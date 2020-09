Potsdam

Florian Havemann ist 68 Jahre alt und könnte einer Alt-68er-Fibel entsprungen sein. Das Hemd aufgeknöpft, seine Haarmähne reicht bis in die Herzgegend, zwischen Mittel- und Zeigefinger klemmt eine Zigarre, und die Füße stecken in Sandalen.

Der große hagere Schriftsteller steht in Berlin vor Bildern, die er selbst gemalt hat – meist sind es anonyme, in sich gekehrte Menschen in abstrakten, austauschbaren Stadtlandschaften. Dank eines Sponsors findet die Buchpremiere in prominenter Lage statt: Friedrichstraße/Ecke Oranienburger Straße. Er hat ihm die Galerie für zwei Jahre zur Verfügung gestellt

Das Private bleibt politisch

Havemann verkörpert auch heute noch den kritischen Geist und die Fantasie der Achtundsechziger, auch wenn er bereits als Elektrikerlehrling um 1970 jedem Glauben an Proletariat und Sozialismus abgeschworen hat. Gemeinsam mit Thomas Brasch hatte er Ende August ’68 in Ostberlin gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings protestiert und war dafür wegen „staatsfeindlicher Hetze“ im Knast gelandet.

Von einer Erkenntnis rückte Havemann aber nie ab: Das Private ist politisch. Um 1970 wagte er mit Nina Hagen seine erste große Liebe. Und er engagierte sie auch als Sängerin für seine erste Band. Ein halbes Jahrhundert später stellt Florian Havemann nun einen exotischen Liebesroman vor, der zugleich ein Künstlerroman ist und im historischen Berlin der 20er und 30er Jahre spielt.

Ungewöhnliche Ehe

Der Titel, „SPEEDY SKIZZEN“, lässt sich hier nicht korrekt darstellen, denn das Wort „Skizzen“ ist durchgestrichen. Auf Seite 842 erfährt der Leser, was es damit auf sich hat. Der Erzählfigur Rudolf Schlechter stand im Untersuchungsgefängnis in Berlin-Erkner nur ein Skizzenbuch zur Verfügung. Das nutzte er, um sich in 264 Kapiteln über seine ungewöhnliche Ehe mit Speedy Rechenschaft abzulegen.

Dank der Verführungskünste der Nymphomanin kommt Schlechter wieder frei und widmet den Text seiner „guten und edlen Gattin“, deren Namen er auch auf den Einband setzt, während er das eingeprägte Wort „Skizzen“ durchstreicht. Dann vergräbt er das Manuskript im Garten. Würden die Nazis den Inhalt erfahren, käme er unweigerlich ins KZ – mit rosa Winkel auf der Häftlingskleidung.

Suche nach einem Verlag

Havemanns Rollenprosa landete zunächst in einem anderen Grab. Über 14 Jahre fand sich kein Verlag, der das Manuskript veröffentlichte. Lange Zeit fühlte sich der Sohn des DDR-Regimekritikers Robert Havemann von Suhrkamp-Verlegerin Ulla Berkéwicz ermutigt. Doch dann riet ihm Suhrkamp, besser mit einem autobiografischen Buch zu debütieren.

So entstand „Havemann“, eine über weite Strecken schillernde, poetische, aber auch verschwatzte und Vater-mordende Mammuterzählung, die gleich nach Erscheinen 2007 mit Gerichtsprozessen überzogen wurde. Havemanns Schilderung des Heranwachsens im „roten Adel“ der DDR, seiner geglückten Republikflucht 1971, seiner Jahrzehnte als Überlebenskünstler in Westberlin wurde auf die Verletzungen von Persönlichkeitsrechten reduziert.

Viele Gegner

Wolf Biermann, bis heute ein Jünger seines Vaters, hatte ihn als „Flori Havekind“ mit dem grimmig-berühmten Lied „Enfant perdu“ stigmatisiert – „Wer abhaut aus dem Osten/ Der ist auf unsere Kosten/ Von sich selber abgehaun/ Er ist hinüber ...“, schrieb er Anfang der 70er, bevor er selbst sich vom Kommunismus lossagte.

Aufgewachsen war Florian Havemann in einer Villa in Grünheide sowie in der Stalin-Allee, die sein Onkel, der Architekt Hermann Henselmann, entworfen hatte. Er fühlte sich als ungeliebter Sprössling. Erfahrene Selbstgerechtigkeiten konterte der Promisohn in seiner Autobiografie ebenfalls mit Selbstgerechtigkeit.

