Markus Wolf ihren Auftritt hatten, einfach mal mit Wolf Wondraschek gesagt: „Es ist die Sprache, die etwas will, und zwar erweckt werden; und das von einem, der ihr etwas zutraut und nichts besser weiß, als sie.“ Thomas Kunst ist so einer. Sein Roman „Zandschower Klinken“ zeigen es mit Bravour.

Thomas Kunst: Zandschower Klinken. Roman. Suhrkamp Verlag; 254 Seiten, 22 Euro

Von Steffen Georgi