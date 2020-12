Stilles Vermächtnis: Zum 100. des Pianisten Dave Brubeck erscheint „Lullabies“

New York

Wenn man in der Musik seiner äußerst erfolgreichen Band stets eine Spur vertonten Existenzialismus zu hören meint, liegt das vor allem am geschmeidig luftige Girlanden reihenden Ton des Altsaxofonisten Paul Desmond. Der hat die jazzige Grundierung in das in den Fünfzigern gegründete und siebzehn Jahre existierende Dave Brubeck Quartet gebracht. Und der hat ihm mit dem konsequent im ungewöhnlichen 5/4-Takt gehaltenen „Take Five“ einen der größten Hits der Jazzgeschichte geschenkt. Hits aber sind der Gemeinde suspekt. Vielleicht wird deswegen der tatsächliche Anteil des vor hundert Jahren am 6. Dezember 1920 in Concord, Kalifornien, als David Warren Brubeck geborenen Pianisten, Komponisten und Bandleaders recht gering veranschlagt.

„Time Out“ hieß die Platte, und sie erschien im Jahr 1959, in dem zentrale Alben von Miles Davis („Kind of Blue“), Charles Mingus („Ah Hum“) und Ornette Coleman („The Shape of Jazz to Come“) veröffentlicht wurden. Immerhin: Wie all diese Bandleader führte auch Brubeck mit seinem Bassisten Eugene Wright im die Rassen trennenden Amerika ein produktives Interagieren von Weißen und Afroamerikanern vor.

In höchstem Maße ausbalanciert

Am ehesten wird man das Dave Brubeck Quartet unter Cool Jazz rubrizieren. Seine Musik ist in höchstem Maße ausbalanciert bei rhythmischer Vertracktheit. Sie hat dem Jazz weltweit ein Publikum aus der intellektuellen Mittelschicht erschlossen. Brubeck, der Vorlesungen bei Arnold Schönberg hörte und bei Darius Milhaud studierte, hatte von seinem vierten Lebensjahr an Klavierunterricht bei seiner Mutter. Später suchte er in seiner Musik durchaus Unkonventionelles, indem er Elemente aus den Welten des Jazz und der Klassik fusionierte. Wirklich geglückt sind diese Third Stream-Versuche nicht. Eine Zusammenarbeit mit Leonard Bernstein und den New Yorker Philharmonikern hört sich heute an wie ein komplett gescheiterter Versuch, Dinge zusammenzubringen, die einfach nicht zusammengehören.

„Weißer Mann mit gespaltener Zunge“

Zu einer revolutionären Galionsfigur des Jazz ist Dave Brubeck nicht geworden. Einen „weißen Mann mit gespaltener Zunge“ nannte ihn sein Saxofonist Paul Desmond. Der war der Poet in der Band und Brubeck, der mehrfache Ehrendoktor, der Professor. Ihr Zusammenspiel hat vor allem in den Sechzigern Jazzgeschichte geschrieben und bis heute keine Patina angesetzt. Brubecks Jonglieren mit Metren und Strukturen setzt immer noch Maßstäbe. Auch wenn er keinen der Jazzstile ursächlich prägte, sind Vitalität und Spaß jeder seiner Aufnahmen anzuhören. Er selbst brachte das am besten auf den Punkt: „Jazz ist wahrscheinlich die einzige heute existierende Kunstform, in der es die Freiheit des Individuums ohne den Verlust des Zusammengehörigkeitsgefühls gibt.“

Emotionales Tasten in den Tasten

Zu Dave Brubecks 100. ist „Lullabies“ erschienen. Quelle: Verve (Universal Music)

Dave Brubeck war auch ein Familienmensch. Nicht nur deswegen ist die nun aus gegebenem Anlass veröffentlichte Solo-CD „Lullabies“ bemerkenswert. Als 89-Jähriger hatte sich der Vater von sechs Kindern im März 2010 – gut zwei Jahre vor seinem Tod – an den Flügel gesetzt und in einem emotionalen Tasten in den Tasten fünfzehn Standards und Eigenkompositionen hingetupft. Gerahmt von Brahms‘ Wiegenlied – „Morgen früh, wenn Gott will …“ – folgen da „When It’s Sleepy Time Down South“, „Over the Rainbow“ oder „Summertime“.

Brubeck zelebriert für seine Enkel das Einfache, das schwer zu machen ist und unter die Haut geht, wenn einer wie er die leisen Töne aus seinem Instrument streichelt. Dies ist ein letztes Album, ein stilles Vermächtnis, klar, schön und zauberhaft, als würde er von seinem Kinderzimmer aus noch einmal hören, wie die Mutter nebenan am Piano den Tag ausklingen lässt.

Von Ulrich Steinmetzger