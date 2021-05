Subjekt und Objekt: Premiere von „Elsa Asenijeff“ an der naTo Leipzig

Leipzig

Sie durften, doch sie taten es nicht: „Elsa Asenijeff – Under the Influence“, die jüngste Theaterpremiere der naTo, hätte am Freitagabend, pünktlich zum Aussetzen der Corona-Bundesnotbremse in Leipzig, nach langer, langer Besucherpause zumindest in der Theorie endlich wieder vor einem Live-Publikum aufgeführt werden. Zu kurzfristig hätten die Pläne dafür jedoch umgeworfen werden müssen, der Livestream war bereits angekündigt und durchorganisiert, Tickets verkauft worden. Nun also nochmals digital statt analogt – und das ist bedauerlich. Denn „Elsa Asenijeff“ ist keine Produktion für den Stream, sondern verlangt nach Präsenz.

Der Name der titelgebenden Protagonistin dürfte nur einigen Eingeweihten etwas sagen: Elsa Asenijeff, geboren 1876 in Wien, verstorben 1941 im sächsischen Bräunsdorf, ist wenn, dann allem voran als Lebensgefährtin und Muse des Leipziger Malers Max Klinger bekannt. Dass sie darüber hinaus als Schriftstellerin selbst kreativ tätig war, wird gern vergessen oder ignoriert. Die naTo will dem nun anlässlich ihres 80. Todesjahres entgegenwirken: Asenijeff bekommt hier ihr Solo und steht ganz allein im Zentrum des Stückes, die Hauptrolle übernimmt Verena Noll, die sich kraftvoll durch eine knappe Stunde Programm spielt.

Subjekt und Objekt

Asenijeff war einerseits als Subjekt – selbstbewusste Feministin und Künstlerin –, andererseits Objekt – Inspirationsquelle Klingers und Ziel männlicher Begierde. Und exakt diese Dichotomie findet auch performativ seinen Weg auf die Bühne: „Under the Influence“ besteht aus einem konstanten Wechsel von monologischen Vorträgen aus Asenijeffs „Tagebuch einer Emanzipierten“ und ihren anderen Werken sowie Zwischenszenen, in denen die Protagonistin von ihrer stummen Bühnenpartnerin Martha Binder neu eingekleidet und in Porträtposen platziert wird. Binders, dieser Eindruck drängt sich auf, ist dabei Stellvertreterin Max Klingers, der in diesem Stück sonst keinerlei Erwähnung findet.

Theaterpremiere des Stücks „Elsa Asenijeff – Under the Influence“ in der naTo in Leipzig. Es spielen Verena Noll (unten) und Martha Binder. Quelle: Andre Kempner

Verbal wie inhaltlich ist das immer wieder eindrucksvoll. „Entweder wir bleiben die Erreger des Mannes, oder wir suchen, was wirklich in den Tiefen unserer Seelen steckt“, lautet einer dieser Sätze, die die emanzipatorischen Grundgedanken Asenijeffs klar machen. An anderer Stelle geht es um einen – natürlich männlichen – Gärtner, der im Eifer seiner Arbeit immer wieder die austreibenden, nach freier Entfaltung strebenden Äste eines Baumes zurückstutzt („So ein Baum ist das Weib.“) oder um Wortgefechte mit Professoren und Kommilitoninnen, die die soziale Rolle einer Frau vornehmlich darin sehen, als Heiratsobjekt zu dienen.

Hoffnung auf Performance mit Publikum

Zugleich scheinen immer wieder lichte Momente durch, in denen Asenijeff ihre Gefühle offenlegt, sich als Frau zu erkennen gibt, die von zärtlichen Annäherungsversuchen und Berührungen eines Mannes – hier Berthold genannt – schwärmt. Und die damit abseits aller intellektuellen Auseinandersetzungen über Emanzipation, Geschlechterungleichheit und Wissenschaft als Mensch greifbar wird.

Was in dieser Performance drinsteckt, weiß zu beeindrucken. Die Inszenierung allerdings ist dabei zu statisch, zu monologisch, um in einem Livestream wahrlich zur Geltung zu kommen. Es fehlt das unmittelbare Spüren der Präsenz der Darstellerin, die Möglichkeit, den Blick frei schweifen zu lassen, der hier ganz an den Kamerawinkel gebunden ist. Diese Performance lediglich über einen Bildschirm und mehr oder minder große Lautsprecher wahrzunehmen, nimmt der One-Woman-Show viel von der Kraft, die Verena Noll in ihr Gesicht und ihre Stimme legt. Es bleibt deshalb dringend zu hoffen, dass „Elsa Asenijeff – Under the Influence“ weitere Spieltermine bekommt, wenn die Theater wieder Publikumsverkehr zulassen. Der rein digitale Vertriebsweg erweist sich hier als Störfaktor.

Die zweite Aufführung des Stücks ist am Samstag, 15. Mai, ab 20 Uhr im Livestream zu sehen. Die Aufzeichnung ist noch bis Sonntag, 16. Mai, verfügbar. Infos und Tickets unter nato-leipzig.de.

Von Christian Neffe