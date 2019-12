Leipzig

Für Fans kam die Nachricht wie ein Schock: Sunrise Avenue werden sich im kommenden Jahr nach 13 Jahren Bandgeschichte auflösen und die Bandmitglieder getrennte Wege gehen. Im Rahmen der „Thank You For Everything“-Tour kommen die Finnen ein letztes Mal nach Deutschland und spielen auch in Leipzig.

Wie der Veranstalter nun bekannt gab, war die Nachfrage nach Tickets so groß, dass neben dem Konzert am 4. Juni noch ein Zusatzkonzert am 3. Juni 2020 in Leipzig stattfinden soll. Karten für das Event gibt es ab dem 9. Dezember ab 12 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Erst vor einigen Monaten hatte die deutsche Band Rammstein ein Zusatzkonzert für Leipzig angekündigt: Weil damals die Nachfrage nach Tickets im Vorverkauft immens war, entschied sich die Band bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart für Zusatzshows in mehreren Städten.

Von fbu