Stilvoller Nonsens: Leipziger Club Ilses Erika startet schräge „Jackie Müller Show“

Leipzig

Das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende entgegen. Leipzigs Süden ist Sperrzone, die Biervorräte sind aufgebraucht. Auf der Suche nach Trinkbarem schleicht sich ein Typ in den scheinbar verwaisten Leipziger Club Ilses Erika – und erlebt eine Überraschung. So beginnt die Pilotfolge zur neuen „Jackie Müller Show“ der Connewitzer Location. Und die macht nicht nur auf Bier großen Appetit.

Vor der ersten digitalen Staffel ab Ende März hat der Club einen Testballon losgelassen, der auf beachtliche Höhen des stilvollen Schwachsinns steigt. Nachdem sich Benedikt Hösl trotz des wohl wegen Corona verhängten Ausnahmezustandes an Amazon-Drohnen und KI-Spionen vorbeigemogelt hat, trifft er im Ilse-Keller auf die Kumpanen Jörn Csapo Drewes, Christian Feist und Hans Klingner, die dort ihren Pandemie-Schlaf gehalten haben.

Dem Schluckspecht auf der Spur

Die Vier beschließen, ihre vor der Krise als Meilenstein der Unterhaltungsgeschichte geltende „Jackie Müller Show“ auferstehen zu lassen. Mit einem Flashback zu bisherigen Folgen wird das Youtube-Publikum auf den Geschmack gebracht. So wagt sich Naturforscher Maik auf die Spuren eines wilden Tieres namens Schluckspecht – übrigens mit netter Anspielung auf die neue Billy-Idol-Gedächtnis-Frisur von Ilse-Betreiber und Musiker Drewes. Anschließend entführt die Reihe „Hanssibirische Eisenbahn“ Reisefreudige ins entlegene Thekla, wo der Dokumentarist einige gefährliche Situationen überstehen muss.

Band im Feinripp-Dress

Dazwischen spielt die „Jackie Müller Band“ eigenwillige Schrabbelmusik und demonstriert, dass stringentes Styling entscheidend für Markenbildung ist: Alle tragen Unterhemd und lange Unterhosen in Feinripp. Das hat was, keine Frage. Bloß was? Auf jeden Fall Anarchisches.

Schöner Blödsinn ist auch das Interview des sichtlich schlecht vorbereiteten Herrn Feist mit dem als Verlierer abgestempelten Musiker und Schauspieler Hösl, der in München versagt hat und nun in Leipzig eine zweite Chance sucht. An Nonsens-Gehalt nicht zu überbieten ist die Episode mit dem „Experiment-Man“, aber alles gehört hier nicht verraten. Eigenes Anschauen auf der Facebook-Seite von Ilses Erika oder dem Youtube-Kanal dürfte allen Spaß machen, die Trash lieben und dem Kindsköpfigen in sich gern mal wieder freien Lauf gewähren.

Wer mag, kann dem ums Überleben spielenden Club etwas überweisen und die erste Staffel für 20 Euro abonnieren; bezahlbar via PayPal an gudrun@ilseserika.de oder per Überweisung an die Bankverbindung DE54 8605 5592 1801 4686 87.

Von Mark Daniel