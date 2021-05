Spirit der Buchmesse: "Leipzig liest extra" war trotz Widrigkeiten ein Erfolg

Leipzig

Das Geräusch des Beifalls klingt wie aus einer anderen Zeit. Zu lange hat man es nicht hören, sich daran beteiligen können. Es tut überwältigend gut – vor und auf der Bühne. „Das war meine erste öffentliche Veranstaltung vor Publikum seit langer, langer Zeit“, sagte Sahra Wagenknecht am Samstag auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. Sie war nach Checker Tobi und vor Krimi-Autor Sebastian Fitzek mit ihrem Buch „Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt“ zum Festival „Leipzig liest extra“ gekommen, das am Sonntag zu Ende ging.

Eröffnet wurde es am Mittwochabend mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung an Johny Pitts und László F. Földényi, live per Video aus der Nikolaikirche. An allen vier Tagen wurde von rund 400 Veranstaltungen gestreamt, es gab aber auch etwa 100 Möglichkeiten der Begegnungen mit dem Publikum.

Sahra Wagenknecht über die Corona-Politik der Regierungsparteien

Sahra Wagenknecht auf der Parkbühne- Quelle: André Kempner

So wie in der Parkbühne. „Wir wollten eigentlich zu fünft kommen“, erzählen drei Buchmesse-Stammbesucher in der Warteschlange. Zwei hätten abgesagt, weil ihnen das ganze Drumherum mit Anmeldeformular, Test oder Impfnachweis zu aufwändig sei. Tatsächlich beginnt das Gespräch mit Sahra Wagenknecht verspätet, weil sich einige der Besucher vor Ort noch testen lassen müssen. Wer die Corona-Warn-App auf dem Telefon hat, kann ohne großen Aufwand einchecken, die anderen füllen Formulare aus. So ist das nun. Daran gewöhnen möchte man sich nicht, weil es der neu gewonnenen Freiheit den Ausdruck höchster Sicherheitsstufe gibt und beides nicht zusammenpasst.

Der Umgang mit der Pandemie wird die Parteien noch beschäftigen müssen, sagt Sahra Wagenknecht. „Wir überlassen einen Teil der Gesellschaft sich selbst. Was wir in Corona-Zeiten den Kindern und Jugendlichen angetan haben“, sei „kaum wiedergutzumachen“. Wie im Lockdown einerseits Gelder flossen, andererseits „Freischaffende, Gastwirte, Einzelhändler, Künstlerinnen und Künstler im Regen stehen gelassen“ wurden – so etwas „spaltet das Land“, so Wagenknecht im Gespräch mit Lydia Jakobi.

Eine Verharmlosung von echtem Rassismus sieht Sahra Wagenknecht

Mit App geht’s schneller: Einchecken in die Parkbühne. Quelle: André Kempner

Sie wolle nicht „dass Parteien, die so etwas verantworten, die Werte unserer Gesellschaft bestimmen“. Man könne die Regierungspolitik des Lockdowns kritisieren, ohne Corona-Leugner zu sein. Denn sie möchte „nicht der AfD die Hoheit geben, das zulässige Meinungsspektrum zu definieren“.

Vor allem vermittelt die Linken-Politikerin ihre Haltung zu Ungleichheiten, die eher noch verstärkt würden von Debatten über Identitätspolitik, in denen sie eine Verharmlosung von echtem Rassismus ausmacht. An wirtschaftlichen Problemen gingen sie völlig vorbei. Auch die „Politisierung von Lebensstilen“ helfe da wenig weiter, Diskriminierung werde „vor allem sozial gemacht“.

Ein bisschen Wahlkampf schwingt schon auch mit in dieser knappem Stunde, schmälert aber nicht das Erlebnis, einer Autorin beim Denken zuzuhören, die Analyse und Sprache gleichermaßen beherrscht und sich eine Gesellschaft „in der Tradition der Aufklärung“ wünscht, „wo immer Argumente zählen“. Da ist er zu spüren: der Sprit von „Leipzig liest“ und – bevor sie zwei Mal ausfallen musste – der Leipziger Buchmesse.

