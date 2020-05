Ein Porträt des Schriftstellers Peter Brasch setzt der ostdeutschen Künstlerszene ein Denkmal

Leipzig

Wurde er am Lieben gehindert, konnte er wütend werden. Gelebt hat er mit Ambition und Sehnsucht, geschrieben mit Phantasie und Wortwitz: der Schriftsteller, Dramaturg und Regisseur Peter Brasch. Geboren 1955 in Cottbus, tot aufgefunden 2001 in Berlin, mit 45 Jahren.

Er war der Bruder von Thomas, Klaus und Marion Brasch, Teil einer Autoren- und Künstlerfamilie mit Funktionärs-Vater. Klaus starb 1980, Thomas 2001. In seinem Buch „Kleiner Bruder“ nähert sich Stefano Zangrando Leben, Lieben und Werken Peter Braschs. Er wählt dafür die Form einer Collage, die Porträt ist und Biografie, Interview, Reportage, Erzählung.

Zangrando gliedert seine Spiegelung in die Teile „Du“, „Sie“ und „Wir“. Zusammen ergeben sie Stimmungsbild und Sittengemälde vor allem der 80er in Ostberlin. Der interessierte Blick des Außenstehenden, der weder verklärt noch negiert, legt den Kern frei.

Diktatrie und Demokratur

Vielleicht, schreibt Ingo Schulze im Vorwort, „konnte es dieses Buch nur geben, weil Stefano Zangrando als Ausländer eine distanzierte und zugleich unbefangene Sicht eigen ist, die kanonische Hierarchien ignoriert“ und eine Perspektive einnehme, wie es Einheimischen meistens erst durch das Historischwerden einer Zeit möglich werde. In dieser frischen Neugier, dem anderen Wundern, liegt neben der unterhaltsamen Form der Reiz dieses Buches über Seelenverwandtschaften.

Der italienische Schriftsteller, Jahrgang 1973, ist Peter Brasch nie begegnet, er verlässt sich auf das Geschriebene des „Dichters, der in zwei Ländern gelebt hat, ohne seine Stadt zu verlassen“. Zu seinen Quellen zählen aber auch die Tagebücher, der einzige Roman „Schön hausen“ und verstreute Texte, das Interview „Die DDR war eine Diktatrie, und was wir jetzt haben ist eine Demokratur“. Außerdem der wunderbare Roman „Ab jetzt ist Ruhe“, den die Hörfunkjournalistin Marion Brasch über ihre „fabelhafte Familie“ geschrieben hat.

„ Peters Eck“

Im Teil „Sie“ und einer der besten Passagen inszeniert Zangrando ein „Damenkränzchen“ im Theater. Im leeren Saal tritt Peters Nichte Lena als Regisseurin auf, die Bühne gehört Peters großer Liebe und Ehefrau, der Schauspielerin Margit B., und deren Tochter Anna.

Hinzu kommen Margits Freundin Rosemarie und Tochter Anne, und Schwester Marion, Lenas Mutter. Deren Zentrum bildet die Schriftstellerin Katja Lange-Müller, Braschs beste Freundin, „mit der er nie im Bett war“, wie sie ergänzt. Allerdings: „Er wusste schon, wie er in sich verliebt machen konnte.“ In der Kulisse einer Kneipe namens „ Peters Eck“ kommen die Frauen ins Gespräch über Menschen und Jahre.

Untergrund verpufft

„Wir kannten uns alle, es war stickig“, erzählt Katja, die 1984 nach Westberlin ging. Auch davon, wie Peter mit Kinder umgehen konnte: „Er verstand sie nicht nur. Er hatte einen speziellen Draht zu ihnen, eine Gabe, man muss nur die Erzählungen lesen, die er für sie schrieb, die Hörspiele, die er aufnahm. Aber er konnte das generell, das Wesen einer Person erfassen“.

Die Frauen erinnern an jene „verworrene Liebe“ zu seinem Bruder Thomas, dem ungleich Berühmteren. An die Arbeit als Dramatiker und Regisseur. „Er wollte beides und hat es in beidem nicht weit gebracht. Außerdem trank er ...“. Aus dem Saufen als Umgangsform wurde Alkoholsucht als Krankheit, auf den Durst der 80er folgte der Kater nach dem Mauerfall, als der Untergrund „verpufft, das Publikum zerstreut war“, wie Zangrando schreibt.

„Sei die Ausnahme“

Der Italiener hat Ende der 90er Berlin als zweite Heimat für sich entdeckt, 1999 war Braschs Roman, „Schön hausen“, ohne große Resonanz geblieben. Aus ihm stammt die so treffende Formulierung für existenzielles Exil: „Zu Hause, wann war das?“

Der Zufall (als der sich das Schicksal tarnt) trat als Vermieterin Rosemarie an Zangrando heran. Bei ihr in der Mauerstraße hörte er zum ersten Mal von Brasch, der Freund der Familie war, von der sogenannten Prenzlauer-Berg-Szene, über die Heiner Müller sagte: „Das hat keine Tiefe. Lass es bleiben, oder sei die Ausnahme.“ Brasch blieb ein Fremder. Auch dort.

Guter Provokateur

Im ersten Teil ist er das Du, zu dem der Autor spricht, das mit ihm zwischen die Welten gerät: Ost und West, Gegenwart und Vergangenheit, Fantasie und Wirklichkeit. Neben das Biographische treten Mutmaßungen über den Revoltierenden „aus Wut“, den familiären, gesellschaftlichen, allgemeinkulturellen Druck.

„Zwischen Wissen und Reden, Besserwissen und Widerreden zerrinnt mir das Leben zwischen den Fingern. Nichts Neues fängt an“, schrieb Peter 1976 in sein Tagebuch. Bruder Thomas war gerade ausgereist.

Ein Einzelgänger sei er nicht gewesen, erzählt Katja. Sie betont den unnachahmlichen Humor. „Das einzige Hindernis für Peter war er selbst.“ Marion nennt ihn einen guten Provokateur.

Abschiede

„Aber lieben will ich. Aber wenn ich daran gehindert werde, kann ich wütend werden“, steht im Tagebuch. „Er wollte noch ein bisschen leben, vielleicht wusste er nicht genau wie. Er hatte keine Vision von einem neuen Leben“, wird Lebensgefährtin Petra zitiert, die ihn tot in seiner Wohnung fand.

In „Wir“, dem dritten Teil, mischt Zangrando Briefe an Thomas mit einem weiteren Gang durch Texte, den Roman, einen Essay, durch das Ostberliner Viertel und die letzten Lebensstationen.

Im Jahr 2015 findet zu Ehren von Braschs 60. Geburtstag ein Abend in der Kneipe „Rumbalotte continua“ statt. Alle sind da, es ist ein Abschied: von Peter, von dem Lokal, vom Prenzlauer Berg, der „an diesem Abend selbst eine sterbende Welt war“.

Stefano Zangrando: Kleiner Bruder.Aus dem Italienischen von Michaela Heissenberger. Eulenspiegel Verlag; 224 Seiten, 20 Euro Quelle: Eulenspiegel Verlag

Von Janina Fleischer