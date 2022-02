Leipzig

Für diese hochkarätige Lesung haben sich die Connewitzer Verlagsbuchhandlung, das Deutsche Literaturinstitutes Leipzig und der Penguin Verlag zusammengetan und präsentieren im März den aktuellen Literaturnobelpreisträger. Der tansanische Schriftsteller Abdulrazak Gurnah liest aus seinem Roman „Ferne Gestade“. Das teilte Peter Hinke von der Connewitzer Verlagsbuchhandlung am Dienstag mit.

Im Original 2002 unter dem Titel „By the Sea“ erschienen, war „Ferne Gestade“ für den Booker-Preis nominiert. Am 14. März erscheint der Roman erstmals wieder in der Übersetzung von Thomas Brückner auf Deutsch, durchgesehen und mit einem erläuternden Glossar (Penguin Verlag; 416 Seiten, 26 Euro).

Die Lesung mit Abdulrazak Gurnah ist Teil der Aktion „Leipzig liest trotzdem“. Nach der Absage der Leipziger Buchmesse wird es an zahlreichen Orten der Stadt viele Lesungen geben. Wie die Stadt Leipzig am Dienstag bekanntgab, stellt sie 20.000 Euro für die Förderung von Veranstaltungen bereit, die ursprünglich im Rahmen von „Leipzig liest“ geplant waren oder die Lesungen mit Autorinnen und Autoren ersetzen, die dort hätten auftreten sollen. „Die Mittel werden im Rahmen eines Sonderprogramms in Anlehnung an die Kleinprojekteförderung des Kulturamtes vergeben“, heißt es in einer Mitteilung.

Skadi Jennick freut sich über „alternative Lösungen“

„Ich beobachte mit Freude, dass viele Lesungen trotz Absage der Leipziger Buchmesse stattfinden sollen und dass auch alternative Lösungen entstehen. Wir wollen Lesungen, die im Rahmen von ,Leipzig liest‘ geplant waren, bei denen aber Finanzierungslücken auftreten, kurzfristig unterstützen“, sagt Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke.

Anträge auf Förderung aus dem Sonderprogramm können ab sofort beim Kulturamt eingereicht werden. Die Projekte müssen in der Zeit zwischen dem 17. und dem 20. März 2022 stattfinden und in freier Trägerschaft organisiert sein. Als Kleinprojekte gelten Vorhaben mit Gesamtaufwendungen bis maximal 1500 Euro. Alle Informationen sind unter „Aktuelles“ auf www.leipzig.de/kulturfoerderung bereitgestellt.

Info: Lesung mit Abdulrazak Gurnah: 18. März, 19 Uhr, Paulinum Leipzig; Karten soll es ab Anfang März in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung geben

Von jaf