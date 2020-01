Leipzig

Englishman in L.E.: Ex-Police-Frontmann Sting kommt im Herbst nach Leipzig. Am 16. Oktober 2020 – genau zwei Wochen nach seinem 59. Geburtstag – spielt der 17-fache Grammy-Gewinner in der Arena. Die Messestadt ist eine von vier neuen Stationen auf der „My Songs“-Tour, die 2019 in Hannover begann und den Briten am 16. Juni 2020 auch in die Messehalle nach Erfurt führt. Der offizielle Vorverkauf für das Leipzig-Konzert startet am Freitag, teilte der Konzertveranstalter Argo am Montag mit.

Mit der Rockband The Police schrieb Sting seit den späten 1970er-Jahren Musikgeschichte. „Roxanne“, „Message in a Bottle“, „So Lonely“: Die Hymnen der 2008 aufgelösten Gruppe sind bis heute legendär. The Police gelten als eine der erfolgreichsten Bands der Post-Punk- und New-Wave-Bewegung. In der Leipziger Arena war Sting zuletzt 2011 zu erleben. Im Sommer 2019 gastierte er für Konzert auf der Peißnitzinsel in Halle.

Auf seinem neuesten, 2019 erschienen Album „ Sting: My Songs“ präsentiert der Sänger und Gitarrist zeitgenössische Interpretationen seiner bekanntesten Songs. Fans können sich in der Leipziger Arena sowohl auf seine Solo-Hits wie „ Fields of Gold“ oder „Englishman in New York“ als auch auf Police-Klassiker freuen.

