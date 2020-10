Leipzig

Es ist alles ganz anders. Es ist alles so wie immer – aber nur ein bisschen. Ums Rupfen kam die Goldene Henne, der Medienpreis der Zeitschrift „Superillu“, jedenfalls im langen Jahr von Pandemie und Panik am Klopapier-Regal nicht herum. So muss das Huhn nun also auf Glamour und Glanz, roten Teppich und tobende Messehalle verzichten. Bescheidenheit ist angesagt. Wie schon im April der Deutsche Filmpreis ist die große Bühnenshow eingedampft auf Preise, Präsentatoren – und pure Stummheit.

Denn wenn die Kameras am Freitag, 20.15 Uhr, im Studio 3 der Leipziger Mediacity eingeschaltet werden, ist da zwar eine Bühne, aber davor das blanke Nichts. Kein Publikum. Kein Beifall. Gar nichts. Stattdessen „kreative und spontane Lösungen“ („Superillu“-Chef Stefan Kobus).

Von Anders bis Zucker

Fünf der Musikstars ( Thomas Anders & Florian Silbereisen, Lea, Lotte, Ben Zucker, Howard Carpendale), die im Studio auftreten, sind die Nominierten in der Kategorie Musik, dazu kommen dann noch Ex-Sporty-Spice-Girl Melanie C., Nico Santos, der singende Sohn von Egon „Melitta“ Wellenbrink, Inka Bause, David Garrett, Katie Melua, Pur, alle mit neuen Alben im Gepäck, von denen dann vermeintliche Hits erklingen.

Musik ist eine von vier Kategorien, über die Interessierte seit August befinden konnten. Die anderen sind Schauspiel ( Anna-Maria Mühe, Katharina Thalbach, Thomas Thieme, Charly Hübner, Serien-Ensemble „Das Boot“), TV/Entertainment, in der nur TV-Shows aufgestellt wurden (Joko & Klaas gegen Pro Sieben, Verstehen Sie Spaß?, The Masked Singer, Let’s Dance, Helene-Fischer-Show) und Aufsteiger des Jahres (Musical-Star Jan Bülow, Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze, DSDS-Siegerin Ramon Roselly). Sport wurde nicht aufgerufen, es gab zu viele Wettkampf-Absagen. Über fünf Online-Stars (Sallys Welt, Dagi Bee, Lehrer Schmidt, Varion, Gewitter im Kopf) wird seit 26. Oktober online abgestimmt.

Zweite Lebenswerk-Henne für Herbert Köfer

Mit Überraschungen soll gerechnet werden, da es noch weitere Ehrenpreise geben wird. Der erste Gewinner wurde bereits bekannt gegeben. Schauspieler Herbert Köfer, der am 17. Februar nächsten Jahres 100 wird, bekommt eine Henne für sein Lebenswerk. Die zweite, nachdem er bereits 2002 geehrt wurde.

Die Frage aller Frage bei Allzeit-Henne-Rekorden ist allerdings, ob Helene Fischer dieses Jahr ihre achte Trophäe erhält. Die Chancen stehen nicht schlecht, nachdem ihre ZDF-Show Weihnachten 2019 von sechs Millionen eingeschaltet wurde. Moderiert wird die abgespeckte Henne wieder von Kai Pflaume. Ein Besserer ist ja auch nicht vorstellbar.

