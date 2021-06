Leipzig

Es ist alles etwas anders in diesem Jahr: Weil die Corona-Pandemie noch immer der Kunst in die Quere kommt, müssen die Stelzenfestspiele ohne ihre schöne Konzert-Scheune klarkommen. Alle Veranstaltungen des 28. Jahrgangs finden am Freitag, Samstag und Sonntag unter freiem Himmel statt, auf der Bach-Wiese, auf dem Berg.

Doch wenn es ein Festival gibt, das die Andersartigkeit an und für sich feiert, dann sind es die Festspiele bei Reuth im Niemandsland zwischen Schleiz, Plauen und Hof. Hier spannt der mittlerweile pensionierte Gewandhaus-Bratscher Henry Schneider sein ganzes Heimatdorf vor den Festival-Karren. Vom Musizieren bis zum Kuchenbacken, vom Fußballspielen bis zum Bier-Ausschank.

Unwiderstehlicher Schau- und Hörwert

Natürlich gibt es auch Konstanten. Etwa die Landmaschinensinfonie am Beginn (Freitag, ab 18 Uhr mehrfach): Schneider und der Leipziger Klangtüftler Erwin Stache lassen Traktoren, Häcksler, Kreissägen, alles, was halt auf dem Land so pumpt und keucht, und die jeweiligen Bediener neben professionellen Musikerinnen und Musiker rund um die prachtvolle Gülle-Orgel zusammenwachsen zu einem sinfonischen Organismus von unwiderstehlichem Schau- und Hörwert. Am anderen Ende des Festivals wartet, auch das ist wie immer, das Abschlusskonzert. In diesem Jahr spielen Schneiders Gewandhauskollegen unter der Leitung Gregor Meyers Mahlers Zweite – in Bruno Walters aparter Fassung für zwei Klaviere, Chor, Solisten und Fernorchester (Sonntag, 18 Uhr).

Dazwischen klemmt Schneider, ebenso wie immer, ein Kunst-und-Musik-Panoptikum, das so bunt ist wie das Leben. Da spielen beispielsweise die Mitglieder der Stelzener Wohngruppe Volker Insels recht eigensinnige Sicht auf Shakespeares „Sommernachtstraum“ (Samstag, 21 Uhr), jazzt Leipzigs Universitätsmusikdirektor David Timm, präsentiert sich die neue Dorforgel, murmeln Fagotte um die Ecke, fährt ein Klavier durch die Landschaft und und und.

Stelzenfestspiele bei Reuth: 2. bis 4. Juli im Thüringischen Vogtland. Einen Vorverkauf gibt es in diesem Jahr nicht, der Kartenverkauf beginnt am Freitag, 16 Uhr, vor allen Veranstaltungen gibt es Tages- und Abendkassen. Infos unter www.stelzenfestspiele.de

Von Peter Korfmacher