Charlotte und Eduard können nicht anders: Als Otto und Ottilie in ihr gemeinsames Leben treten, fühlen sie sich so stark zu den beiden hingezogen, dass ihre Ehe zerbricht, und am Ende Welten in Trümmern liegen. Goethe nannte den Roman, in dem er dies beschreibt, „ Wahlverwandtschaften“ und wählte damit einen Begriff aus der Chemie, der das Anziehungs- und Abstoßungsverhalten von Materialien beschreibt und von vornherein klarstellt: Die Personen haben keine Wahl, sonder handeln mit naturwissenschaftlicher Konsequenz.

Alles eine Frage der Chemie

In der Musik verhält es sich bisweilen nicht anders. Drum hätte Steffen Schleiermacher sein zweitägiges Festival in der Pfeilerhalle des Grassi-Museums – eigentlich hätte es im Bachfest aufgehen sollen – nicht besser nennen können als eben so: „ Wahlverwandtschaften“.

Liebenswert und verbissen

Zwei Schulen stehen im Zentrum. Am ersten ausverkauften Abend die locker gefügte Groupe des Six in Paris, am ebenfalls ausverkauften zweiten die hermetische Zweite Wiener Schule in Wien, Berlin und anderswo. Die erste um den liebenswert kauzigen Erik Satie versammelt, die zweite um den verbissenen Charismatiker Arnold Schönberg. Die erste unakademisch, unverschult, charmant, witzig, ironisch, verspielt, die zweite geprägt von heiligmäßiger Meister-Verehrung, tiefem Ernst und dem Bewusstsein der eigenen Sendung.

Esprit und Grübelei

Schon ein kurzer Blick auf die vielen meist extrem kurzen Werke der zweimal 90 Minuten zeigt: So unterschiedlich die Vertreter beider Schulen satz- und spieltechnisch, emotional und weltanschaulich unterwegs waren, so werden sie doch auch im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts noch von dem überlagert, was man „Nationalschulen“ nennt: Der Franzose lässt seinen Esprit funkeln, der Österreicher und der Deutsche, sie grübeln pathetisch. Wobei Ausnahmen selbstredend die Regel bestätigen.

Liebkosender Schalk

Steffen Schleiermacher lässt als Programmbauer, Moderator und tragender Interpret am Klavier seine doppelte Bildungseinheit zur Avantgarde von einst bemerkenswert unterhaltsam daherkommen. Nicht nur in den gewohnt funkelnden doppelbödigen Moderationen, sondern auch in seinem Spiel. Ihm sitzt liebkosend der Schalk auf der Schulter, es poltert und funkelt, gibt sich eruptiv und dezent, lärmend und innig, und so findet er mit seinem beneidenswert wandelbaren Anschlag für die Nonchalance aus dem Westen ebenso passende Farben und Schattierungen wie für die auf kleinsten Raum zusammengeschobenen Klangkontinente aus der Mitte und dem Osten des Kontinents. Wobei der Kreis sich wieder schließt. Denn die Ost-Exklaven der Zweiten Wiener Schule, die Russin Natalia Prawossudowitsch (1899–1988) und der Pole Józef Koffler (1898–1944), sie atmen am ehesten die klare Luft Erik Saties – wenngleich sie auf anderen Wegen zu ihr gelangen. Zwischen allen Welten klemmt der seltsame Eremit Josef Matthias (1883–1955) Hauer, den Schleiermacher so ins Herz geschlossen hat, dass die Charakter-Miniaturen aus Opus 3 zum Höhepunkt beider Abende werden.

Geadelte Broadway-Sünden

Der Pianist hat jeweils Verstärkung dabei: Dorothea Hemken, die auf ihrer Bratsche mit abgeklärter Inbrunst Arthur Honeggers (1892–1955) Sonate für Viola und Klavier singt, am ersten, am zweiten Mathias Kreher, der mit atmendem, weichem, immer wieder anders schillernden Klarinettenton selbst noch Hans Eislers (1898–1962) Broadway-Sünden adelt und mit Egon Wellesz’ (1885–1974) Stücken für Klarinette und Klavier unbedingt nach mehr ruft. Die beharrlich eingeforderte Zugabe aber geben die Corona-Regularien auch am Dienstag nicht her.

Deutschlandfunk Kultur hat mitgeschnitten und sendet die beiden Konzerte am 23. Juni, ab 20 Uhr.

Von Peter Korfmacher