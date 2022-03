Leipzig

Wenn die Ukrainerin Oksana Molderf (30) und der Deutsche Christian-Daniel Strauch (42) über den Angriff der Russen auf die Ukraine diskutieren, geht es leidenschaftlich-kontrovers zu. Das war schon so, als die Übersetzungswissenschaftlerin aus Lwiw und der promovierte Slawist aus Leipzig im Vorjahr an dem Buch „Zwischen Apokalypse und Aufbruch – Der Donbas-Krieg in ukrainischer Krisenliteratur“ arbeiteten. Die Anthologie handelt davon, wie die Gegenwartsliteratur in der Ukraine den seit 2014 dauernden militärischen Konflikt im Osten des Landes reflektiert. Oksana Molderf für die Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw und Christian-Daniel Strauch für die Universität Leipzig haben Auszüge aus Romanen, Erzählungen, Tagebüchern und Gedichten zusammengetragen, die den Leser hinein in die Kämpfe in der Industrieregion Donbass führen. Als das Buch im Herbst 2021 erschien, hatten bereits rund 14.000 Menschen im Herzen von Osteuropa ihr Leben verloren. Rund 1,5 Millionen Menschen galten laut dem UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR zu diesem Zeitpunkt als Binnenflüchtlinge. Inzwischen weiß die (westliche) Welt, die dieses Thema acht Jahre lang nahezu kalt ließ, dass der „Krieg im Osten“, wie die Donbass-Krise in der Ukraine genannt wird, das makabere Vorspiel für das war, was seit dem 24. Februar 2022 vonstattengeht: der Versuch der von Wladimir Putin ins Feld abkommandierten russischen Truppen, das gesamte Land zu besetzen.

„Ich habe erst auch geglaubt, dass Putin spielt“

Oksana Molderf wird das Datum des Angriffs nie vergessen. Es war der Tag vor ihrem 30. Geburtstag. Die Sirenen in Lwiw vernahm sie mit Verspätung. Sie hatte tief und fest geschlafen. Doch dann erreichte die Wirklichkeit ihr Denken und Fühlen: „Es ist Krieg“, sagte sie zu ihrer Großmutter, die in der Küche Geschirr abwusch und sie ungläubig anstarrte. Die Nachrichten aus dem Radio und die auf dem Smartphone waren unbestechlich: Der Überfall der Russen, vor dem die Ukrainer wochenlang gewarnt worden waren, den das Gros des 42-Millionen-Volkes aber nicht für möglich halten wollte, er hatte begonnen. „Ich habe erst auch geglaubt, dass Putin spielt, dass er sich das nicht traut“, räumt die junge Frau ein. An ihrem Ehrentag, „dem schlimmsten Tag meines Lebens“, flüchtete Oksana Molderf mit der Tante und ihrem siebenjährigen Patenkind nach Polen. Inzwischen ist sie bei Verwandten in Bayreuth untergekommen – und in Gedanken bei ihrer Mutter und ihrer Oma zuhause. Jeden Tag telefonieren sie miteinander. Im Moment ist ihre Heimatstadt kein Kampfgebiet. „Das macht es erträglicher“, sagt Oksana Molderf, die mitunter das schlechte Gewissen plagt. Sie hat den kleinen Neffen in Sicherheit gebracht, nun könnte sie eigentlich zurückkehren. Doch sie will noch ein wenig abwarten, wie sich die Lage im Westen der Ukraine entwickelt.

„Wir stehen in der Ukraine vor einer humanitären Katastrophe“

Ihren Studierenden, erzählt die Lwiwer Uni-Dozentin im Zoom-Gespräch mit dem Leipziger Kollegen Strauch wenige Tage nach ihrer Ankunft in Deutschland, habe sie stets vermittelt, dass zu den europäischen Werten die Solidarität gehört. Doch nun fragt sie sich: „Wo war dieses Europa, das uns helfen wollte? Warum hat es uns im Stich gelassen?“ Und: Weshalb hat es zwei Tage gedauert, bis die ersten Sanktionen der Europäischen Union beschlossen wurden? Warum hat es so lange gebraucht, bis sich zum Beispiel die Bundesrepublik zu Waffenlieferungen durchringen konnte? „An jedem Tag, an dem Europa gezögert und gezaudert hat, sind hunderte Menschen getötet worden. Wir stehen in der Ukraine vor einer humanitären Katastrophe. Das Beispiel der zweitgrößten Stadt Charkiw zeigt es: Frauen, Kinder, die Alten hausen in Kellern, in U-Bahn-Schächten, haben kaum etwas zu essen und zu trinken. Und weitere schlimme Beispiele werden folgen, wenn Europa den Druck auf Putin nicht erhöht“, sagt Oksana Molderf. Die tragenden Säulen des Kontinents, darunter die Bundesrepublik, hätten seit Beginn des Donbass-Krieges 2014 immer nur auf Diplomatie gesetzt und beide Augen fest verschlossen. „Was aber hat es gebracht? Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat geglaubt, ihren Freund Putin schon zur Besinnung bringen zu können. Wo ist sie jetzt? Wann löst sie ihr Versprechen ein? Alle haben die ganze Zeit gedacht, dass der russische Präsident vor dem Äußersten zurückschreckt. Währenddessen hat Putin in die Kameras gelächelt und in Ruhe diesen Krieg vorbereitet.“

