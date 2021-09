Leipzig

Nach der Party ist vor der Party: In Pappkartons drängen sich Flaschen von gestern. Aluminiumbündel, geschreddertes Papier, Getränkekisten haben sich breitgemacht. Auf einer weißen Tischdecke welkt ein Blumenstrauß. Kehraus in den Pittlerwerken in Leipzig-Wahren. Aus einer der Hallen kommt Musik. Junge Leute fegen Quadratmeter um Quadratmeter sauber. Erste weiße Wände stehen bereits. Von Donnerstag bis Sonntag soll hier eine Premiere stattfinden. Seit gut zwei Jahren existiert die Internet-Plattform Studenten-Kunstmarkt.de, auf der Arbeiten von Kunststudierenden zum Verkauf angeboten werden. Nun gibt es die erste analoge Ausstellung in der 1889 erbauten Maschinenfabrik.

In die alte Fabrikhalle werden Stellwände getragen. Quelle: André Kempner

„Wir zeigen die Arbeiten von zehn angehenden Künstlerinnen und Künstlern, die mit jeweils 10 bis 20 Werken kommen werden“, sagt der Leipziger Erich Reich, der den Studenten-Kunstmarkt mit seinem Bruder Sigmar gegründet hat und das Portal inzwischen alleine betreibt. „Es ist uns auch wichtig, uns lokal zu verorten.“ Die Künstler reisen aus der halben Republik an, ein Foodtruck parkt vor der 540 Quadratmeter großen Halle – es ist eine der kleineren auf dem verwunschenen Industriegelände. „Die Bilder können vor Ort gekauft und gleich mitgenommen werden“, sagt der 27-Jährige

YouTuber Fynn Kliemann zeigt eigene Bilder

Analog hin oder her, in den sozialen Netzwerken werden weitere Register gezogen: Zu sehen sein sollen auch Werke von einem, der den Begriff „Internet-Phänomen“ geradezu archetypisch ausfüllt: von YouTuber, Webdesigner, Musiker, Autor und Künstler Fynn Kliemann (33). Interessant für die Veranstalter ist auch seine Follower-Gemeinde. Über 800.000 folgen dem Selbstvermarktungstalent auf Instagram. Dort hat er gerade mit einer Story auf die Leipziger Ausstellung aufmerksam gemacht.

Dass es bis vor zwei Jahren noch keine Plattform für den Verkauf studentischer Arbeiten gab, überrascht etwas. „Wir dachten, es ist schade, wenn gute Kunstwerke in Ateliers verstauben. Wie kann es sein, dass sie keiner sieht? Warum gehen die Leute zu Ikea und kaufen Poster für 200, 300 Euro?“, fragt Reich.

Seit Anfang des Jahres läuft es „richtig gut“

Seit August 2019 gibt es das Portal. Seit Anfang dieses Jahres laufe es „richtig gut“, etwa ein Werk werde inzwischen im Schnitt pro Tag über die Plattform verkauft. Inzwischen seien rund 230 Studierende dabei. 90 Prozent kommen aus Deutschland, die übrigen aus Österreich, der Schweiz, Holland, Polen, Tschechien und Russland.

1800 Werke sind derzeit auf der Seite zu haben, die Preise reichen von 60 Euro für einen Druck oder eine kleine Arbeit bis zu etwa 6000 Euro. „90 Prozent der Arbeiten kosten unter 1000 Euro, 60 Prozent unter 500 Euro“, sagt Erich Reich, der aus einer Künstlerfamilie stammt – die Mutter ist Künstlerin und Lehrerin, der Vater Steinbildhauer. Geboren ist er in Bremen, aufgewachsen in Greifswald. Ab 2014 studierte Reich in Leipzig Sport, machte hier Bachelor- und Master-Abschluss. Heute arbeitet er als Lehrer.

Co-Gründer des Studenten-Kunstmarkts: Erich Reich. Quelle: jkl

Beim Studenten-Kunstmarkt begreift sich Reich als Makler, der Barrieren zwischen Künstlerinnen und Künstlern auf der einen und potenziellen Käufern auf der anderen Seite abbauen will – auch deswegen sei die Ausstellung wichtig. Anders als bei einer Galerie gebe es keine Verträge mit den Künstlern. Die Preise würden von den Studierenden selbst bestimmt. Die Provision ist naturgemäß niedriger als bei einer Galerie, die ganz andere Beziehungen zu ihren Künstlerinnen und Künstlern aufbaut. Gezahlt werden muss in jedem Fall eine Kaution von 35 Euro, die erst ab dem Verkauf von drei Kunstwerken zurücküberwiesen wird.

Informationen zur Ausstellung Von Donnerstag bis Sonntag findet die erste Ausstellung des Studenten-Kunstmarkts in den Pittlerwerken (Am Börnchen 2) in Leipzig statt. Der Besuch der Vernissage am Donnerstag ab 18.30 Uhr ist nur mit Voranmeldung möglich. Geöffnet am Freitag von 14–20, Samstag von 10–22, Sonntag von 10–18 Uhr studenten-kunstmarkt.de

Die Qualität der angebotenen Arbeiten ist zuweilen durchaus beachtlich, teilweise auch eher durchwachsen. Manches kommt recht unbedarft daher, was nicht unbedingt überrascht, wenn auch Versuche von 19-Jährigen zum Verkauf stehen. Und nicht alle studieren in klassischen Kunsthochschulen. Von der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) sind vier Künstlerinnen und Künstler vertreten.

Kritik aus der HGB

Die Kuratorin Ilse Lafer, Leiterin der HGB-Galerie, sieht die Plattform Studenten-Kunstmarkt.de nicht unkritisch. Die Seite funktioniere nach den Gesetzmäßigkeiten von Social Media und einer Marktlogik, was schon in der Verwendung von Begriffen wie „Produkten“ und „Waren“ zu spüren sei, sagt sie.

Von Jürgen Kleindienst