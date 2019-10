Leipzig

Wer sich am Wochenende durchs Internet navigierte, kam an Bildern vorbei, die Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff zeigen. Sie halten Plakate in die Kamera, und wer halbwegs auf dem neuesten Stand der Protestkultur ist, weiß, dass es sich nur um Klimaschützer handeln kann. Denn Kreuzfahrt und ökologisch unbeden...