Leipzig

Eigentlich, sollte man meinen, müssten Kultur- und Kultusminister der Bundesländer derzeit genug zu tun haben angesichts der bedrohlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kultur- und Bildungslandschaft der Republik. Doch auf Drängen von Bayerns Kunstminister Bernd Sibler ( CSU) steht nun auch die Vergabe des Titels der Europäischen Kulturhauptstadt an Chemnitz im Jahr 2025 auf der Tagesordnung der heutigen Konferenzschaltung der Fachminister der Länder.

Dass Sibler, derzeit Vorsitzender der Kulturministerkonferenz, das Thema so am Herzen liegt, ist kein Zufall. Denn aus seinem Bundesland hatte sich die uralte Kultur-Metropole Nürnberg um den Titel beworben, und nun mag man sich in Franken nicht damit abfinden, am 28. Oktober bei der endgültigen Entscheidung der Jury dem Underdog aus Sachsen unterlegen zu sein. Die Hannoveraner, die es ebenfalls in die letzte Runde der deutschen Bewerber geschafft hatten, sehen es ähnlich, während die Mitbewerber in Hildesheim und Magdeburg ihre Wunden eher im Stillen lecken.

Mindestens Filz

In Nürnberg und Hannover wittert man Verrat, mindestens Filz, der Korruptionsverdacht steht – unausgesprochen – im Raum. Tatsächlich wirft das Vergabe-Verfahren Fragen auf. Das Verschwiegenheitsgelübde, das die Bewerber abzugeben haben und dessen Missachtung zur sofortigen Disqualifizierung führt, trägt ebenso zum Ruch der Geheimniskrämerei bei wie die intransparenten Kriterien der Jury. Noch mehr Unwillen lösen bei den Verlierern Nürnberg und Hannover personelle Verflechtungen aus, die tatsächlich Fragen aufwerfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht bei den Verfahren, die in jedem Jahr zwei Städte in zwei europäischen Ländern in den Genuss des schönen Titels und noch schönerer Geldmittel bringt. Chemnitz rechnet für sein Hauptstadt-Jahr mit einem Etat von gut 60 Millionen Euro, die zum großen Teil aus Bundes- und EU-Mitteln stammen. Nürnberg hatte über 100 Millionen verplant.

So wird die Jury besetzt Aus einem von der Europäischen Kommission zusammengestellten Pool von 150 Kulturmanagern und Experten wählen das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission jeweils drei Personen aus, die Mitglieder der Jury werden. Außerdem ernennt der Ausschuss der europäischen Regionen einen Juror oder eine Jurorin. Überdies berufen die beiden Länder, die aktuell die Kulturhauptstädte stellen, jeweils zwei Jury-Mitglieder. Nach welchen Kriterien sie die finden und benennen, bleibt ihnen überlassen. Während und nach den Verfahren sind die Jury-Mitglieder zu Verschwiegenheit verpflichtet, ihre Beratungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Weil es nicht schön ist, wenn man – zumal solche – Pläne ändern muss, erwartet Nürnberg nun über die Kultusministerkonferenz „die Beantwortung der Frage nach der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Jurorinnen und Juroren angesichts der Tatsache, dass Personen und Personalunion als Juror und Projektbeiträger im Bewerbungsbuch des Titelträgers vertreten sind“.

Lukratives Geschäftsmodell

Tatsächlich laufen einige Fäden beim Kulturmanager Ulrich Fuchs zusammen, der die erfolgreichen Bewerbungen von Linz (2009) und Marseille (2013) managte und im Anschluss Mitglied, dann Vorsitzender der EU-Jury war (bis 2018). Im aktuellen Verfahren war er gleich für mehrere Städte als Berater an Bord und brachte in Chemnitz in dieser Funktion den niederländischen „Kulturhauptstadtmacher“ Mattijs Maussen als Berater ins Gespräch, der sich damit brüstet, die größte einschlägige Erfolgsquote zu haben. Es liegt auf der Hand, dass er die nicht hat, weil er immer die besten Konzepte ausarbeitet, sondern weil er am besten weiß, was die Jury lesen will. Überdies hat er die besten Kontakte zu diesem Gremium, das sich aus einem Pool von rund 150 Kulturmanagern rekrutiert, die abwechselnd als Juroren, Berater, oder Bewerbungsleiter fungieren. Es könnte der Verdacht entstehen, es habe sich da über die Jahre ein lukratives Geschäftsmodell entwickelt, das mehr noch als der Kultur oder dem europäischen Gedanken denen hilft, die es als abgeschlossener Zirkel gemeinschaftlich am Laufen halten. Doch Ulrich Fuchs merkt dazu lapidar an: „Die Expertinnen und Experten auf dem europäischen Markt sind natürlich überschaubar.“

Nürnberg und Hannover haben gewiss recht, wenn sie finden, dass dieses mindestens intransparente Vergabeverfahren, bei dem es um sehr, sehr viel Geld geht, längst auf den Prüfstand gehört. Überzeugender wären ihre Einwände allerdings, hätten sie sie bereits während des Verfahrens erhoben oder, besser noch, bereits vor ihrer eigenen Bewerbung – und nicht erst als schlechte Verlierer. Auch wenn Bernd Sibler nun anmerkt, alle Bewerberstädte hätten ein transparentes Verfahren verdient, um gönnerhaft zu ergänzen, „und die Siegerstadt Chemnitz hat ein Recht darauf, ihren Titel ohne jeden Zweifel zu tragen“.

Von Peter Korfmacher