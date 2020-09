Leipzig

Das Concertgebouworkest Amsterdam, das 2005 Riccardo Chailly ans Gewandhausorchester abtreten musste, sucht einen neuen Chef. Und wenn wo ein neuer Chef gesucht wird, schießen Spekulationen ins Kraut. Drum orakelt „Crescendo“-Chefredakteur Axel Brüggemann nun in seinem Editorial zur „Klassikwoche 40/2020“ scheinwissend: Andris Nelsons „scheint nun doch ernsthaft Interesse zu haben, neben seinem Job in Boston auch das Concertgebouworkest in Amsterdam zu übernehmen.“ Das höre „man immer öfter aus der holländischen Hauptstadt“. Seherisch raunend geht es weiter: „Noch ist alles ein Gerücht, aber schon nächste Woche könnte es eine handfeste Meldung sein.“

Warum sollte er?

Nein, ein Bier drauf, Herr Kollege, eher nicht. Jedenfalls nicht so. Und das liegt nicht nur daran, dass das Gewandhaus selbstredend dementiert: Erstens laufe Nelsons’ Vertrag bis 2022, zweitens gestalteten sich auch die anlaufenden Verlängerung-Verhandlungen vielversprechend. Drittens ließe sich fragen: Warum sollte Nelsons das wollen? Er wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, ließe er in der aktuellen Situation ausgerechnet Leipzig und das Gewandhausorchester sausen. Denn in Boston ist im Zeichen der Corona-Pandemie selbst an ein so zartes Konzertpflänzchen kein Denken, wie es in Leipzig wieder zu sprießen beginnt. Und in Amsterdam ist die Situation ebenfalls angespannter als bei uns. Auch angesichts der Einschränkungen im interkontinentalen Reiseverkehr wäre es eher sinnvoll, für Amsterdam Boston an den Nagel zu hängen. Zwar hört man das keineswegs immer öfter aus der Hauptstadt von Massachusetts – aber vielleicht hat Axel Brüggemann Andris Nelsons ja auf eine Idee gebracht.

Von Peter Korfmacher