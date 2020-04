Spielräume für Maskeraden: Wahlverwandtschaften in der Krise

Leipzig

Zuletzt gab es Hoffnung. Behörden, Stammtisch und die Politik gaben sich recht aufgeklärt. Das Familienbild, das sie sich auf die Fahnen malten, erinnerte kaum noch an Hexenverbrennung. Sie genderten sogar bis zu den Sternen.

Dann aber kam die Ausgangsbeschränkung, festgehalten in einer „Allgemeinverfügung“, die nun „SächsCoronaSchVO“ heißt und begleitet wird von einem Bußgeldkatalog, der „bei der Ausübung des Ermessens durch die zuständige Behörde ermessenleitend zu berücksichtigen ist“. Was hier nichts zur Sache tut, aber seiner sprachlichen Schönheit wegen in jedem sächsischen Ermessensspielraum überm Tresen hängen sollte.

Ausnahmefälle im Ausnahmezustand

Apropos Spielraum. Den gibt es natürlich auch in der neuen Fassung der alten Regeln. Unter Paragraph 2, Punkt 14 nämlich. Das ist die Stelle mit Sport und Bewegung „an der frischen Luft“ (alt) oder „im Freien“ (neu). Jene Beschäftigung also, die allein oder mit Lebenspartner oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands vollzogen werden darf.

Da bleibt nicht viel Spielraum für Menschen, die der Polyamorie nachgehen oder des Ehebruchs. So genannte Affären müssen sich derzeit an der Fleischtheke beim Discounter zuzwinkern. Jedoch: In einem Akt der Aufgeklärtheit und Toleranz gestattet der Freistaat den Aufenthalt im Freien mit „einer weiteren nicht im Hausstand lebenden Person“.

Der Haken: „im Ausnahmefall“. Um Diskussionen mit patrouillierenden Ermessensleitern zu vermeiden und eine Wahlverwandtschaft glaubhaft zu demonstrieren, sollten Ausnahme-Spazierende zu Schutzmasken im Partnerlook greifen. Die zumindest sind erwünscht.

Von Janina Fleischer