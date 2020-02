Sternstunde: Daniele Gatti und Geiger-Legende Gidon Kremer begeistern im Gewandhaus

Leipzig

Kann man heimlichen Widerstand hören? Und wie modelliert man diesen aus Noten in Klänge? Das sind die entscheidenden Fragen bei jeder Aufführung von Dmitri Schostakowitschs fünfter Sinfonie d-Moll op. 47, mit der der Komponist dem Tod in Stalins Säuberungsaktionen von der Klinge sprang: Das ausladende Opus wurde nach der Uraufführung 1937 in Leningrad gefeiert als „ein Beispiel der realistischen Kunst unserer Ära“ ( Alexej Tolstoi).

Diese Interpretation rettete Schostakowitsch, der durch die Erstfassung seiner Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ in den Verdacht antisowjetischen Chaotentums geraten war, das Leben. Seither spekuliert die bereits vierte Generation von Musikern, Dirigenten und Musikwissenschaftlern über greifbare Sinnschichten von opportuner Anpassung, latentem Widerstand und verrätselten Botschaften, die Schostakowitsch in die kräftigen Muskelstränge seiner ‚klassisch’ viersätzigen Sinfonie injiziert haben könnte.

Schlussapplaus wie bei Mendelssohn und Beethoven

Im Großen Concert zum Weinberg-Schwerpunkt erklang diese, weil sie für den mit Schostakowitsch befreundeten Mieczysław Weinberg (1919–1996), der als einziger seiner Familie den Holocaust überlebte, zum musikalischen Initialerlebnis wurde. Schostakowitschs beliebte Fünfte und Weinbergs faszinierendes Violinkonzert g-Moll op. 67, das Leonid Kogan 1961 unter Gennadi Rozdestvennski in Moskau uraufgeführt hatte, geraten zum gewagten Doppel. Es lohnt sich, die mit diesem Anspruch verbundenen Risiken einzugehen: Der einhellige Schlussapplaus im vollen, aber nicht ausverkauften Gewandhaus wogte jubelnd wie bei Mendelssohn und Beethoven.

Zu Recht: Daniele Gatti, dessen Image sich nach dem vorzeitig beendeten Vertrag mit dem Concertgebouw Orchestra Amsterdam zu stabilisieren scheint, und Geiger-Legende Gidon Kremer führten das Gewandhausorchester zu einer Sternstunde. Auch deshalb, weil der Leiter der Oper Rom es bei beiden Werken nicht auf eine spekulative Sinn-Suche ankommen lässt, er sich aber trotzdem der intellektuellen Herausforderung verpflichtet fühlt und sich dieser stellt.

Man hört die Vollkommenheit des musikalischen Satzes

Für Gatti sind also bis kurz vor Schluss die Partituren das Wichtigste. Ihm geht es um einen Substanz-Check ohne Verpflichtung zu politischer Betroffenheit. Also hört man bei Schostakowitsch wie bei Weinberg die Vollkommenheit des musikalischen Satzes, alle sonst gern im Klangsumpf versenkten Feinheiten der Instrumentation und die Perfektion des Formbaus. Nur in der langen Coda Schostakowitschs reizt Gatti den Lautstärkepegel aus, ohne das Gewandhausorchester ins pseudoprimitive Brüllen zu zwingen.

Gerade damit verdeutlicht Gatti, dass man bei Schostakowitsch nicht allem trauen sollte, was bei diesem zu hören ist. In den flach gehaltenen Minuten der Radau-Apotheose vergisst man die zuvor erlebten Feinheiten nicht und sehnt sich nach diesen zurück. Dennoch knackt Gatti den obsoleten Schönheitsanspruch des Gewandhausorchesters mit der subtilen Choreographie seiner akkurat geführten Hände, deren Energie aus den Oberarmen zu kommen scheint. Durch seine gestischen Angebote an das Orchester wird der Abend zu einer Kette packend modellierter Soft Skills.

Und das schon bei Weinberg, dessen Werk-Diskographie in den Feiern zu dessen 100. Geburtstag nahezu explosiv anwuchs. Der Gewandhaus-Schwerpunkt kommt zum genau richtigen Zeitpunkt, also nach der Weinberg-Woche in München und den Produktionen von Weinbergs beklemmender KZ-Oper „Die Passagierin“ in Dresden und Gera, deren Dirigenten Christoph Gedschold und Laurent Wagner im Auditorium saßen.

Tönendes Paradies von begrenzter Dauer

Denn jetzt weiß man mehr über diesen Komponisten, der im Klassik-Olymp seinen Platz neben Prokofieff und Schostakowitsch finden muss. Die Legitimation dazu bestätigt Gidon Kremer mit seiner Zugabe, dem fünften von Weinbergs 24 Cello-Préludes op. 100. Das ist Musik zum Aus-der-Zeit-Fallen, weil keiner neuzeitlichen Epoche klar zuzuordnen und doch fern der oft plakativen Polystilistik des mittleren 20. Jahrhunderts. Dafür dankte der Saal Kremer mit berührtem Beifall und für das Violinkonzert mit Bewunderung, die das Gewandhausorchester einschloss. Sicher hatte auch Gatti seine Finger im Spiel, als Kremers kammermusikalische Intermezzi mit den Hölzern, den Hörnern und der Celesta zu ebenso kostbaren Momenten wurden wie die lange Pizzicato-Stelle in Weinbergs zweitem Satz. Ein tönendes Paradies von begrenzter Dauer.

Von Roland H. Dippel