Starkes Solo: Was Meigl Hoffmann über Sachsen und die Welt erzählt

„Entweder ich freue mich auf das nächste Spiel oder ich spiele.“ So beschreibt Kabarettist Meigl Hoffmann in seinem neuesten Solostück als der „Lachsaggse“ die Motivation seines Protagonisten: Ein enthusiastischer Amateurbowler der Böhlitzer Blitz Bowler steht in bunt schreiender Sporthose und roter Trainingsjacke kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga – und auf der Bühne des Kabaretts Sanftwut.

Eindrücke von der Welt

Dumm nur, dass gerade beim entscheidenden Wurf die Anlage ausfällt. Oder ein Glück, denn so hat der Typ insgesamt zwei Stunden Zeit, Hoffmanns Welteindrücke an Mann und Frau zu bringen, und das ist durchaus lohnenswert. „Noch is Bowlen nich verloren“, lautet entsprechend der Untertitel des Programms, das am Mittwoch zur Premiere kam.

Hoffmann startet gleich durch. Der nörgelige, aber nach eigener Anschauung blitzgescheite Obersachse lobt und preist die Genialität seiner Heimat, auch wenn die in letzter Zeit etwas nachgelassen hat, „seit die in Dresden im Kreis laufen“. Ost und West und auch das Familienleben werden kurz gestreift, um dann auch dem musikalischen Anspruch gerecht zu werden. Das alte Arbeiterkampflied „ Bella Ciao“ wird mit Playbackunterstützung umgemünzt zu „Meine Frau“ – und es wird schnell klar, wo dorheeme der Hammer hängt.

Hoffmann läuft zur Höchstform auf

Hoffmann wirft sich mit Schwung und hoch gestapelter Wortakrobatik in den Abend, der bei diesem Wagnis bisweilen nah am Kalauer vorbeischrammt, aber an anderen Stellen voll ins Schwarze trifft. Oder vielmehr einen Strike wirft, um im Bild zu bleiben. Zu Höchstform läuft der 51-jährige Kabarettist auf, je konkreter die Situation ist, von der aus er beschreiben kann. Dann findet er die richtigen Bilder für seine Geschichten und Beobachtungen. Großartig etwa die Parodie auf den TV-Tiererklärer Bernhard Grizmek, der den Homo Erectus Saxonius erklärt.

Musikalisch ist Hoffmann bisweilen geradezu entfesselt, wobei Karsten Wolf am Flügel ihn durch den ganzen Abend mit Verve unterstützt. Meist sind es auch hier Coverversionen und Parodien, die inhaltlich neue Wege beschreiten in diesem selbst ernannten Comedykabarett. Vom vorzeitigen Dramenerguss, dem merkwürdigen Treiben von Digital Doodies und der Frage, ob nun Roy Black oder Blackrock schlimmer ist beziehungsweise warum man den Sachsen als den Headbanger der Halsstarrigen bezeichnen muss – Hoffmann entfaltet ein breites Themenpanorama.

Manchmal haut es nicht hin

Manchmal allerdings vergaloppiert er sich dabei. Nicht nur weil die Textsicherheit zur Premiere noch nicht zu 100 Prozent gegeben ist, sondern er so manchen Schopf nicht richtig packen kann, wenn er etwa den Dreisatz von wissenschaftlichen Studien, Agrar- und Lobbyministerin Glöckner bis zu Monsanto zu analysieren versucht. Das übersteigt des Bowlers Ausdrucksfähigkeit, und man ist froh, wenn Hoffmann wieder zu seiner Figur zurückfindet.

Fest steht: In der Landschaft des Leipziger Kabaretts bleibt Hoffmann mit diesem Abend ein helles, prasselndes Feuer. Eine Lichtgestalt mit Bowlingball.

Nächste Vorstellungen am Freitag sowie am 21. und 27. Februar, jeweils 20 Uhr, am 23. Februar um 17 Uhr im Kabarett Sanftwut. Karten in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der kostenlosen Nummer 0800 2181050 sowie unter www.ticketgalerie.de.

Von Torben Ibs