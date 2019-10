Storchenküken und Roboterfische: Sechs „Beste erste Bücher“ im Leipziger Ost-Passage-Theater

Leipzig

Der Herbst steht nicht mehr auf der Leiter. Er ist runtergeklettert und ist jetzt in Bewegung. Die Blätter malt er nur noch grell grün an, jedenfalls die Titelblätter seiner Programmhefte. Der Leipziger Literarische Herbst hatte auch in den vergangenen Jahren tolle Veranstaltungen, das steht außer Frage. Aber als Festival war er wie erstarrt – was sich durch die hervorragend aufgestellte neue Viererkette mit Jörn Dege, Nils Kahlefendt, Anja Kösler und Claudius Nießen grundsätzlich geändert hat.

Die „Beste erste Bücher“-Lesung am Dienstagabend macht das deutlich: Das lindenfelsig bis utconnewitzige Ost-Passage-Theater an der Eisenbahnstraße könnte kaum weiter weg sein vom Elfenbeinturm. Die wenigen Älteren im vollen Saal sind sicher zum ersten Mal hier, die vielen Jungen (aller Geschlechter) die typische Kiezbohème.

Nacheinander statt dabei

Man kann sich nach der Lesung kaum entscheiden, wo man Falafel, Döner oder Pizza isst – und hat beinahe das Gefühl, in einer richtigen Großstadt zu sein. Aber sind der eine Stuhl und der eine Tisch da auf der Bühne nicht ein bisschen wenig für die immerhin sechs angekündigten Lesenden?

Nein, sind sie nicht. Denn dieser Abend macht nicht den von der Langen Leipziger Lesenacht (L 3) zur Buchmesse bekannten Fehler, mehrere Autoren zusammen auf die Bühne zu setzen, von denen ja immer nur einer liest, weswegen die anderen, oft nicht unbedingt Bühnen-affinen Schreibenden in einen Ich-weiß-nicht-wohin-mit-mir-Modus verfallen, der einem im Publikum immer gleich mit unangenehm ist.

Kurze Vorgeschichte

Nein, an diesem Abend hier reiht Moderator Jörn Dege eine Lesung an die andere, stellt das kommende Buch kurz und knapp und klug vor, tritt ab, die jeweilige Autorin (oder krankheitsbedingter Ersatz) setzt sich ans Mikro, liest, tritt ab und so weiter. Das Schöne an Debüts ist, dass die Konzentration ganz auf den Romanen liegt, nicht auf ellenlangen Biografieexkursen und Auszeichnungsaufzählungen. Kurzbiografien aller Beteiligter stehen im Programmheft, das reicht, insbesondere bei den Autorinnen hier, die ja erst kurze Biografien hinter sich haben.

Und auch wenn Dege zu Beginn ans ungeschriebene Gesetz erinnert, dass man Romandebüts nicht verreißt, beschleicht einen doch der Eindruck, dass es den vorgestellten Büchern etwas an Mut fehlt. Jedenfalls ist in den Texten von Lene Albrecht (geboren 1986), Nadine Schneider (1990) und Kristin Höller (1996) schon ein bisschen viel Ich, ein bisschen viel Freundschaft, ein bisschen viel Erinnerung an die Jugend im doch gar nicht so weit entfernten Präteritum.

Selbst als nur unwesentlich Älterer ist man zuweilen geneigt, das ein bisschen niedlich zu finden. Etwa „Die Dinge waren nicht das, was sie vorgaben zu sein“ und „Es schien alles so einfach. Gab es damals überhaupt so etwas wie Langeweile?“ aus Albrechts „Wir am Fenster“.

Überraschende Ernsthaftigkeit

Kristin Höllers „Schöner als überall“ findet im Junger-Mensch-wird-mit-seiner-Jugend-konfrontiert-Stoff einen eigenen, lakonischen Ton. Zwischen Edeka und Bauernhof sitzen Martin und Mugo auf dem Balkon eines Plattenbaus, sind sich fremd geworden. Sie trinkt Bier, kriegt ihre Zigarette im Wind nicht an „und dabei ist sie immer noch die schönste Frau der Welt“. In proustscher Manier erinnert ein grünes Ledersofa an ihren ersten Kuss, nach dem für Martin alle weiteren „wie Backgammon spielen oder Mühle“ wurden.

Eine überraschende, schwere Ernsthaftigkeit liegt über diesen jungen Texten und ihren sie eigenartig distanziert vorlesenden, offenbar zur Kunst strebenden Autorinnen. Wie selbst ein heimlich befreites, neugierig durch die Küche staksendes Storchenküken (in „Drei Kilometer“) so rein gar keine Emotion erzeugen kann. Und wie sehr sich Desirée Opela in Entropie und anderweitig Postmodernes versteigt – was allerdings einen rhythmischen Poetry-Leseflow erzeugt.

Cliffhanger

Den Gegenpart dazu bilden mit unverkrampfter Leichtigkeit (die nichts mit Seichtheit zu tun hat) Tom Müller und Berit Glanz, lesend bestens vertreten durch die Leipziger Autorin Kristina „Whoop-whoop!“ Schilke. Müller mit Lakonie und dem schönsten Satz beziehungsweise Bild des Abends: „Ich mag diese Häuser mit Vordach – wie eine Hand an der Stirn.“

Glanz mit einer sehr zeitgeistigen Erzählung im Arbeitsalltag eines Berliner Tec-Start-up, wo immerzu Projekte gepitcht werden und man sich mit Can-do-Ausstrahlung einen Cold-brew-Kaffee holt oder vorm riesigen Aquarium sitzt und sich auf dem Flachbildschirm gegenüber das Livebild des einzigen Kamera-bewaffneten Roboterfischs zwischen all den echten Goldfischen anschaut. Oder die Ärmel hochkrempelt, den Roboter aus dem Becken fischt, aufs Rennrad steigt und das Kameratier in die Spree wirft – und an der Stelle aufhört zu lesen. Da hat jemand die Sache mit dem Cliffhanger und dem Bücherverkauf verstanden.

Lene Albrecht: Wir im Fenster. Aufbau Verlag, 223 Seiten, 23 EuroNadine Schneider: Drei Kilometer. Jung und Jung; 160 Seiten, 20 EuroTom Müller: Die jüngsten Tage. Rowohlt; 240 Seiten, 22 Euro) Kristin Höller: Schöner als überall. Suhrkamp, 219 Seiten, 18 EuroBerit Glanz: Pixeltänzer. Schöffling & Co.; 256 Seiten, 20 EuroDesirée Opela: In Limbo. Faber & Faber; 120 Seiten, 20 Euro

Von Benjamin Heine