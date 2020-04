Leipzig

Zum zweiten Mal im April trifft sich die Leipziger Singer-Songwriterin Karo Lynn am Sonntag mit weiteren Musikern der Stadt zu einem virtuellen Konzert. „Gemeinsam getrennt“ lautet auch diesmal die Überschrift. Neben der Initiatorin beteiligen sich Gitarrist James Partoir, Christian Stezycki alias Carnival Kid, Max von der Band Wilhelm und Soul-Sängerin Friederike.

Spenden für Unicef-Aktionen gegen Corona

Der Live-Stream läuft am 26. April ab 19 Uhr auf den Facebook-Seiten der fünf Künstler sowie auf Karo Lynns YouTube-Kanal. Sämtliche Spenden gehen an Unicef, um Familien in Flüchtlingslagern und Menschen in Afrika zu helfen, sich vor Covid-19 zu schützen.

Von LVZ