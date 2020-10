Spur der Töne: Gregor Hildebrandt macht aus Tonträgern Kunst – zu sehen in Leipzig

Leipzig

Was macht ein Mondrian in der G2? Hat Sammler Steffen Hildebrand die Präferenzen gewechselt und kauft nun Klassische Moderne? Sicher nicht. Direktorin Anka Ziefer ist mit den Wechselausstellungen sowieso unabhängig von der Sammlung. Und es ist natürlich kein Mondrian, sondern eine Adaption des Berliner Künstlers Gregor Hildebrandt. Der zusätzliche Buchstabe verdeutlicht schon, dass er kein Verwandter des Kunsthallen-Gründers ist.

Die Installation „Hirnholzparkett“ von Gregor Hildebrandt in der G2-Kunsthalle. Bänder aus Musikkassetten wurden zu Rollen aufgewickelt, in Epoxidharz gegossen und zugeschnitten.. Quelle: Dirk Knofe

Gregor Hildebrandt, Jahrgang 1974, liebt Musik, hat sogar ein eigenes Plattenlabel namens Grzegorski Records und ist trotzdem in erster Linie Bildender Künstler. Doch seine Leidenschaft beziehungsweise deren materieller Träger in vordigitalen Zeiten ist das Grundmaterial seiner Arbeiten. Die meisten Werke bestehen aus Tonbändern, Kassettenhüllen oder Schallplatten, was man nicht immer gleich erkennt. So sind eben auch die schwarzen Linien des „Mondrians“ Magnetbänder.

Auf „Hirnholzparkett“

Auf dem Boden nebenan liegen offensichtlich Kacheln, die aus tropischem Holz gefertigt wurden. Doch es sind Bänder aus Musikkassetten, die zu großen Rollen aufgewickelt und dann in Epoxidharz gegossen und zugeschnitten wurden. Der Titel „Hirnholzparkett“ weist auf die optische Verwandtschaft hin. Und tatsächlich sind für Hildebrandt Jahresringe im Holz und Magnetbänder gleichermaßen konservierte Zeit. Auslesen kann man sie in seinem Falle aber nicht mehr. Der Betrachter kann glauben, dass sich bestimmte Informationen darauf befinden, zum Beispiel alle Songs, die der Künstler liebt. Angesichts der enormen Menge an Speichermaterial kann man von Big Data sprechen. Doch es wurde nutzlos gemacht, in eine andere Ebene überführt.

Gregor Hildebrandts Arbeit „Blick ins Esszimmer vom Balkon-Zimmer aus“ – Tintenstrahldruck, Kassetteneinlagen und Kassettenhüllen in Holzsetzkasten. Quelle: Dirk Knofe

Der Arbeitsaufwand ist auch bei anderen Werken enorm. Manche der vermeintlichen Gemälde könnten solche auch sein, mit wenigen Pinselschwüngen entstanden. Doch der Künstler trägt Klebestreifen auf die Oberfläche auf, malt mit Fixativ die Zeichnung. Genau darauf haften dann die weiterhin aufgetragenen Magnetbänder nicht. Die wieder abgenommene Schicht ehemaliger Musik bildet das dunklere Negativbild, der positive Zwilling ist heller. Auf diese Weise ist auch das ganze New Yorker Zimmer entstanden, das im Raum steht. Diese mobile Variante ist das im Besitz des Künstlers gebliebene Negativ, das Pendant ist fest im Raum eines amerikanischen Sammlers installiert.

Konzeptkunst kann auch sinnlich sein

Bis vor fünf Jahren habe Gregor Hildebrandt ausschließlich in kargem Schwarzweiß gearbeitet, sagt Anka Ziefer. Farbe sei zunächst mit den unbeschichteten Start- und Endabschnitten der Musikkassetten hineingekommen. Daraus hat er im eigentlichen Abstellraum der Kunsthalle eine rührende Hommage für sein kleines Kind gemacht. Heftiger aber ist die großflächige Collage „You, Daddy and I“. Aus extra für das Projekt gepressten Schallplatten in kräftigen Farben (mit tatsächlicher Tonspur) hat er Dreiecke geschnitten und zu einem dekorativen Fries zusammengeführt. Konzeptkunst kann auch sinnlich sein.

Reminiszenzen an Musiker wie auch Bildende Künstler durchziehen die ganze Ausstellung. Eine romantische Vorstellung von Einsamkeit soll eine Leitlinie, auch bei der Auswahl der präferierten Songs sein. Etwas weniger Stille, also eine klangliche Untermalung könnte der Wirkung nicht schaden.

Info: Gregor Hildebrandt. Luft in allen Zimmern; G2-Kunsthalle, Dittrichring 13; bis 17. Januar 2021, Mi 15–20 Uhr, Sa 12–17 Uhr

Von Jens Kassner