Stephan Trepte, Musiker und Sänger der in der DDR bekannt gewordenen Rockband Electra („Nie zuvor“, „Tritt ein in den Dom“), ist tot. Er starb im Alter von 70 Jahren, wie sein Sohn, der Schauspieler Ludwig Trepte, am Donnerstag auf seinem Instagram-Account bestätigte.

Trepte hatte noch am Montag dieser Woche seinen 70. Geburtstag gefeiert. „Morgen wollten wir gemeinsam mit deinen Enkelkindern in den Urlaub fahren. Am Mittwoch hatten wir uns noch gesprochen und so sehr hattest du dich auf die Reise gefreut“, schreibt sein Sohn Ludwig.

Stephan Trepte sang bei „Electra“, „Lift“ und „Reform“

Zu den Todesumständen wurde zunächst nichts bekannt. Der 1950 im sächsischen Biehla (Kreis Bautzen) geborene Trepte feierte in den 1970er- und 1980er-Jahren zunächst mit der Dresdner Rockband Electra und später mit Lift und Reform Erfolge als Sänger und Songwriter. Er hinterlässt vier Söhne.

In seinem Instagram-Post verabschiedet sich Ludwig Trepte mit den Refrainzeilen aus der Lift-Ballade „Herz soll ein Wasser sein“ und emotionalen Worten von seinem Vater. „Jetzt bist du weg, bist einfach gegangen ohne tschüss zu sagen. [...] Du warst mein Idol, mein Freund, mein geliebter Papa und ich unglaublich stolz auf dich. Du warst ein begnadeter Sänger voller Emotionen und deine Stimme ging mir direkt ins Herz. Aber vor allem warst du für mich der beste Vater der Welt, von dem ich vor allem eins gelernt und erfahren haben durfte. Bedingungslose Liebe.“