Mützen, Decken, Thermoskannen

Regen-Lesung mit Peter Richter im Hinterhof Mockau in der Beuthstraße. Quelle: André Kempner

„Was die Messe ausmacht, ist eine Verdichtung von Kommunikation, die vielen Gespräche, die wichtig sind für Ideen und Projekte. Das kann so ein Festival nur bedingt herstellen“, sagt Buchmessedirektor Oliver Zille gegenüber der LVZ. Er zeigt sich glücklich und erleichtert, denn die „Leipzig liest extra“-Ausgabe mit einem Mix aus Live und Stream sei „genau die richtige Entscheidung“ gewesen. „Es war eine Form von neuer Freiheit, die Leute waren euphorisch, dass sie mal wieder eine Lesung hören und sich mit Autorinnen und Autoren unterhalten konnten.“ Mit Blick auf die Messe habe es gezeigt, „was die Strukturen, die wir hier über Jahre aufgebaut haben, für alle wert sind“. Besucherzahlen kann Zille noch nicht nennen.

Wo der Buchmessedirektor an den vier Tagen auftauchte, war er im Wintermantel zu sehen. Von einem Bücher-Frühling konnte nämlich gar keine Rede sein bei Regenschauern und Temperaturen um die 10 Grad. Da sah es in den Publikumsreihen oft aus wie an Deck einer Ostseefähre im November: Steppjacken, Mützen, Decken, Thermosflaschen ... Nur dass keine Möwen kreisen, sondern Stadtvögel zwitschern.

Jörn Dege als „Bademeister“ im Deutschen Literaturinstitut

Gehörten fast überall dazu: Büchertische wie hier im Garten des Deutschen Literaturinstituts. Quelle: André Kempner

Im Stream der Unabhängigen Verlage, von der Kurt-Wolff-Stiftung im Westflügel versammelt, knistert ein Kaminfeuer. Hier wird gegen das Stoßlüften angeheizt. Draußen, auf der DLL-Bühne hofft Laura Lichtblau, dass ihre Stimme nicht zittert, während sie aus ihrem Roman „Schwarzpulver“ liest. An zwei Abenden präsentieren Alumni die „Institutsprosa“. Geschäftsführer Jörn Dege ist glücklich über den Andrang, etliche Studierende sind darunter, die sich seit Wochen nicht gesehen haben, weil die Seminare nicht vor Ort stattfinden können. „Wie ein Bademeister“ ruft Dege nach kurzer Pause alle auf die Plätze, neue Regenwolken drohen. Nicht nur er schaut in diesen Tagen fast öfter in die Wetter-App als in ein Buch.

Die Wiedersehensfreude überstrahlt alles. Sie reicht vom Kopfnicken über den Ellenbogen-Gruß bis zu herzlichen Umarmungen. Und sie ließe sich als vierte Säule hinzufügen zu den drei Säulen der Leipziger Buchmesse, die Messe-Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner immer wieder nennt: Sichtbarkeit und Öffentlichkeit zu ermöglichen, junge Menschen für Literatur zu begeistern, Raum für Diskussionen zu schaffen.

Debatten-Kultur bei den Öffentlich-Rechtlichen

Hinter den Kulissen des von MDR Kultur organisierten ARD-Forums in der Alten Handelsbörse. Quelle: André Kempner

Debatten wurden nicht zuletzt in den Formaten der Öffentlich-Rechtlichen geführt, im von MDR Kultur organisierten ARD-Forum in der Alten Handelsbörse sowie in der Kongresshalle auf dem „Blauen Sofa“ von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat.

Auf dem Sofa verliert die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan für einen kurzen Moment die Orientierung. In der Diskussionsrunde mit Dramaturg Bernd Stegemann und Medienwissenschaftler Michael Seemann geht es eine Stunde lang darum, „wie Plattformen die Demokratie verändern“, um Öffentlichkeit als vorpolitischen Raum, um Strukturen der Macht, Wohl und Wehe der sozialen Netzwerke.

„Hier ist nicht Sachsen, oder?“, ist sich Schwan für ein paar Sekunden nicht sicher – und man kann es verstehen. Denn die Kongresshalle hätte in diesem Moment überall sein können. Das verweist auf die „Grenzen der Digitalisierung“, von denen Buhl-Wagner bei der Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse sprach. In der Kategorie Belletristik ging die Auszeichnung an Iris Hanika für „Echos Kammern“.

Wie Literatur „auch in herausfordernden Zeiten in ihrer ganzen Kraft leuchten kann“, hat Martin Buhl-Wagner bei „Leipzig liest extra“gesehen. Und manchmal hat man es auch gehört – im Beifall.

Info: Die nächste Leipziger Buchmesse ist für den 17. bis 20. März 2022 geplant

Messe-Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner hat sich von Christoph Hein die „Guldenberg“-Ausgabe signieren lassen. Quelle: André Kempner

Von Janina Fleischer