Er hatte viele Gegner. Nach drei Gerichtsprozessen, einer Schmerzensgeldzahlung über 20 000 Euro, Verrissen durch die Literaturkritik und einer gekürzten Neufassung von „Havemann“ überwarfen sich Verlag und Autor. Seither gilt Florian Havemann als „verbrannter Autor“.

Manische Obsession

Ein umtriebiger Österreicher hat jetzt aber den Schweizer Europaverlag animiert, das seit 2006 „unveröffentlichte Meisterwerk“ endlich zu drucken. In einem „ FAZ“-Artikel verglich Clemens Setz, auch ein Suhrkamp-Autor, Havemanns ausschweifendes Romanprojekt mit Jonathan Littells 1400-seitigem Welterfolg „Die Wohlgesinnten“ (2006), der ebenfalls mit manischer Obsession Fiktives und Real-Historisches verquirlt.

Offenbar lag nach der Jahrtausendwende der Einfall in der Luft, die „Sphäre des Dämonisch-Sexuellen“ und die „Menschheitsverbrechen der Nazis“ literarisch miteinander zu verknüpfen. Sex und Drittes Reich ergeben eine riskante Mischung.

Rührender Liebesroman

Florian Havemann konzipierte seine Geschichte über das bizarre Intimleben von Rudolf und Speedy in der Nazi-Zeit aber nicht als Bestseller. Vielmehr fasziniert ihn, dass sich sowohl die Gewaltexzesse des Saubermann-Staates wie auch die verqueren Sex-Praktiken des Ehepaars Schlechter als „pervers“ abkanzeln lassen. Das unmoralische Treiben von Speedy bringt Schlechter die Gefängnisstrafe wegen „unnationalsozialistischer Lebensweise“ ein.

Dabei ist Havemann durchaus ein rührender Liebesroman gelungen, denn die Edelhure und den Maler verbindet mehr als ein unglaubliches Eheversprechen. Sie vollziehen ihre Ehe nicht, aber er darf dabei sein, wenn sie es mit anderen Männern treibt. Sie dominiert ihn.

Unter der männlichen Maskerade lässt sie ihn sogar seidene Frauen-Unterwäsche tragen. Und er liebt Fetische wie Knopfstiefel. Florian Havemann verwühlt die Erotik mit den einschlägigen Daten der Zeitgeschichte. Der Sex am Tag der Machtergreifung unterscheidet sich vom Sex am Tag des Röhm-Putsches.

Die untreue Frau

„Auch mein Vater war ein untreuer Ehemann“, verrät der Autor bei der Buchpremiere in Berlin und setzt hinzu: „Im Patriarchat ist der eigentliche Skandal aber die untreue Frau.“ Doch was hat ihn überhaupt auf die Idee gebracht? Einen Maler mit Namen Rudolf Schlichter (1890-1955) gab es wirklich.

Dessen expressive und neusachliche Bilder erinnern an Georg Grosz und Otto Dix. Schlichter lebte mit einer Gelegenheitsprostituierten zusammen und war bekennender Masochist, Dadaist und Kommunist. Havemann versetzte sich in ihn und erfand starke Szenen, in denen auch reale Personen wie Ernst Jünger, Bertolt Brecht oder John Heartfield vorkommen.

Eigentlich Dramatiker und Bühnenbildner

Havemann nennt Schlichter im Buch Schlechter und stattet Schlechter mit einem passiven Charakter aus. „Er ist ein schwacher Mensch, ein Opportunist. Solche Menschen begnügen sich damit, alles zu interpretieren, was um sie herum ist.“

Wenn Havemann komponiert, malt oder schreibt, bezeichnet er sich als Dilettant. Eigentlich versteht er sich als Dramatiker und Bühnenbildner. Den Unterhalt für seine Familie hat er über Jahrzehnte mit Jobs als Elektriker und Reinigungskraft verdient.

Dass er 1999 auf Vorschlag der Linken Laienrichter am Brandenburger Verfassungsgericht wurde, erzählt er bei der Buchpremiere in Berlin mit Stolz. Für Havemann war die zehnjährige Tätigkeit eine beglückende Erfahrung. Aktuell sitzt er allerdings an einem Roman, der von der „Behördenwillkür im Land Brandenburg“ handelt.

Florian Havemann: Speedy. Skizzen. Europaverlag; 844 Seiten, 34 Euro

Von Karim Saab