Streit bis zum Abbruch des Filmprojekts: Wie sich Staudte und Brecht in die Haare bekamen

Im Juli 1961 brechtete es in Locarno. Couragiert schickte die Defa „Mutter Courage und ihre Kinder“ zum Festival. Den hatten Brechts Schüler Peter Palitzsch und Manfred Wekwerth fast ein Jahr lang, in der Regel nachts, in der berühmten großen Mittelhalle in Babelsberg gedreht – als Dokumentarfilm nach der Aufführung des Berliner Ensembles. Also eher theatralisch. Spartanisch, schwarz-weiß, stücktreu: sparsame Schnitte, wenige Fahrten, viele Totalen und Halbtotalen, nur hin und wieder Großaufnahmen, dafür immer mal wieder eine Verengung des Cinemascope-Formats mit einem Kasch oder ein gesplittetes Bild. Die einfachen Kulissen vorm Endloshorizont blieben erkennbar Kulissen, eine Reihe niedriger, kahler Bäume markierte eine Straße, nur der Winter (die Kamera blickte sogar kühn durchs Eisblumenfenster) bekam bisschen Filmatmosphäre.

Das Desaster kam rasch

Für die Gala-Vorführung in Locarno setzten die Brecht-Erben noch eins drauf: keine Untertitel, dafür ein Text, der zu Stichen von Jacques Callot die Handlung hin und wieder zusammenfasst. Das Desaster kam rasch: Die Zuschauer stimmten mit den Füßen ab. Kein Wunder: In Locarno 1961 liefen richtige Filme. Etwa Kon Ichigawas Antikriegsdrama „Nobi“. Oder die wunderbar leichte Jugend-Impression „Abschied von den Tauben“ aus der Sowjetunion.

Viel Zuschauer-Zuspruch hatte das karge Experiment „Mutter Courage und ihre Kinder“ bereits nach der Premiere am 10. Februar 1961 nicht. Nur 15 Kinos nahmen ihn ins Programm, gut 22 000 lösten in der ersten Woche eine Karte, dann wanderte er rasch ins Archiv. Nun ist er als DVD greifbar – und als historisches Dokument durchaus interessant. Auch wegen seiner Darsteller – von Helene Weigel über Wolf Kaiser und Ernst Busch bis zum doch reichlich manierierten Ekkehard Schall.

Staudte schwebte ein emotionales, suggestives Antikriegs-Drama vor

Allerdings liegt über der Theater-Adaption der Schatten einer 1955 abgebrochenen„Mutter Courage“. Leider ist das damals zwischen 18. August und 8. September von Wolfgang Staudte („Der kleine Muck“) gedrehte Material verschwunden. Vermutlich wurde es in den 80ern vernichtet. Dabei war diese „Courage“ eine der aufregendsten Versuche, Brecht zu adaptieren. Staudte schwebte ein emotionales, suggestives Antikriegs-Drama vor – auf Eastmancolor, in Cinemascope, mit Simone Signoret (ihre Rolle der Hure Yvette wurde deutlich erweitert) und Bernard Blier als Feldkoch.

Unter einem guten Stern stand der Versuch allerdings von Anfang an nicht. Brecht bevorzugte als Regisseur Erich Engel (lehnte ab), Cavalcanti (hatte gerade „Puntila“verfilmt), eventuell Visconti (der jedoch sah Anna Magnani als Courage) oder Giuseppe de Santis („Bitterer Reis“, kein Interesse). Brecht wollte Verfremdung im Kino, getönte Bilder im Daguerreotypien-Stil, Null Außenaufnahmen, Bauten, Leichen und Landschaften (schon gar nicht die geplanten Sand-Panoramen), aber Helene Weigel als Courage.

Brecht monierte eine ungenügende Vorbereitung

Seit 1949, seit der Uraufführung im Deutschen Theater, wollte die Defa das durchaus kritisierte Stück haben. Auch wenn Friedrich Wolf pazifistische Tendenzen fand, Fritz Erpenbeck Volkes Rolle vermisste, die SED defätistische Gepräge sah. So dauerte es denn einige Jahre bis im Juni 1955 ein Drehbuch von Brecht, seinem Jugendfreund Emil Burri (hatte die üble Nazipropaganda „Feinde“ gedreht) und Staudte abgenommen war. Der Ärger begann bald. Brecht, dem der verfremdende Blick fehlte, monierte eine ungenügende Vorbereitung ( Staudte hatte bis Anfang August „Ciske“ fertig gestellt), Helene Weigel steht nicht täglich zur Verfügung (Eile tat Not, da die Signoret andere Termine hatte), die Yvette-Rolle ist ihm plötzlich zu ausgedehnt. Als dann Staudte Manfred Wekwerth (Vertreter der Interessen Brechts) als Spion aus dem Studio wirft, lässt Brecht Produktionsleiter Willi Teichmann entfernen. Der hatte Staudte ein Telefonat Wekwerth – Brecht hinterbracht.

Wolfgang Staudte ist genervt und wirft hin

Briefe gehen hin und her, Helene Weigel will ihre Szenen abnehmen und verweigert jede Nachsynchronisierung. Wolfgang Staudte ist genervt und wirft hin. Kurt Maetzig drängt Defa-Chef Wilkening, Film-Minister Anton Ackermann, Kulturminister Becher, selbst Walter Ulbricht werden eingeschaltet. Der meint: Weitermachen ohne die Weigel. Nur: Es findet sich niemand. Berta Drews (Schiller-Theater) darf nicht, Therese Giese will aus Solidarität mit Brecht nicht, Françoise Rosay ist zu devisenteuer, Erika Dunkelmann zu mütterlich. So ist am 12. September 1955 endgültig Schluss.

Wolfgang Staudte: „Ich wollte einen richtigen internationalen Film machen.“ Für Brecht war diese Absicht eine „filmische Verwurstung“ in einem „Superkolossalfilm“, für Manfred Wekwerth nichts weniger als ein „farbiger Kostümschinken“.

Von Norbert Wehrstedt