Christian-Daniel Strauch (Mitte) überreicht Vitali Klitschko (links) und Burkhard Jung die Anthologie „Zwischen Apokalypse und Aufbruch“ am 9. Oktober 2021 im Leipziger Hauptbahnhof. Quelle: privat

Geschenk für zwei Partner Die Anthologie „Zwischen Apokalypse und Aufbruch – Der Donbas-Krieg in ukrainischer Krisenliteratur“ (ISBN 978-3-95817-060-5), herausgegeben von Christian-Daniel Strauch und Oksana Molderf, erschien im Herbst vorigen Jahres in der Edition Hamouda. Das Projekt der Universitäten in Leipzig und Lwiw wurde vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, dem Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig und vom Moldova-Institut Leipzig gefördert. Strauch nahm die Feierlichkeiten zu 60 Jahre Städtepartnerschaft Leipzig–Kiew im Oktober 2021 zum Anlass, den beiden (Ober-)Bürgermeistern Burkhard Jung und Vitali Klitschko die Textsammlung zum Krieg in der Ost-Ukraine zu überreichen.

„Eine Flugverbotszone ist völlig indiskutabel“

Akademikerin Molderf lässt in diesen schlimmen Tagen durchaus gelten, dass die einfachen Leute in Polen und Deutschland mit ihrer Hilfs- und Spendenbereitschaft so manches Leid erträglicher machen. „Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, diese Zeichen der Anteilnahme tun uns gut.“ Noch besser fühlte sie sich, würde Europa für uneingeschränkten Schutz in der Luft sorgen – „denn in der Luft sind wir gegen die Russen verwundbar“, betont sie. Christian-Daniel Strauch findet, „dass Europa gerade beinahe alles tut, was es kann und wofür es mit der Unterstützung der Bevölkerung rechnen darf“. Alles andere, vor allem die von der Ukraine geforderte Flugverbotszone über dem angegriffenen Land, beschwöre die Gefahr eines Dritten Weltkrieges herauf. „Eine solche Verbotszone ist völlig indiskutabel, sie würde die direkte Beteiligung der Nato an diesem Krieg bedeuten. Das wäre hochgefährlich“, betont der Mann, der an der Alma Mater Lipsiensis Seminare zur ukrainischen Kulturgeschichte anbietet. Den Einwurf der Kollegin, dass die westliche Wertegemeinschaft die Ukraine offenbar opfern wolle, lässt er nicht gelten: „Ein atomar zerstörtes Europa würde auch die Ukraine einschließen“, erwidert Christian-Daniel Strauch. Wenn jemand untätig abwarte und sich vornehm zurückhalte, „dann leider China, das einen gewissen Einfluss auf Putin ausüben könnte“.

„Das wird in einen langen, totalen Krieg münden“

Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Uni-Institut für Slavistik sieht durchaus die Gefahr, „dass die Ukraine zum Schlachtfeld in einem Stellvertreterkrieg wird, in dem es zehntausende Tote unter der Zivilbevölkerung und schwere Verwüstungen geben wird“. Die Deutschen hätten inzwischen anerkannt, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein Volk ihr Land verteidigen wollen, dass sie zu großen Opfern bereit sind. „Deshalb werden ja jetzt auch Waffen geliefert, was die Bundesregierung vor Wochen noch strikt abgelehnt hat.“ Ein Umstand, der bei Christian-Daniel Strauch allerdings gemischte Gefühle hervorruft. Er weiß, dass sich die Ukrainer – erst recht seit 2014 – Putins Russland nie und nimmer unterwerfen werden. „Diese ohne Frage bewundernswerte Entschlossenheit dürfte in Kombination mit den Waffenlieferungen aber in einen langen, totalen Krieg münden“, befürchtet er. „Wir Deutschen haben erlebt, was ein totaler Krieg bedeutet; was es heißt, wenn das letzte Aufgebot verheizt und ein ganzes Land in Schutt und Asche gelegt wird. Totaler Krieg kann auch totale Vernichtung bedeuten.“ Während die ukrainische Zivilgesellschaft die Verteidigung ihrer Heimat wesentlich mitorganisiert, werde „die Opposition in Russland dieses furchtbare Gemetzel jedenfalls nicht beenden“.

„Unsere Menschen wachsen im Widerstand über sich hinaus“

Das glaubt auch Oksana Molderf. Der Herrscher im Kreml habe im eigenen Land alles unter Kontrolle. Nicht aber in ihrem Land. Sie ist überzeugt davon, dass die Ukraine letztlich siegen wird. „Wir haben nichts mehr zu verlieren. Unsere Menschen, die Soldaten und Zivilverteidiger, sind tapfer, sie wachsen im Widerstand über sich hinaus. Mit dieser Gegenwehr hat Putin nicht gerechnet. Unsere Seele, die kriegt er nicht. Die kaputten Häuser und Städte, die werden wir wieder aufbauen.“ Und dann erinnert sie an die Nationalhymne ihres Heimatlandes: „Noch ist die Ukraine nicht gestorben“, lautet deren Titel. „Die Ukraine wird nie sterben“, ist Oksana Molderf überzeugt – und lächelt doch ein paar Tränen weg.

Und dann erzählt sie von der alten Frau aus der Gegend von Cherson, die russischen Soldaten dieser Tage einige Sonnenblumenkerne überreichen wollte. Die Militärs wunderten sich über die Alte. Und bekamen dann von ihr zu hören: „Damit wenigstens Sonnenblumen aus Euch wachsen, wenn Ihr gefallen seid.“

Von Dominic Welters