Leipzig

Zu den Merkwürdigkeiten des menschlichen Gefühlslebens gehört das vorauseilende Vermissen. Es kann sich dann besonders gut entfalten, wenn der Abschied lange genug absehbar ist. Viele kennen das vom sich dem Ende nähernden Familienfest: Da verlässt traditionell zerstrittene Teilnehmer die Wut – ist ja eh gleich vorbei. In Vorfreude aufs Auseinandergehen rücken Menschen näher zusammen.

Seit sich ein Ende der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel abzeichnet, wird es seltener gefordert. Und seit Matthias Lilienthal das Finale seiner Amtszeit verkündet hat, rechnet er mit Milde. An den dortigen Kammerspielen nämlich verdient der 59-Jährige als Intendant sein Geld und zunehmend auch Anerkennung.

Anfang vom Ende des Jahres

2015 hat er im Stadtraum das Wohnen inszeniert, 2018 zur Teilnahme an der „Ausgehetzt“- Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik der CSU aufgerufen, und an diesem Wochenende gab er dem „ Fridays for Future“-Protest ein Podest. Umstritten ist ein liebes Wort für die Reaktionen auf seine Arbeit, die er in München nicht über 2020 hinaus anbieten will.

Für „Theater heute“-Kritiker sind die Kammerspiele Theater des Jahres, und der dort von Christopher Rüping auf die Bühne gestemmte Antikenabend „Dionysos Stadt“ ist Inszenierung des Jahres, und mit Nils Kahnwald kommt auch der Schauspieler des Jahres aus dem Hause Lilienthal.

Nun hat der Anfang vom Ende des Jahres begonnen. „Ich hätte mich vielleicht besser anziehen sollen“, bilanziert der Intendant zum Beginn seiner letzten Spielzeit. Vor allem wärmer. Ihm ist der Abschied ein stumpfes Schwert: „Die unendliche Liebe der Münchner zu mir könnte zum Beispiel noch ausbrechen.“

Von Janina Fleischer