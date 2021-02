Leipzig

Der Bandname passt so gar nicht zur Aktion, aber das werden sich Ben Hartmann und Johannes Aue schon öfter angehört haben müssen: Weder haben Milliarden ihr unangekündigtes Konzert in Leipzig am Donnerstag erlebt, noch können sie von einer Gage in solchen Höhen träumen. Darum ging’s aber auch nicht: Die Punkrocker Milliarden waren da, um die Corona-Tristesse mit dem „Kleinsten Konzert der Welt“ vor dem Werk 2 zu durchbrechen.

Bühne und Zuschauerraum, abgetrennt von einer Plexiglasscheibe, stecken in einem umgebauten Mercedes Sprinter. Das Showprinzip: Fünf 20-Minuten-Konzerte hintereinander vor jeweils einem einzigen Fan im Sessel. Nach jedem Durchgang wird die Ladefläche gelüftet und desinfiziert. Das Ticket wurde auf den sozialen Kanälen der Band verlost.

Veröffentlichung jetzt erst recht

Logisch, dass die Künstler bei dem Trip in mehrere deutsche Städte draufzahlen statt verdienen – und dass das am Freitag veröffentlichte Album „Schuldig“ vermarktungstechnisch zur Unzeit in die Welt geschickt wird. „Gerade jetzt aber ist es wichtig, dem Lockdown kraftvolle Musik entgegenzusetzen“, sagt Sänger Hartmann. „Und vielleicht sorgt die Isolation dafür, dass man sich unsere Songs genauer anhört.“

Ob vor Hunderten oder Einem, Milliarden suchen den Kontakt zum Publikum. „Interaktion ist uns wichtig, und in dieser Konstellation kann sie besonders intensiv sein“, so Hartmann. Die begeisterten Reaktionen des jeweiligen Ein-Personen-Publikums geben ihm Recht. Intensiv ist übrigens auch „Schuldig“, ein starkes, knackiges Album zwischen Wut und Weichheit mit sinnhaften Texten, erschienen auf dem ebenfalls nagelneuen eigenen Label „Zuckerplatte“.

Leipzig hat die Band schon öfter besucht; nicht nur, weil Hartmann hier Verwandtschaft hat, sondern auch, weil Pianist Aue und er die Clubs cool finden. Sehr wahrscheinlich also, dass Milliarden wiederkommen, sobald die Pandemie Geschichte ist. Dann vor so vielen Leuten, dass das Zählen schwerfällt.

Von Mark Daniel