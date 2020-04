Spannende Reise von Leipzig nach Israel – und zurück

Leipzig

Dima sucht seinen Vater. Dabei weiß der 28-Jährige genau, wo er Leonid Kapitelman finden kann – in Leipzig, genauer gesagt in Plagwitz. Dort hat der ein Geschäft, dort wohnt er mit Dimas Mutter, der „Chefin“. Doch der Vater ist unsichtbar. Besser gesagt: Was genau es für den nichtreligiösen Vater bedeutet, Jude zu sein, das ist unsichtbar. Dima sehnt sich nach einem unverstellten Blick auf den Vater und überredet ihn zu einer Reise nach Israel, er hofft, das könnte ihn noch einmal „wecken“.

„Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters“ von Dmitrij Kapitelman Quelle: Hanser Verlag

Anzeige

Die Ukraine war Leonid Kapitelmans Zuhause, aber keine Heimat. Die akademische Karriere als Mathematiker blieb ihm dort verwehrt, doch er lebte in Kiew ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. In Leipzig hat er sich ins Kleine und Enge zurückgezogen. „Das Leben, das ich derzeit führe, ist absolut unsinnig“, sagt er.

Auch Dima will seiner Identität auf die Spur kommen

Als Kontingentflüchtlinge kam die Familie vor 20 Jahren nach Deutschland, da war Dima acht. In Meerane gab es Vater-Sohn-Ausflüge vom Asylheim zum örtlichen Kaufland. Dann in Grünau machten dem Jungen deutsche Nazis das Leben schwer. Mit Anfang 20 ging er nach Berlin. Seine Mutter ist keine Jüdin. „Nach religiöser Auslegung bin ich also kein richtiger Jude, nur ein halber, eine Art Mängelexemplar.“ Er gehört nirgendwo wirklich dazu, will in Israel auch selbst seiner Identität auf die Spur kommen.

Zimtschnecken und Nahostkonflikt

Der Leser begleitet die beiden Männer auf ihrer Reise, lernt Israel in all seiner Widersprüchlichkeit kennen. Es geht um Zimtschnecken und den Nahostkonflikt, um Liebeskummer und die Klagemauer. Witzig ist das geschrieben, unterhaltsam und oft überraschend. Denn immer, wenn man die Lösung eines Konfliktes heraufziehen sieht, sagt Leonid Kapitelman etwas anderes, als dem dienlich wäre, widerruft Dima eine gerade formulierte Erkenntnis. Man möchte als Leser unbedingt erfahren, was die 52 Tage in Israel ändern im Leben der beiden Männer. Ganz nebenbei entstehen lebendige Bilder vom Alltag in Israel und in Deutschland.

Dimitrij Kapitelman erzählt seine Geschichte

Scharfsichtig und hinreißend komisch ist dieser autobiografische Roman von Dimitrij Kapitelman. Er wurde 1986 in Kiew geboren und kam mit acht Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Er studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Leipzig und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Der Autor lebt als freier Journalist in Berlin. Man darf gespannt sein, ob und was diesem Debüt folgt.

Dmitrij Kapitelman: Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters. Hanser Berlin; 288 Seiten, 20 Euro (gebunden), 10,99 (e-Book)

Von Inge Engelhardt