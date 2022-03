Leipzig

Wenn Sting wieder auf „My Songs“-Tour geht und am Montag in Leipzig Station macht, markiert das den Neustart der Live-Branche fast wie einst. Nur fast, weil auch in der Quarterback Immobilien Arena die 3G-Regel gilt, wonach alle Zuschauer geimpft, genesen oder getestet sein müssen.

Ein Impf- oder Genesenen-Zertifikat muss vor Eintritt in die Arena digital oder als Ausdruck mit QR-Code in Verbindung mit einem Lichtbildausweis vorgelegt werden. Antigen-Tests haben 24 Stunden Gültigkeit, PCR-Tests 48 Stunden. Am Waldplatz findet sich ein Testzentrum, das von 8 bis 18 Uhr geöffnet hat. Auf dem Gelände der Arena, beim Ein- und Auslass, in den Hallen und am Platz ist die Maskenpflicht zu beachten, auch während des Konzerts.

Seit 2019 ist Sting mit „My Songs“ auf Tour

Seit 2019 ist der britische Künstler mit „My Songs“ auf Tour, war damals auf der Freilichtbühne Peißnitz in Halle zu erleben. Die Lieder sind dem Sound der Zeit oder seinem eigenen Alter angepasste Versionen der eigenen Playlist. Er nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise in die 70er, 80er und 90er Jahre, setzt auf Charisma und viele Hits: Sting- und Police-Klassiker wie „Englishman in New York“, „Fields Of Gold”, „Shape of My Heart”, „Every Breath You Take”, „Roxanne” und „Message in a Bottle“.

Es sind die Lieder seines Lebens, wie er selbst sagt. New Wave, Reggae, Rock, Pop und Jazz – er lässt verschiedene Stile zum typischen Sting-Sound verschmelzen. 100 Millionen Alben hat der als Gordon Sumner geborene Musiker nach Angaben seines Konzertveranstalters mit The Police und als Solokünstler verkauft.

Info: Sting in Leipzig: 28. März, 20 Uhr, Karten (86,85 bis 150,10 Euro) gibt es noch unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 und auf www.ticket-galerie.de

