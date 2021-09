Spät, aber direkt: Medienstiftung der Sparkasse Leipzig holt Preisverleihungen nach

Leipzig

Die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig mag es direkt. Darum haben Erich-Loest-Preisträgerin Ulrike Almut Sandig, Axel-Eggebrecht-Preisträger Walter Filz und Günter-Eich-Preisträger Paul Plamper ihre Auszeichnungen nicht per Post oder via Videostream erhalten, sondern bekommen sie mit ein paar Monaten Verzögerung und alle zusammen – aber live. Und zwar am 9. September auf dem Mediencampus der Villa Ida. Die Veranstaltung ist allerdings nicht öffentlich.

„Der 24. Februar wäre Erich Loests 95. Geburtstag gewesen. Leider war eine angemessene Preisverleihung unter den Corona-Bedingungen im Februar nicht möglich“, so Stephan Seeger, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung. Eine rein virtuelle Veranstaltung, so hatte er im Februar gesagt, werde weder der Preisträgerin, noch der Arbeit der Jury, noch dem Schriftsteller Erich Loest (1926–2013) gerecht.

„Zeitreise und Partytalk“

Sandig, 1979 in Großenhain geboren, erhält den Loest-Preis unter anderem für ihren Roman „Monster wie wir“ (Schöffling & Co.; 240 Seiten, 22 Euro). Die Handlung ist zum großen Teil in den späten Jahren der DDR angesiedelt, die Schriftstellerin erzählt von Missbrauch, von Gewalt gegen Menschen und Ideen.

Mit dem Erich-Loest-Preis werden ausnahmsweise auch die beiden Radiopreise der Stiftung – der Axel-Eggebrecht-Preis für das Radio-Feature und der Günter-Eich-Preis für das Hörspiel – verliehen. Alle drei Preise sind mit jeweils 10 000 Euro dotiert.

Der Autor, Regisseur, Hörspielmacher und Klangkünstler Paul Plamper (Jahrgang 1972, geboren in Ulm) schreibt und produziert seit 1999 Hörspiele, arbeitet mit Schauspielerinnen und Schauspielerin wie unter anderem Margarita Broich, Milan Peschel und Martin Wuttke zusammen. Die Jury würdigt, er habe in seiner Arbeit „ganz altmodisch den Menschen wieder ins Zentrum gerückt“.

Die Auszeichnung für Walter Filz, 1959 in Köln geboren und seit 2017 Leiter der Redaktion Hörspiel und Feature beim SWR2, begründet die Jury mit dessen außergewöhnlichem Gesamtwerk im Bereich des Radio-Features. Bei ihm werde jede Sendung zum „Mix aus Zeitreise und Partytalk“.

Von jaf