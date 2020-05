Direktor Christian Wacker verlässt das Karl-May-Museum Radebeul

Radebeul

Im Karl-May-Museum in Radebeul hängt der Haussegen schief. Nach nur zwei Jahren im Amt hat Museumsdirektor und Geschäftsführer Christian Wacker überraschend gekündigt. Am 31. Mai dieses Jahres wird er das Indianermuseum verlassen. In einem Schreiben, in dem er seine Kündigungsgründe darlegt, übt er heftige Kritik am Vorstand der Karl-May-Stiftung.

Wacker war als Direktor im April 2018 angetreten, um das Museum zukunftsfähig zu machen. Zuvor war die Stelle rund vier Jahre lang unbesetzt gewesen. Der studierte Archäologe hat vor allem ein inhaltliches Konzept für die Umgestaltung der Ausstellung sowie die Erweiterung durch einen Neubau an der Meißner Straße aufgestellt. In das neue Gebäude sollten rund zehn Millionen Euro fließen.

Vorwurf: Stiftungsrat sei untätig

„Das Museum habe ich mit großer Leidenschaft geleitet und brannte für die Vision der Neuentwicklung“, schreibt Wacker in dem offenen Brief. Doch mittlerweile sei seine Begeisterung für das Projekt derart getrübt, dass er am 1. Juni in Kuwait die Stelle des Generaldirektors in einer Museums- und Kultureinrichtung antrete.

In seinem Schreiben wirft er dem Stiftungsvorstand unter anderem Untätigkeit bezüglich der Akquise von Fördermitteln für die Museumserweiterung vor. So hatte der Bund bereits einen Zuschuss von 2,7 Millionen Euro zugesagt. Doch Schritte zur konkreten Antragstellung und Sicherung der Mittel seien bislang nicht unternommen worden, moniert Wacker.

Meinungsverschiedenheiten zwischen Direktor und Vorstand

Der scheidende Museumsdirektor schreibt weiter, dass er das Museum „in einem vollständig veralteten Zustand übernommen und in den letzten beiden Jahren mit dem Team und einigen neuen qualifizierten MitarbeiterInnen in allen Bereichen musealer Arbeit weiterentwickelt“ habe. Er war angetreten, die gesamte Karl-May-Szene und alle Interessierten mitzunehmen und „eine Bühne zu schaffen, um Karl May auch anders deuten, ihm gegenüber auch Kritik äußern zu dürfen.“ Ein modernes Museum will er als Ort des Diskurses verstanden wissen.

Dem Vorstand wirft Wacker vor, den Abenteuerschriftsteller auf eine Art Sockel zu heben, bezüglich Leben und Werk Mays nur eine Deutung und Interpretation „als regelkonforme Stiftungswahrheit“ gelten zu lassen. Dem Museum kommt dabei die Funktion einer Art Gedenkstätte für den Schriftsteller zu. Zudem soll sich ein Vorstandsmitglied immer wieder durch „dorfschulmeisterliche“ Belehrungen am Telefon oder in E-Mails in die Museumsarbeit eingemischt sowie hinter seinem Rücken seine Person diskreditiert und seine Kompetenzen in Frage gestellt haben. Wacker schreibt von Mobbing.

Belegschaft hält zum Chef

Die 19-köpfige Belegschaft stellt sich hinter ihren Chef und hat in einem Schreiben an das Kuratorium der Karl-May-Stiftung, das eine Kontrollfunktion gegenüber dem Vorstand ausübt, dem amtierenden Stiftungsvorstand das Vertrauen entzogen. Es beklagt, dass keine Kommunikation stattfinde und ein freier Diskurs über Karl May durch den Vorstand nicht zugelassen werde. „Derzeitig bestärkt sich bei allen MitarbeiterInnen des Museums das Gefühl, der Vorstand der Karl-May-Stiftung handelt mehr im Eigeninteresse als im Interesse ihrer Mitarbeiter und im Sinne Karl Mays“, kritisiert das Museumsteam. Es fordert die personelle Erneuerung des Vorstands und droht, wenn dies nicht geschieht, dass weitere Mitarbeiter kündigen werden. Die Belegschaft hat nach Bekanntwerden des Ausscheidens Wackers einen Betriebsrat gegründet. Der Forderung nach einer Neuwahl des Stiftungsvorstands hat sich auch der Museums-Förderverein angeschlossen.

Derweil bleibt der Vorstand der Karl-May-Stiftung vorerst im Amt – bis 27. Juni dieses Jahres. Dann kommt das Kuratorium zu seiner nächsten satzungsgemäßen Sitzung zusammen. Die durch die Kündigung Wackers aufgeworfenen Probleme ließen sich nicht auf einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung per Videokonferenz klären.

Kuratorium will Vorwürfe aufarbeiten

„Das Kuratorium bittet um Verständnis dafür, dass die abschließende Sachverhaltsklärung eine gewisse Zeit braucht“, teilte Kuratoriumspräsident Dr. Robert Straßer im Anschluss an die Videokonferenz mit. Er kündigt an, dass auf der Kuratoriumssitzung großflächige Umbesetzungen im Vorstand diskutiert und dann umgesetzt werden sollen. „Geeignete neue Kandidaten und Kandidatinnen hätten bereits ihre Bereitschaft zur Mitwirkung im Vorstand erklärt“, informierte der Kuratoriumspräsident, ohne konkrete Namen zu nennen. Die derzeitige Stiftungssatzung sieht bis zu sieben Vorstandsmitglieder vor.

Die Zeit bis dahin möchte das Kuratorium zudem nutzen, um die Vorwürfe und Kritikpunkte von Museumschef Wacker und dem Mitarbeiterteam aufzuklären. „In diesem Zusammenhang ist in den nächsten Tagen und Wochen der Austausch und die Klärung mannigfacher Hintergrundinformationen notwendig“, so Straßer. Bis dahin übernimmt Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) den Vorsitz im derzeit vierköpfigen Stiftungsvorstand. Noch nicht geklärt ist, wer das Museum ab 1. Juni leiten wird. Darüber möchte der Vorstand zeitnah eine Entscheidung treffen.

