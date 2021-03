Leipzig/Colditz

Die Leipziger Jazzmusikerin Laura Wasniewski sitzt in der Musikschule „Neue Musik Leipzig“ auf dem Boden zwischen leeren Stühlen und singt. Linus Krimphowe steht als einziger Musiker der Sächsischen Bläserphilharmonie auf der Bühne in Bad Lausick. Thu Trang Sauer und Mathis Stendike von der Sächsischen Mozartgesellschaft sprechen in einem leeren Saal über all das, was gerade nicht stattfinden kann, und vom Gefühl der Ohnmacht. Die Corona-Pandemie sorgt dort, wo normalerweise Musik die Räume erfüllt, für Stille.

Stellvertreter einer ganzen Branche

Wasniewski, Krimphowe, Sauer und Stendike stehen stellvertretend für viele Musikerinnen und Musiker im Freistaat, die derzeit nicht oder nur sehr wenig arbeiten können. Als Teil der Youtube-Reihe „Stille Orte“ schildern sie ihre Lage nun öffentlich. Initiiert wurde das Format vom Sächsischen Musikrat. Der will damit auf diese Orte und die vom Lockdown besonders betroffenen Personen aufmerksam machen. Er vertritt als Dachverband die Interessen von rund 150 000 Musikerinnen und Musikern in Sachsen und sorgte auch für die Finanzierung des Projektes. Lena Thalheim, Leiterin der Landesmusikakademie Sachsen in Colditz, koordiniert die Reihe. Auch bei ihr in der Akademie sei es still, die Gänge sind leer. „Wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht eine kleine Tonaufnahme im Monat“, sagt sie.

„Stille Orte“ war jedoch keine eigene Idee des Musikrates, erzählt Thalheim, sondern entstand aus dem Kollektiv der Institutionen und Vereine, die ihm angehören. Im Dezember habe der Rat in Kooperation mit anderen Verbänden das Programm „Advent braucht Musik“ entwickelt. Dafür spendeten viele musikbegeisterte Menschen. Das Geld ging als Gage an Musiker, die unter anderem für Pflegeheime oder Hospize spielten.

„Das kam unglaublich gut an und wir haben noch Wochen später Spenden für bekommen“, sagt Thalheim. „Wir wussten nur absolut nicht, was wir damit anfangen sollten.“ Mit Silvester kamen mehr Restriktionen, nur wenig konnte überhaupt durchgeführt werden. Der Musikrat zog seine Mitglieder hinzu, sammelte Ideen, wie man freischaffenden Musikern mit den übrigen Spendengeldern helfen kann – „Stille Orte“ entstand.

Die Menschen dahinter

„Es geht um Musik, aber es geht eben noch um viel mehr“, sagt Thalheim dazu. Es gehe auch um die Menschen dahinter, um die Schicksale. Die „Stillen Orte“ sollen zeigen, was Musik ausmacht – und das ist nicht immer nur die Musikerin allein, sondern auch die Technik, der Ton, der Ort.

In Eigenregie der Teilnehmer, unter anderem der Sächsischen Bläserphilharmonie oder des Landesjugendzupforchesters, entstanden schließlich 17 Beiträge, die nun nacheinander online erscheinen. Jedes Video handelt von einem anderen Ort, an dem im Freistaat normalerweise Musik entsteht. Mal gibt es fast rein musikalische Beiträge, dann wieder Interviews oder Gespräche über das, was die Menschen bewegt. Sie sind sachlich oder künstlerisch aufgearbeitet, wie beispielsweise der neueste Beitrag des Jazzkollektiv Dresden.

Sechs Videos sind bereits auf dem Kanal des Sächsischen Musikrates zu finden, die nächsten folgen in den kommenden Tagen und Wochen.

www.musikinsachsen.de

Von Vanessa Gregor