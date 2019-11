Starke Signale: Kaputtnik und Co. im Leipziger Bildermuseum

Leipzig

Ob er „etwas Großes“ schaffen wolle, wurde Paule Hammer von Museumsdirektor Alfred Weidinger über Facebook angefragt. Große Bilder, zumeist mit viel Text, hat der Künstler ja schon oft gemacht. Doch dieser „ Nischel“ im Café des Museums der bildenden Künste ist eine andere Dimension. Die Bezeichnung Kaputtnik bezieht sich eigentlich auf den Satelliten Vanguard, die amerikanische Antwort auf den sowjetischen Sputnik, dessen Trägerrakete explodierte, er aber weiter Funksignale vom Strand aussendete. Doch Hammer meint damit auch Menschen mit chaotischer Energie. Er habe diese Bezeichnung in der Kindheit häufig gehört – auf sich bezogen.

Styropor-Hohlkörper als Bühne

Der Styropor-Hohlkörper mit Seil-Haaren sei ein Rohling, so Paule Hammer, eine Bühne für sieben Auftritte außergewöhnlicher Menschen zwischen Dezember und Mai, bei denen er sich immer wieder verändern wird. Der Körper ist der eines kleinen Raubtieres, das Gesicht hat Züge Klaus Kinskis. Ein Kaputtnik eben, der starke Signale aussendet.

Zugleich wurde der zweite „Seilakt“ im riesigen Aufzug des Museums eröffnet. Statt eine Kaffeemaschine in den ebenso riesigen wie langsamen Lift zu stellen, bringen für zwei Jahre Studenten der HGB ihre Projekte zur Unterhaltung der Mitfahrgemeinschaft ein. So wie Hammers Skulptur kann man diese Aktion in das Credo des Direktors einreihen, das Haus für alle Generationen interessant zu machen. Jetzt ist Jens-Martin Triebel an der Reihe. Der Titel „Wir wollten zum Mars und bekamen Twitter“ muss schon deshalb ironisch verstanden werden, weil man in der Metallkiste garantiert keinen Netzempfang hat.

Schmelzende Eisberge

Dennoch ist Triebels Thema die Globalisierung. Leichte Unterhaltung ist es also nicht, was er Mitarbeitern und Besuchern zumutet. Ohne Kommentar hat er Filmszenen zusammengeschnitten. Einige Sequenzen zeigen den Alltag auf einem Riesenschiff der Reederei Maersk, welches gewaltige Mengen an Waren in Containern verpackt rund um die Welt schafft. Die anderen Sequenzen sind in der Arktis aufgenommen, Eisberge und Gletscher zerbrechen und schmelzen. Was das miteinander zu tun hat, kann sich jeder durchschnittlich intelligente Mensch erschließen, sofern er nicht stoisch auf die Etagenanzeige des Fahrstuhles starrt.

Dritter in der Runde der neuen Ausstellungen ist Weidinges österreichischer Landsmann Manfred Wakolbinger. Von ihm sind sehr traditionell wirkende Metallskulpturen zu sehen, zumindest wenn man das Attribut traditionell auf das 20. Jahrhundert bezieht. In der Eingangshalle hängen einige verdrehte Kupferschleifen von der Decke, andere stecken in Glaskuben. Weitere Gebilde stehen auf der großen Terrasse des ersten Obergeschosses. Diese sind aus Stahl und voluminöser.

Kunst als Ein- und Ausatmen

Für ihn sei Kunst wie Ein- und Ausatmen, sagt der Künstler. Inhaliert werden Wissen, Erfahrungen, Erlebnisse, den Output kann man nun in der Ausstellung sehen. Welchen Geist Wakolbinger eingeatmet hat, ist nicht zu übersehen. Er reicht von der Klassischen Moderne à la Hans Arp bis zu den Abstrakten der frühen Nachkriegszeit.

Wenn das Haus an der Katharinenstraße alle Generationen ansprechen soll, sind mit diesem Teil wohl überwiegend die älteren Jahrgänge gemeint. Das ist in Ordnung, für die andern gibt es ja auch Neues zu entdecken.

Von Jens Kassner