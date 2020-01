Suche nach neuem Thomaskantor in Leipzig beginnt

Leipzig

Die Stadt Leipzig hat am Donnerstag die Mitarbeiter des Thomanerchors Leipzig darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Berufungsverfahren für die Nachfolge von Thomaskantor Gotthold Schwarz in Kürze mit der Benennung der Auswahlkommission beginnt. In der kommen Vertreter all der Institutionen zusammen, die bei der Findung des 18. Nachfolgers von Johann Sebastian Bach mitreden: Thomanerchor, Thomasgemeinde, Landeskirche, Gewandhausorchester und Stadtrat ... Ziel des Verfahrens ist, im Frühjahr 2021 einen neuen Thomaskantor präsentieren zu können.

Gescheitertes Verfahren

Das Verfahren selbst wird wahrscheinlich nicht grundsätzlich anders aussehen als das gescheiterte des Jahres 2016, als die Findungskommission sich schließlich auf keinen der drei letzten Kandidaten einigen konnte und die Stadt den Interims-Thomaskantor Gotthold Schwarz offiziell ins Amt hob. Der damals 64-Jährige hatte bereits 2015 die Leitung des Thomanerchors übernommen, nachdem Thomaskantor Georg Christoph Biller Anfang 2015 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt geschieden war. Auch vorher war er immer wieder eingesprungen, wenn Biller gesundheitliche Probleme hatte.

Erfolgreich und beliebt

Gotthold Schwarz hat den über 800 Jahre alten Knabenchor in guter Verfassung übernommen und die Potenziale seither fabelhaft weiterentwickelt. Er hat das Repertoire des Chores um Werke aus der Zeit vor Bach ebenso bereichert wie um solche der Romantik und ist bei den Jungs außerordentlich beliebt.

Nicht befristet, nicht auf Lebenszeit

Der 1952 in Zwickau geborene international gefragte Sänger und Dirigent hat nie einen Hehl daraus gemacht, das Thomaskantorat auch über 2021 hinaus bekleiden zu wollen. Sein Vertrag von 2016 ist nicht befristet, aber auch nicht auf Lebenszeit ausgestellt wie der Billers es war. Von vornherein hatte die Stadt angekündigt, sich ab 2020 nach einem Nachfolger umzusehen.

Von kfm