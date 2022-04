Sprünge durch Zeit und Raum: Performance in der Schaubühne Lindenfels

Leipzig

Sie laufen durch den Raum, kreuz und quer und auch hinter den beiden Tribünen, die an diesem Abend in der Schaubühne platziert sind. Doch nach einem kurzen performativen Flirt kommen Angelika Waniek und Hermann Heisig dann zur Sache in „Ich steh auf und setz mich wieder hin (Feste des Handelns“, das am Freitagabend in der Schaubühne Lindenfels Premiere hatte.

Im Fokus stehen Protesterfahrungen oder vielmehr biografische Splitter. Immer wenn die beiden eine Erzählung, ein Thema, einen Gedankengang installiert haben, präsentieren sie neue kreative Anregungen mit Fahrrad, Luftballons oder bunten Tüchern. Sie springen buchstäblich durch Zeit und Raum – von den aktuellen Protesten gegen den russischen Krieg in der Ukraine nach Leipzig 1989 oder auch London, Berlin und Kalkutta.

Dadaistische Bilder

Lorenz Lindner untermalt die Performance musikalisch mit atmosphärischen, aber gleichzeitig zurückgenommen Elektrosounds. Die beiden Performer haben einen großen Spaß an ihrem Tun, was sich auch auf die Zuschauer überträgt. Denn sie schaffen es, die Inhalte in leichte, bisweilen dadaistisch anmutende Bilder und Konstellationen zu übersetzen.

Da wird etwa zum Seilspringen mit bunten, auf dem Boden liegenden Tüchern eingeladen, welche die beiden dann aufwirbeln und zum Tanzen bringen, oder Heisig fährt einfach mal eine Runde mit einem Damenfahrrad durch den Raum.

Ein Abend voller Leichtigkeit

Das Ergebnis ist ein Abend voller Leichtigkeit, der sich von seinen tiefgründigen Reflexionen nicht runterziehen lässt, sondern sie für die nächste Volte nutzt. Alle diese Erinnerungssplitter ergeben ein Bild, oder vielmehr ein Gefühl.

Die Genderphilosophin Judith Butler hat als 14-Jährige auf die Frage, was sie denn einmal werden möchte, geantwortet: Clown oder Philosophin. Butler hat sich mittlerweile entschieden, Waniek und Heisig überlegen noch.

