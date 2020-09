Spaß am Kitsch mit Botschaft: „You Don’t Owe Me“ hat Premiere im Lofft Leipzig

Leipzig

Abschlussball im Lofft. Ausgerechnet die innovationsaffine, freie Bühne mit Neigung zu experimentellen Tanzformaten widmet sich ab Freitagabend einem konservativen Ritual. „You Don’t Own Me“ heißt die Inszenierung des Chicks-Performance-Kollektivs, die eintaucht in jene rosarote Welt tüllumwickelter Benimmregeln, in der Mädchen und Jungen sich genauso zelebrieren, wie Mädchen und Jungen (angeblich) sein sollen.

„You Don’t Own Me“ (Du besitzt mich nicht) ist ein Herzschmerz-Schmachter von 1963, also jenen Tagen, als die Welt noch klar in Entweder-Oder sortiert war. Gesungen hat das Lied Lesley Gore, später Aktivistin der amerikanischen Lesben- und Schwulenbewegung.

Warum Abschlussball als Setting?

Chicks begreift sich als „queer feministisches Performancenetzwerk“, angetrieben von der Erfahrung, dass Geschlechteridentitäten mitnichten so im Entweder-Oder festgefügt sind, wie es immer noch gern behauptet wird. Dabei muss man nicht zwangsläufig zur Queer-Community gehören, um eine grundlegende Frage zu stellen: Warum um alles in der Welt geht man eigentlich zu Abschlussbällen als Setting?

Marietheres Jesse, neben Gianna Pargetzi künstlerische Leiterin des Chicks-Ensembles, gibt im Gespräch unumwunden zu: „Das war und ist auch eine große Frage für uns! Warum haben wir das mitgemacht? Warum wollten wir das?“ Vielleicht, so ihre Spekulation, weil man „einfach Bock hatte, mal abseits der Party-Club-Kultur zu feiern und zu tanzen“. Sicher außerdem, weil solche Bälle immer auch ein Status-Spiel sind. „Für Mädchen ist da dieses Prinzessinnen-Ding“, sagt Jesse, „diese Sehnsucht nach Identifikation mit einem Ideal, nach einer Idealwelt vielleicht auch.“

Gegen das starre Weltbild

Genau dort aber setzt das Problem ein. Beim Abschlussball manifestiert sich kein ideales, sondern ein starr graues Weltbild, mag es noch so rosarot leuchten. Männer sehen so aus, Frauen so. Männer tun dies, während Frauen das tun. Wie beim Discofox sind alle Schritte vorgegeben, wer beim Tanz führt sowieso. Und all das gilt als selbstverständlich. Was aber, wenn sich diese Selbstverständlichkeit als solche in Frage stellt?

„Das Bild, das sich bei so einem Ball vermittelt, ist derart normiert, dass viele Menschen nicht mehr inbegriffen, nicht mit gemeint sind“, so Jesse. „Die Alternativen für sie: nicht mehr hingehen. Oder einfügen – und das heißt: sich verstellen, sich selbst verleugnen.“

Bittere Erfahrungen

Eine durchaus bittere Erfahrungsbasis, die alle im Chicks-Kollektiv teilen – und Basis einer Performance, die weit entfernt von jedwedem Betroffenheitsmodus daher tanzt. „Natürlich wirkt da bei uns ein großer Spaß am Kitsch. Und die Vision, dass der Kitsch auf der Bühne explodiert, dass die Ordnung wackelt.“

Das heißt nicht, dass es in „You Don’t Own Me“ allein darum ginge, tradierte Weiblichkeitsbilder zu demontieren: „Wir wollen viel mehr aufzeigen, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, als ausschließlich männlich oder weiblich zu sein. Da ist noch ein wenig mehr Vielfalt.“

Musical-Ambiente

Eine Vielfalt, die sich in dieser Performance zwischen schrillem Highschool-Musical-Ambiente und schmachtendem Cinderella-Habitus einbetten wird. Und die dabei dennoch nicht vergisst, was hier ebenfalls zur Erfahrungsbasis gehört: „Die Gesellschaft mag aufgeklärter und toleranter sein als noch vor Jahren“, konstatiert Jesse, „aber wir sind immer noch von Anfeindungen und Bedrohungen betroffen, von Gewalt.“ Sich nicht verstellen und verleugnen, einfach zeigen, was man ist? Nicht nur auf Abschlussbällen eben noch lange keine Selbstverständlichkeit.

